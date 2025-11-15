Μέλη με στενούς συγγενικούς δεσμούς —όπως η πρώην αθλήτρια και ο αδερφός της— φαίνεται πως βρίσκονταν στην κορυφή της ιεραρχίας.

Μέσα σε ένα ευρύ δίκτυο με τηλεφωνικές απάτες, για το οποίο έχουν ήδη γίνει 44 συλλήψεις, βρισκόταν και μια 37χρονη πρώην αθλήτρια ενόργανης γυμναστικής.

Η γυναίκα φέρεται να συμμετείχε στο κύκλωμα όχι ως τηλεφωνήτρια, αλλά με υποστηρικτικό ρόλο — συγκεκριμένα, πιστεύεται ότι «ξέπλενε» χρήματα για λογαριασμό του αδερφού της.

Σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές, ο αδερφός της είχε θέση-κλειδί στην εγκληματική ομάδα: ήταν εισπράκτορας, συλλέγοντας ποσά και τιμαλφή από τα θύματα, παριστάνοντας τον λογιστή της οργάνωσης.



Στον τραπεζικό έλεγχο και τις έρευνες βρέθηκαν καταγεγραμμένες συνομιλίες μεταξύ του αδερφού και της πρώην αθλήτριας, οι οποίες δείχνουν μεταφορές χρημάτων σε τραπεζικές κάρτες στο όνομά της.

Η δράση της οργάνωσης

Η δομή του κυκλώματος, όπως περιγράφεται από την ΕΛ.ΑΣ., ήταν πολύ καλά οργανωμένο: το «τηλεφωνικό κέντρο» βρισκόταν σε περιοχή της Κορινθίας (Ζευγολατιό), σημείο στρατηγικό τόσο για τη λειτουργία του όσο και για την αποφυγή εντοπισμού.



Επιπλέον, είχαν δημιουργηθεί επιχειρησιακά κέντρα σε άλλες περιοχές – όπως η Αγία Βαρβάρα και οι Αχαρνές – προκειμένου να διασπείρουν τη δράση τους και να προστατεύουν τα ανώτερα μέλη από την έκθεση.

Στη «βάση» της οργάνωσης υπήρχαν άτομα που λειτουργούσαν ως money mules: παραχωρούσαν τραπεζικούς λογαριασμούς και κάρτες, ώστε να χρησιμοποιούνται για τις παράνομες μεταφορές χρημάτων και την απόκρυψη των στοιχείων του κυκλώματος.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Μέσω αυτής της δομής, η οργάνωση πραγματοποιούσε καθημερινά δεκάδες κλήσεις απάτης — περίπου 40 κλήσεις την ημέρα από τηλεφωνητές — και διαχειριζόταν τουλάχιστον 150 «επιχειρησιακά» κινητά τηλέφωνα, τα οποία άλλαζαν συχνά για να αποφύγουν τον εντοπισμό από τις αρχές.

Η μεθοδολογία τους περιλάμβανε προσποιητά στελέχη δημόσιων φορέων ή λογιστικά πρόσωπα, τα οποία πείραζαν τα θύματά τους με ψεύτικες πληροφορίες για επιστροφές χρημάτων, κρατικές επιδοτήσεις ή υποτιθέμενες οφειλές.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι απατεώνες άλλαζαν ρόλους μέσα στην ίδια συνομιλία — π.χ. ισχυρίζονταν ότι είναι αστυνομικοί όταν τα θύματα δεν έδιναν συνεργασία, για να τα πείσουν να παραδώσουν χρήματα ή κοσμήματα.

Έως τώρα, η έρευνα της Αστυνομίας έχει αποκαλύψει πάνω από 1.089 περιστατικά απάτης, με το παράνομο οικονομικό όφελος του κυκλώματος να ανέρχεται σε τουλάχιστον 7,6 εκατομμύρια ευρώ.

{https://exchange.glomex.com/video/v-de9igi7d7lrd?integrationId=40599y14juihe6ly}