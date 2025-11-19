Οι υπόλοιποι 30 κατηγορούμενοι που απολογήθηκαν χθες και σήμερα αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

To δρόμο για τη φυλακή πήραν μετά την απολογία τους στον ανακριτή άλλοι 9 κατηγορούμενοι για συμμετοχή στο κύκλωμα με τις τηλεφωνικές απάτες, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό των προφυλακισθέντων για την υπόθεση αυτή στους 14.

Οι υπόλοιποι 30 κατηγορούμενοι που απολογήθηκαν χθες και σήμερα αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Ανάμεσά τους και η γνωστή αθλήτρια του στίβου, αδελφή του φερόμενου ως «εισπράκτορα» της Οργάνωσης.

