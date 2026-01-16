Η συνεργασία των πολιτών με τις αρχές αποτελεί τον πιο αποτελεσματικό τρόπο για να περιοριστεί το φαινόμενο

Οι τηλεφωνικές απάτες εξακολουθούν να αποτελούν μία από τις πιο διαδεδομένες μορφές εξαπάτησης, με τους επιτήδειους να αλλάζουν συνεχώς μεθόδους και σενάρια, στοχεύοντας κυρίως ανυποψίαστους πολίτες. Από ψεύτικα τροχαία συγγενών μέχρι δήθεν υπαλλήλους τραπεζών ή κρατικών υπηρεσιών, οι δράστες προσπαθούν να προκαλέσουν πανικό και να αποσπάσουν χρήματα ή προσωπικά στοιχεία. Σε περίπτωση που αντιληφθείτε ότι έχετε πέσει θύμα ή ακόμη και ότι πρόκειται για απόπειρα απάτης οι σωστές και άμεσες κινήσεις είναι καθοριστικές για τον εντοπισμό των δραστών.

Όπως τονίζεται από πλευράς ΕΛ.ΑΣ στις περιπτώσεις τηλεφωνικών απατών, όταν δεν έχει πραγματοποιηθεί συνάντηση με τον δράστη και δεν υφίστανται άμεσα αξιοποιήσιμα επιχειρησιακά δεδομένα για επέμβαση σε πραγματικό χρόνο, στοιχεία όπως ο τηλεφωνικός αριθμός του καλούντος –ο οποίος συχνά δεν αντιστοιχεί σε πραγματικό φυσικό πρόσωπο ή χρησιμοποιείται μέσω τρίτων («αχυράνθρωποι»)– δύνανται να αξιοποιηθούν στο πλαίσιο της προανακριτικής διαδικασίας από τις αρμόδιες αστυνομικές Υπηρεσίες. Για τον λόγο αυτό, οι πολίτες που πέφτουν θύματα ή αντιλαμβάνονται απόπειρα τηλεφωνικής απάτης ενθαρρύνονται, μετά την αρχική επικοινωνία τους με την Άμεση Δράση, να μεταβαίνουν και στο πλησιέστερο Αστυνομικό Τμήμα ή στην αρμόδια Υπηρεσία Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, προκειμένου να καταγγείλουν το περιστατικό και να καταθέσουν όλα τα στοιχεία που διαθέτουν, ακόμη και όταν η απόπειρα δεν έχει τελεσφορήσει.

Σε κάθε περίπτωση τονίζουν οι αρχές «η έγκαιρη και επίσημη καταγγελία συμβάλλει ουσιαστικά στη συλλογή, διασταύρωση και αξιοποίηση πληροφοριών, διευκολύνοντας την προανακριτική διαδικασία και ενισχύοντας τις δυνατότητες ταυτοποίησης και εξάρθρωσης εγκληματικών δικτύων που δραστηριοποιούνται στις τηλεφωνικές απάτες. Αξίζει να σημειωθεί, ότι την ημέρα που έλαβε χώρα το καταγγελθέν συμβάν (24-12-2025) από την άμεση κινητοποίηση και την προανακριτική έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πυλαίας – Χορτιάτη, εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν εντός οικισμού της περιοχής δύο άτομα για κακουργηματική απάτη κατά συναυτουργία, ενώ ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία ακόμη ενός ατόμου, το οποίο αναζητείται.»



