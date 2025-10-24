Ο Λευτέρης Πετρούνιας αγωνίζεται το μεσημέρι της Παρασκευής στον τελικό των κρίκων στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Τζακάρτα.

Ο Λευτέρης Πετρούνιας προκρίθηκε για έβδομη φορά στην καριέρα του σε τελικό Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ενόργανης Γυμναστικής και είναι έτοιμος για ένα ακόμη μετάλλιο.

Ο «άρχοντας των Κρίκων» είναι πανέτοιμος να διεκδικήσει το πέμπτο μετάλλιό του σε Παγκόσμιο - μετά τα τρία χρυσά (2015, 2017, 2018) και το ένα αργυρό (2023).

Ο Λευτέρης Πετρούνιας θα αγωνιστεί σήμερα πέμπτος κατά σειρά, γνωρίζοντας ακριβώς τις βαθμολογίες που θα χρειαστεί να λάβει για να πάρει την καλύτερη δυνατή θέση. Ρίχνεται στη μάχη στις 13:12 και η προσπάθειά του θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ 2 Σπορ.

Οι αντίπαλοι του Πετρούνια στον τελικό:

Λαν Σινγκγιού

Tσανγκ Μπόενγκ (Ολυμπιονίκης του σύνθετου ατομικού)

Αντέμ Ασίλ (παγκόσμιος πρωταθλητής το 2022 και «χρυσός» μαζί με τον Πετρούνια στο ευρωπαϊκό του Μαΐου)

Χάρι Χέπγουορθ

Γκλεν Κουίλ

Σαμίρ Αίτ Σαΐντ

Ντόνελ Γουίτενμπεργκ

Κάιο Σούζα