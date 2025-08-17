Άγριο επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας στα Χανιά: Ξυλοκόπησε τη σύντροφό του και τη μαχαίρωσε

Το συμβάν σημειώθηκε τον Δεκαπενταύγουστο, με την 45χρονη να καταλήγει στο νοσοκομείο.

Άγριο επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε στα Χανιά, όταν 56χρονος ξυλοκόπησε και μαχαίρωσε στο στήθος τη σύντροφό του.

Σύμφωνα με πληροφορίες όπως μετέδωσε το Mega, το συμβάν σημειώθηκε την Παρασκευή 15 Αυγούστου στην περιοχή των Χανίων, με την 45χρονη να καταλήγει στο νοσοκομείο με πολλαπλές μαχαιριές στον θώρακα, όπου και νοσηλεύεται.

Η 45χρονη έχει ήδη υποβληθεί σε ένα χειρουργείο λόγω των τραυμάτων που της προκάλεσε ο σύντροφό της.

Το περιστατικό ερευνάται από τις αρμόδιες Αρχές, με τον 56χρονο να έχει συλληφθεί.