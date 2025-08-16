Games
Λευτέρης Πετρούνιας: 9 χρόνια από το χρυσό στο Ρίο - «Η ζωή μου άλλαξε για πάντα»

Λευτέρης Πετρούνιας: 9 χρόνια από το χρυσό στο Ρίο - «Η ζωή μου άλλαξε για πάντα» Φωτογραφία: Instagram
Ο χρυσός Ολυμπιονίκης των κρίκων μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους τις αναμνήσεις του από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο Ντε Τζανέιρο το 2016.

Σε μία προσωπική εξομολόγηση προχώρησε μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ο Λευτέρης Πετρούνιας.

Ο χρυσός Ολυμπιονίκης των κρίκων μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους τις αναμνήσεις του από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο Ντε Τζανέιρο το 2016, όταν κέρδισε το πρώτο του μετάλλιο στη διοργάνωση και πλέον συνέδεσε το όνομά του με το συγκεκριμένο άθλημα.

Το ημερολόγιο έγραφε 15 Αυγούστου του 2016, κλείνοντας έτσι 9 χρόνια από τη σπουδαία εκείνη ημέρα για τον ίδιο και για τον ελληνικό αθλητισμό.

«15 Αυγούστου 2016 η ζωή μου άλλαξε για πάντα, υπάρχουν χίλιοι λόγοι που θα θυμάμαι αυτή την ημέρα! Χρόνια πολλά σε όλους», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της δημοσίευσής του ο Λευτέρης Πετρούνιας, ανεβάζοντας μερικές φωτογραφίες από την εμφάνιση και τη βράβευσή του.

{https://www.instagram.com/p/DNX9nqDI_jP/}

