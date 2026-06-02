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Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, αποκάλυψε το λόγο που φοράει κολάρο στις νέες της φωτογραφίες.

Με κολάρο στο λαιμό εμφανίστηκε στις νέες φωτογραφίες που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στα social media η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου.

Συγκεκριμένα, η παρουσιάστρια, το απόγευμα της Τρίτης 2 Ιουνίου, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους ορισμένα στιγμιότυπα από την καθημερινότητά της, με το κολάρο να προκαλεί ερωτηματικά.

Αρχικά, η ίδια, δεν αναφέρθηκε στο τι ακριβώς συνέβη, τοποθετώντας απλά δύο χάντρες για το «κακό το μάτι», κάτω από τη φωτογραφία της.

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Λίγο αργότερα, επέστρεψε με ένα νέο στιγμιότυπο μέσω του οποίου εξηγεί ότι είναι τέσσερις ημέρες και νύχτες άυπνη καθώς έπαθε ψύξη και θλάση.