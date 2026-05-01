Η δημοσκόπηση της Metron Analysis για το Mega έδειξε εκ νέου ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο (αν όχι αδύνατο) να προκύψει κυβερνητική πλειοψηφία από τις κάλπες.

Ένας πολύ έμπειρος πολιτικός αναλυτής υπογραμμίζει ότι οι επερχόμενες εκλογές έχουν μια ιδιαιτερότητα: Ο κόσμος θα πάει να ψηφίσει έχοντας τη βεβαιότητα ότι δεν πρόκειται να προκύψει κυβέρνηση από τις κάλπες. Κατά το συνομιλητή μας, αυτή η βεβαιότητα μπορεί να έχει απρόβλεπτες συνέπειες στο εκλογικό αποτέλεσμα. Ενδέχεται δηλαδή οι ψηφοφόροι να μην επιδείξουν τη συνήθη συμπεριφορά των εθνικών εκλογών, αλλά την πιο «χαλαρή» των ευρωεκλογών. Σε μια τέτοια περίπτωση μπορεί οι να προκύψουν μεγάλες εκπλήξεις το βράδυ των εκλογών.

Κάλπες χωρίς κυβέρνηση

Η δημοσκόπηση της Metron Analysis για το Mega έδειξε εκ νέου ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο (αν όχι αδύνατο) να προκύψει κυβερνητική πλειοψηφία από τις κάλπες. Όχι μόνο η ΝΔ βρίσκεται πολύ μακριά από την αυτοδυναμία, αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ρεαλιστικό σενάριο συμμαχικής κυβέρνησης. Όταν λέμε ρεαλιστικό σενάριο εννοούμε μια συμμαχία η οποία να είναι βιώσιμη πολιτικά και να συγκεντρώνει τις αναγκαίες ψήφους.

Μετά την απόφαση του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ ότι δεν υπάρχει περίπτωση συγκυβέρνησης με τη ΝΔ, δόθηκε τέλος στο μόνο κυβερνητικό σενάριο στο οποίο «έβγαιναν τα κουκιά».

Η Κεντροαριστερά

Μπορεί η συμπεριφορά των εκλογέων να είναι απρόβλεπτη, αλλά οι δύο βασικοί σχηματισμοί της Κεντροαριστεράς (το ΠΑΣΟΚ και το υπό δημιουργία κόμμα Τσίπρα) διαμορφώνουν τους σχεδιασμούς τους με αφετηρία την πεποίθηση ότι από τις εκλογές δεν θα προκύψει κυβέρνηση και θα χρειαστεί η εκ νέου προσφυγή στη λαϊκή ετυμηγορία. Επί της ουσίας, πρόκειται για την αντίληψη ότι έχουμε τρόπον τινά εκλογές δύο γύρων.

Όλες οι ενδείξεις οδηγούν στην εκτίμηση ότι τα επιτελεία Τσίπρα και Ανδρουλάκη αντιμετωπίζουν τις πρώτες κάλπες ως οιονεί «προκριματικές» εκλογές για την πρωτοκαθεδρία της Κεντροαριστεράς. Δεδομένου ότι το κόμμα Τσίπρα αναδιατάσσει το χάρτη στην Κεντροαριστερά, εκ των πραγμάτων θα τεθεί το ζήτημα ποιο από τα δύο κόμματα θα βγει πρώτο στο χώρο. Επικρατεί λοιπόν η αντίληψη ότι όποιος από τους δύο σχηματισμούς βγει μπροστά, θα αποκτήσει ηγεμονική θέση.

Αυτό θα έχει τρεις συνέπειες:

1. Ο πρώτος στην Κεντροαριστερά θα πάρει το χρίσμα του βασικού αντιπάλου του Μητσοτάκη και διεκδικητή της διακυβέρνησης.

2. Αυτό το χρίσμα θα σημάνει ότι σε εκλογές αυξημένης πόλωσης όπως θα είναι οι δεύτερες εκλογές, θα συσπειρώσει δυνάμεις από τα μικρότερα αντιπολιτευόμενα κόμματα.

3. Ο πρώτος της Κεντροαριστεράς θα πάρει ένα σημαντικό τμήμα από τον δεύτερο, αφού θα πρυτανεύσει η λογική σε μερίδα των προοδευτικών πολιτών να ψηφιστεί εκείνο το κεντροαριστερό κόμμα που θα έχει πιθανότητες να κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία.

Με ποδοσφαιρικούς όρους, οι πρώτες εκλογές αντιμετωπίζονται ως ο «ημιτελικός» της Κεντροαριστεράς.

Πιο σύνθετη η εικόνα

Ωστόσο, έμπειρος δημοσκόπος εμφανίζεται επιφυλακτικός απέναντι τη λογική του «ημιτελικού». Ο δημοσκόπος κάνει λόγο για μια πιο σύνθετη κατάσταση που εξαρτάται από δυο παράγοντες των εκλογικών αποτελεσμάτων:

Πρώτον, από την διαφορά του πρώτου με το δεύτερο κόμμα, δηλαδή από το αν φαίνεται εφικτό να καλυφθεί αυτή στις δεύτερες εκλογές.

Δεύτερον, από τη διαφορά μεταξύ ΠΑΣΟΚ και κόμματος Τσίπρα, ανεξάρτητα από το ποιο από τα δύο θα υπερέχει. Αν η διαφορά είναι πολύ μικρή, οι μετατοπίσεις των ψηφοφόρων μεταξύ των δύο σχηματισμών δεν είναι τόσο μεγάλες.

Κλείνοντας το σχόλιό του, ο συνομιλητής μας επισημαίνει ότι ακόμα και αν οι εκλογές γίνουν σε 5 μήνες, ο χρόνος είναι πάρα πολύς και πολύ πυκνός, με αποτέλεσμα οι προβλέψεις να μοιάζουν παρακινδυνευμένες.