Μόνο το 34% των Αμερικανών εγκρίνουν τις «επιδόσεις» του Τραμπ, κατά του πολέμου το 61%.

Η δημοτικότητα του Ντόναλντ Τραμπ έπεσε στο χαμηλότερο επίπεδο της δεύτερης θητείας του, καθώς οι Αμερικανοί είναι ολοένα πιο δυσαρεστημένοι με τον τρόπο που χειρίζεται το κόστος διαβίωσης, αλλά και με τον πόλεμο εναντίον του ιράν, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση του Reuters/Ipsos.

Στην έρευνα, που διενεργήθηκε επί τέσσερις ημέρες και ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα, το 34% των Αμερικανών εγκρίνουν τις «επιδόσεις» του Τραμπ στον Λευκό Οίκο- από 36% στη δημοσκόπηση που ολοκληρώθηκε στις 20 Απριλίου- ενώ το 64% τις αποδοκιμάζουν.

Το Reuters σημειώνει πως η πλειονότητα των απαντήσεων συγκεντρώθηκαν πριν από το περιστατικό με τους πυροβολισμούς στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, παρουσία του Αμερικανού προέδρου. Απομένει να φανεί αν η έφοδος που επιχείρησε ο ένοπλος- ο οποίος κατηγορείται για απόπειρα δολοφονίας του Τραμπ- μπορεί να επηρεάσει την άποψη των πολιτών για τον ηγέτη των ΗΠΑ.

Η δημοτικότητα του Τραμπ εμφανίζει πτωτική τάση από τη στιγμή που επέστρεψε στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο του 2025, όταν το 47% των Αμερικανών ενέκριναν τον πρόεδρο, ενώ κατρακύλησε μετά την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, που προκάλεσε εκτόξευση των τιμών καυσίμων.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στη δημοσκόπηση, μόνο το 22% των ερωτηθέντων εγκρίνουν τις επιδόσεις του Τραμπ σε ό,τι αφορά στο κόστος διαβίωσης, από 25% στην προηγούμενη έρευνα του Reuters/Ipsos. Ακόμα και ανάμεσα στους Ρεπουμπλικάνους, το 41% έχει αρνητική άποψη για τις επιδόσεις του προέδρου σε αυτό το ζήτημα.

Σε ό,τι αφορά στον πόλεμο, το 61% των ερωτηθέντων αποδοκιμάζουν τις στρατιωτικές επιθέσεις των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν και μόλις το 34% τις εγκρίνουν, ποσοστό που συνεχίζει να μειώνεται. Στα μέσα Απριλίου, το ποσοστό εκείνων που ενέκριναν τις επιθέσεις ήταν 36% και ένα μήνα νωρίτερα 38%.

Τέλος, στην ίδια δημοσκόπηση, στους ανεξάρτητους ψηφοφόρους- που θα μπορούσαν να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στις ενδιάμεσες εκλογές- το 34% επιλέγει τους Δημοκρατικούς, έναντι 20% που προτιμά τους Ρεπουμπλικάνους, στην ερώτηση ποιο κόμμα θα ψηφίσουν στις κάλπες για το Κογκρέσο. Αναποφάσιστος δηλώνει ένας στους τέσσερις.