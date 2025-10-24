Ο Λευτέρης Πετρούνιας προκρίθηκε για έβδομη φορά στην καριέρα του σε τελικό Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ενόργανης Γυμναστικής και είναι έτοιμος για ένα ακόμη μετάλλιο.
Ο «άρχοντας των Κρίκων» είναι πανέτοιμος να διεκδικήσει το πέμπτο μετάλλιό του σε Παγκόσμιο - μετά τα τρία χρυσά (2015, 2017, 2018) και το ένα αργυρό (2023).
Ο Λευτέρης Πετρούνιας θα αγωνιστεί σήμερα πέμπτος κατά σειρά, γνωρίζοντας ακριβώς τις βαθμολογίες που θα χρειαστεί να λάβει για να πάρει την καλύτερη δυνατή θέση. Ρίχνεται στη μάχη στις 13:12 και η προσπάθειά του θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ 2 Σπορ.
Οι αντίπαλοι του Πετρούνια στον τελικό:
- Λαν Σινγκγιού
- Tσανγκ Μπόενγκ (Ολυμπιονίκης του σύνθετου ατομικού)
- Αντέμ Ασίλ (παγκόσμιος πρωταθλητής το 2022 και «χρυσός» μαζί με τον Πετρούνια στο ευρωπαϊκό του Μαΐου)
- Χάρι Χέπγουορθ
- Γκλεν Κουίλ
- Σαμίρ Αίτ Σαΐντ
- Ντόνελ Γουίτενμπεργκ
- Κάιο Σούζα