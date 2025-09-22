Κάποια παράξενα στη συνεδρίαση της ΚΟ της ΝΔ.

Ο Γιώργος Βλάχος είχε δίκιο που στη συνεδρίαση της ΚΟ της ΝΔ ζήτησε κάλπη για την εκλογή γραμματέα.

Πρώτα απ΄ όλα γιατί αυτό προβλέπει το Καταστατικό. Δεύτερον γιατί μπορεί να υπάρχουν κατά ή λευκά που δεν εκφράζονται με το ποιος θα φωνάξει δυνατότερα- να θυμίσουμε τη φασαρία που δικαίως έκανε η ΝΔ όταν ο Αντρέας Παπανδρέου εκλεγόταν δια βοής πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Στα παράξενα της συνεδρίασης ότι ο πρωθυπουργός δεν χειροκροτήθηκε στην αρχή καθώς έλειπαν οι «κλακαδόροι», ότι ενώ δεν μίλησαν οι «διαφωνούντες» βουλευτές «μητσοτακικοί» συνάδελφοί τους τους απάντησαν, αλλά και ότι ο Κ. Μητσοτάκης ξαναδιάβασε περίπου την ομιλία της ΔΕΘ!

Τι δεν είπε ο πρωθυπουργός; Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, την μεταγραφή Λοβέρδου, αλλά και τις εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά λίγο μάλιστα πριν μεταβεί στη Νέα Υόρκη και συναντηθεί μεταξύ άλλων με τον Ταγίπ Ερντογάν. Δεν μίλησε δηλαδή γι΄ αυτά που οι βουλευτές ήθελαν να ακούσουν.

Σε κάθε περίπτωση πάντως ο Γιώργος Βλάχος έσωσε την τιμή μιας ολόκληρης παράταξης!

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τ.Τε.