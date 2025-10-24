Εκτός βάθρου έμεινε ο Λευτέρης Πετρούνιας στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που διεξάγεται στην Τζακάρτα.

Εκτός μεταλλίων έμεινε ο Λευτέρης Πετρούνιας στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που διεξάγεται στη Τζακάρτα. Ο Πετρούνιας είχε βαθμό δυσκολίας 5.700 και πήρε 8.600 στην εκτέλεση.

Ο Πετρούνιας πήρε την 5η θέση. Πήρε 14.300 βαθμούς ενώ ο Κινέζος αντίπαλός του στη τέταρτη θέση έλαβε 14.466 βαθμούς.

Ο Ντόνελ Γουίτεμπουργκ από τις ΗΠΑ αναδείχτηκε παγκόσμιος πρωταθλητής στους κρίκους.

Η κατάταξη

1.Ντόνελ Γουίτεμπουργκ (ΗΠΑ) 14.700

2.Αντέμ Ασίλ (Τουρκία) 14.566

3.Σινγκγιού Λαν (Κίνα) 14.500

4.Μποχένγκ Ζανγκ (Κίνα) 14.466

5.Λευτέρης Πετρούνιας (Ελλάδα) 14.300

6.Κάιο Σόουζα (Βραζιλία) 14.166

7.Γκλεν Σουέλ (Βέλγιο) 13.933

8.Χάρι Χέπγουορθ (Μ. Βρετανία) 13.336