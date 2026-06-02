Με κολάρο στο λαιμό εμφανίστηκε στις νέες φωτογραφίες που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στα social media η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου.
Συγκεκριμένα, η παρουσιάστρια, το απόγευμα της Τρίτης 2 Ιουνίου, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους ορισμένα στιγμιότυπα από την καθημερινότητά της, με το κολάρο να προκαλεί ερωτηματικά.
Αρχικά, η ίδια, δεν αναφέρθηκε στο τι ακριβώς συνέβη, τοποθετώντας απλά δύο χάντρες για το «κακό το μάτι», κάτω από τη φωτογραφία της.
Λίγο αργότερα, επέστρεψε με ένα νέο στιγμιότυπο μέσω του οποίου εξηγεί ότι είναι τέσσερις ημέρες και νύχτες άυπνη καθώς έπαθε ψύξη και θλάση.