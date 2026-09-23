Τι θα πράξει ο εποπτεύων Χάρης Θεοχάρης;

Στο παρελθόν η στήλη έχει ασχοληθεί με τα όσα περίεργα και μη – ανάλογα πώς θα το δει κανείς – λαμβάνουν χώρα στον κρατικό φορέα ασφαλιστικών πιστώσεων Export Credit Greece. Ωστόσο, δεν πρόλαβε καλά καλά να γίνει η... παράδοση παραλαβή από την πρώην Διευθύνουσα Σύμβουλο (με την οποία ο Οργανισμός βρίσκεται πλέον από ό,τι πληροφορείται η στήλη σε δικαστική διαμάχη) στον νέο CEO που στα θετικά είναι πως διαθέτει εμπειρία ως ασφαλιστικός πωλητής στις εξαγωγές, φαίνεται ήδη στους πρώτους έξι μήνες της νέας διοίκησης να προκύπτουν εκ νέου αρρυθμίες.

Τουλάχιστον, ως τέτοια λογίζεται από τους πληροφοριοδότες μας η επιχειρηματική δραστηριότητα που φέρεται να διατηρεί ο κ. Νικόλαος Βαγιάννης, παράλληλα με τα καθήκοντα του διευθύνοντος συμβούλου της Export Credit Greece που ανέλαβε τον Απρίλιο του 2026. Όπως προκύπτει από μία απλή αναζήτηση στο ΓΕΜΗ, ο κ. Νικόλαος Βαγιάννης είναι ομόρυθμος εταίρος με ποσοστό 80% και συνδιαχειριστής της εταιρίας «EKONOMIA NET ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΚΗ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δραστηριότητα «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ». Με λίγα λόγια, εκτός από επικεφαλής του κρατικού φορέα ασφαλιστικών πιστώσεων διατηρεί ο ίδιος και ιδιωτικό γραφείο ασφάλισης πιστώσεων.

Τώρα, πόσο λογικά μπορεί να είναι όλα αυτά, η στήλη δεν είναι αρμόδια να απαντήσει. Φανταζόμαστε ότι ο εποπτεύων πολιτικός προϊστάμενος του Export Credit Greece υφυπουργός Εξωτερικών κ. Θεοχάρης θα θελήσει να ξεκαθαρίσει το τοπίο, προκειμένου να μην μένουν σκιές περί ενδεχόμενης σύγκρουσης συμφερόντων, κάτι που συζητιέται εντός του Οργανισμού.

Όχι τίποτα άλλο, αλλά στη σύμβαση διορισμού του που υπέπεσε στην αντίληψή της στήλης, είναι σαφής η αναφορά σε συμμόρφωση «με την Πολιτική και Διαδικασία Σύγκρουσης Συμφερόντων της Εταιρίας».

Ν.Α.