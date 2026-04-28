Σαφές μήνυμα ότι οι κυβερνητικές ανακοινώσεις στη φετινή ΔΕΘ δεν θα έχουν ορίζοντα τις εκλογές, αλλά την επόμενη τετραετία και, όπως είπε, «την επόμενη γενιά», έστειλε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, μιλώντας στην εκπομπή της TRT «Κεντρική Ελλάδα Καλησπέρα» με τον δημοσιογράφο Σωτήρη Πολύζο.

Ο κ. Πιερρακάκης τόνισε ότι ο διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος για το 2027, με τα σημερινά δεδομένα, είναι καταρχήν της τάξης του 1 δισ. ευρώ, επισημαίνοντας ωστόσο ότι οι τελικές αποφάσεις θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ, καθώς οι επεξεργασίες συνεχίζονται μέχρι την τελευταία στιγμή. Όπως υπογράμμισε, στόχος της κυβέρνησης δεν είναι να κινηθεί με όρους πρόσκαιρης πολιτικής ευχαρίστησης, αλλά να παρουσιάσει παρεμβάσεις με μόνιμο και ουσιαστικό αποτύπωμα στην καθημερινότητα των πολιτών.

Αναφερόμενος στο υπερπλεόνασμα, ο υπουργός εξήγησε ότι από τα επιπλέον 2,9 δισ. ευρώ, οι ευρωπαϊκοί δημοσιονομικοί κανόνες επιτρέπουν τη διάθεση περίπου 1 δισ. ευρώ. Από αυτό, όπως είπε, έχουν ήδη αξιοποιηθεί 800 εκατ. ευρώ, ενώ 200 εκατ. ευρώ παραμένουν ως «πυρομαχικά» για την αντιμετώπιση πιθανών επιπτώσεων από τη διεθνή ενεργειακή κρίση και την αστάθεια στα Στενά του Ορμούζ.

Ο υπουργός υπεραμύνθηκε της επιλογής για μείωση άμεσων φόρων, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση έχει μειώσει 83 φόρους και εισφορές από το 2019. Για τη συζήτηση περί μείωσης ΦΠΑ, ανέφερε ότι, σύμφωνα με μελέτη της Τράπεζας της Ελλάδος, μόνο το 19% της μείωσης φτάνει τελικά στον καταναλωτή, ενώ το υπόλοιπο απορροφάται από τις επιχειρήσεις. Όπως είπε, η κυβέρνηση προκρίνει παρεμβάσεις που φτάνουν απευθείας στους πολίτες.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη Λάρισα, ανακοινώνοντας τη δέσμευση για μετεγκατάσταση του Τελωνείου, ένα αίτημα που, όπως σημείωσε, διατυπώνεται εδώ και χρόνια από τους πολίτες της πόλης. Ο κ. Πιερρακάκης ανέφερε ότι είχε προηγηθεί συνάντηση με τον δήμαρχο Λαρισαίων, Θανάση Μαμάκο, και ότι η πρωτοβουλία θα προχωρήσει σε συνεργασία με τον διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργο Πιτσιλή.

«Έχει μεγάλη αξία να παρεμβαίνεις στο πεδίο, να λύνεις ιστορικές εκκρεμότητες και να βελτιώνεις την καθημερινότητα των πολιτών», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο υπουργός αναφέρθηκε επίσης στις αλλαγές στη φορολογική κλίμακα, λέγοντας ότι ο ανώτατος συντελεστής 44% εφαρμόζεται πλέον για εισοδήματα άνω των 60.000 ευρώ, ενώ για το τμήμα εισοδήματος από 40.000 έως 60.000 ευρώ έχει θεσπιστεί συντελεστής 39%. Όπως πρόσθεσε, θα υπάρξουν και νέες κινήσεις στην κατεύθυνση της μείωσης των άμεσων φορολογικών βαρών, πάντα «με βάση τις δυνατότητες της οικονομίας και τα πραγματικά ποσά».