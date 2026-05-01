Μέτωπο με το ΠΑΣΟΚ αποφάσισε να ανοίξει ο ΣΥΡΙΖΑ. Μετά τα «τροχιοδεικτικά πυρά» που εξαπέλυσε εναντίον της Χαριλάου Τρικούπη τις προηγούμενες ημέρες, με αφορμή τη «συγκυβέρνηση» ΠΑΣΚΕ-ΔΑΚΕ στη ΓΣΕΕ, η Κουμουνδούρου πέρασε στην ανοιχτή επίθεση. Και αυτό, εξαιτίας της επιλογής της αξιωματικής αντιπολίτευσης να συμπράξει με τη Νέα Δημοκρατία για την εκλογή της νέας ηγεσίας της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).

Από τις προτάσεις συνεργασίας στην «πρόβα συγκυβέρνησης»

Από την πρώτη στιγμή που ο Σωκράτης Φάμελλος βρέθηκε στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, πραγματοποίησε ειλικρινή ανοίγματα τόσο στη Νέα Αριστερά, όσο και στο ΠΑΣΟΚ, προκειμένου να υπάρξει εκλογική συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων, ώστε να υπάρξει προοπτική νίκης απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.

Όλα αυτά, πολύ πριν φανεί στον ορίζοντα η επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στο πολιτικό προσκήνιο. Οι προτάσεις του έπεσαν σε «τοίχο». Από τη μία, η πλειοψηφία της Νέας Αριστεράς κατάφερε να αποτρέψει έναν κοινοβουλευτικό «αρραβώνα» που θα αποκαθιστούσε την εκλογική τάξη, επαναφέροντας το νέο σχήμα στον ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευση που του έδωσαν οι πολίτες στις εκλογές του 2023.

Από την άλλη, ο Νίκος Ανδρουλάκης, δεν θέλησε να μπει καν σε μια τέτοια συζήτηση, προτιμώντας την αυτόνομη πορεία μετά την επανεκλογή του στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ. Τότε, που δημοσκοπικά έδειχνε πως θα μπορούσε να αποτελέσει από μόνος του το αντίπαλο δέος για τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Τα δημοσκοπικά νούμερα, έτσι όπως «φούσκωσαν», έτσι εύκολα «ξεφούσκωσαν». Και το σενάριο της νίκης, έστω και με μια ψήφο απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, δεν μοιάζει πολύ ρεαλιστικό. Τουλάχιστον στην παρούσα φάση, ακόμα και αν η κυβερνητική παράταξη παρουσιάζει σημάδια αποσυσπείρωσης και πτώσης των ποσοστών της.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Κάπου εκεί, το ΠΑΣΟΚ άρχισε να επενδύει στη στρατηγική της «χαμένης ψήφου». Το βασικό σύνθημα του Νίκου Ανδρουλάκη, έγινε το «όποιος θέλει να φύγει ο Μητσοτάκης, θα πρέπει να ψηφίσει ΠΑΣΟΚ».

Και κάπου εκεί, στην Κουμουνδούρου αντιλήφθηκαν ότι όχι μόνο δεν υπάρχει καμία περίπτωσης το ΠΑΣΟΚ να συνεργαστεί μαζί τους, αλλά αντίθετα προσπαθεί να τους «εξαϋλώσει» - υπό τον φόβο της επιστροφής του Αλέξη Τσίπρα. Οι «μεταγραφές» βουλευτών που πραγματοποίησε η Χαριλάου Τρικούπη από τον ΣΥΡΙΖΑ (Ράνια Θρασκιά, Πέτρος Παππάς), μπορεί να μην ήταν αυτό που ονομάζεται «αεροδρομίου», αλλά έδειξαν ένα στίγμα από την πλευρά Ανδρουλάκη.

Σε αυτό το πλαίσιο, ήρθε και η «μεταγραφή» του ευρωβουλευτή Νίκου Φαραντούρη και όλοι, πλέον, στον ΣΥΡΙΖΑ αντιλαμβάνονται ότι το ΠΑΣΟΚ ήταν και παραμένει αντίπαλος και όχι εν δυνάμει σύμμαχος, όπως -κακώς- πίστευαν.

«Πλάτες» στην κυβέρνηση

Το διάστημα που το ΠΑΣΟΚ βρέθηκε -από σπόντα- στα έδρανα της αξιωματικής αντιπολίτευση, επιχείρησε να πείσει τους πολίτες ότι αποτελεί τον πραγματικό αντίπαλο της δεξιάς και όχι το κόμμα-συμπλήρωμα της, της περιόδου 2011-2015.

Όμως, μια σειρά από γεγονότα αποδεικνύουν κατά την ηγεσία της Κουμουνδούρου, ότι όσα τους ένωναν από την περιόδο της συγκυβέρνησης του Αντώνη Σαμάρα με τον Ευάγγελο Βενιζέλο και στη συνέχεια με τη διατήρηση του «αντιΣΥΡΙΖΑ» μετώπου, είναι ακόμα υπαρκτά.

Αρχικά, στη ΓΣΕΕ. Παρά τη σύγκρουση του Νίκου Ανδρουλάκη με τον Γιάννη Παναγόπουλο, με αφορμή την έρευνα της Δικαιοσύνης για τον τελευταίο, η ΠΑΣΚΕ βγήκε αλώβητη στο πρόσφατο συνέδριο της ΓΣΕΕ, αυξάνοντας μάλιστα τις έδρες της στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας - δείγμα της σήψης του εργοδοτικού-κυβερνητικού συνδικαλισμού.

Και όχι μόνο αυτό, αλλά σε συνεργασία με τη «γαλάζια» ΔΑΚΕ, θα σχηματίσουν το προεδρείο της ΓΣΕΕ - γεγονός που μας οδηγεί εύλογα στο συμπέρασμα, ότι η Ομοσπονδία, αντί να επιτελεί το έργο τη για τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων των εργαζόμενων, θα εξακολουθήσει να παριστάνει τη «γλάστρα» σε κυβερνητικές φιέστες.

«Προεδρείο ΠΑΣΚΕ - ΔΑΚΕ στη ΓΣΕΕ με πρόεδρο τον κ. Παναγόπουλο. Έτσι γίνεται η αλλαγή στην κοινωνία και στον συνδικαλισμό, κ. Ανδρουλάκη;» έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Ζαχαριάδης.

Σαν να μην έφτανε η σύμπραξη στη ΓΣΕΕ, την Πέμπτη ακολούθησε ένα νέο χτύπημα από το ΠΑΣΟΚ. Εν μέσω της απροκάλυπτης κυβερνητικής προσπάθειας να «μπαζώσει» το σκάνδαλο των υποκλοπών και με σύσσωμη την αντιπολίτευση να κατηγορεί το Μέγαρο Μαξίμου για την διάλυση του λεγόμενου Κράτους Δικαίου, η Χαριλάου Τρικούπη, κατά τη συνεδρίαση της Διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής, δήλωσε ότι συναινεί με τη Νέα Δημοκρατία για την εκλογή της νέας ηγεσίας της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) - γεγονός που από μόνο του προκαλεί μεγάλα ερωτήματα.

Μάλιστα, ο Σωκράτης Φάμελλος επιτέθηκε με σφοδρότητα στον Νίκο Ανδρουλάκη. «Θα τους ανατρέψουμε ή θα συνεργαστείτε μαζί τους, όπως είδαμε να γίνεται από το ΠΑΣΟΚ σήμερα για την εκλογή προέδρου Ανεξάρτητης Αρχής;», ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.