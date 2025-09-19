Η πρόταση του βουλευτή προκάλεσε την αντίδραση του Κυριάκου Μητσοτάκη ο οποίος ζήτησε να αποφευχθούν φαινόμενα εσωστρέφειας.

Την υποβόσκουσα ένταση που επικρατεί στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας δείχνει η παρέμβαση του Γιώργου Βλάχουν στην ΚΟ της ΝΔ μετά την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ειδικότερα ο βουλευτής Ανατολικής Αττικής, Γιώργος Βλάχος εξέφρασε την διαφωνία του για την διαδικασία εκλογής του νέου γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας ζητώντας να τοποθετηθεί κάλπη αντί της εκλογής δια εγέρσεως.

Ουσιαστικά ο κ. Βλάχος θέλησε με την παρέμβαση του να τονίσει όσα έγιναν στην ψήφιση της προανακριτικής για ΟΠΕΚΕΠΕ με τις επιστολικές ψήφους, όπου σχεδόν κανένας βουλευτής δεν ήξερε αν ψήφισε και τι ψήφισε.

Η πρόταση του βουλευτή προκάλεσε την αντίδραση του Κυριάκου Μητσοτάκη ο οποίος ζήτησε να αποφευχθούν φαινόμενα εσωστρέφειας.

Το περιστατικό σημειώθηκε αμέσως μετά την λήξη της ομιλίας του προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, Κυριάκου Μητσοτάκη και την αποχώρηση των δημοσιογράφων.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο διάλογος έχει ως εξής:

Κ. Μητσοτάκης: Σας παρακαλώ δια εγέρσεως να προχωρήσουμε στην εκλογή του Μάξιμου Χαρακόπουλου για την θέση του νέου γραμματέα της ΚΟ.

Γ. Βλάχος: Αυτό δεν προβλέπεται από τον Κανονισμό. Να στηθεί κάλπη.

Κ. Μητσοτάκης: Θέλετε να κατεβείτε και εσείς υποψήφιος γραμματέας;

Γ. Βλάχος: Να τηρηθεί ο Κανονισμός.

Κ. Μητσοτάκης: Αφού έχουμε έναν υποψήφιο. Αυτό που κάνετε δεν συνάδει με την ενότητα της παράταξης και δημιουργείται κλίμα εσωστρέφειας

Γ. Βλάχος: Ζητάω να μπει κάλπη για να μην επαναληφθούν όσα έγιναν στην μυστική ψηφοφορία του καλοκαιριού (Αναφερόμενος στην ψήφιση της προανακριτικής για ΟΠΕΚΕΠΕ με τις επιστολικές)

Τελικά, η διαδικασία ολοκληρώθηκε με την ψηφοφορία να διεξάγεται δια εγέρσεως.

«Μιλάνε τα μανουάλια»

Μιλώντας σε δημοσιογράφους έξω από την Ολομέλεια, ο Γιώργος Βλάχος τόνισε και πάλι την ανάγκη να στηθεί κάλπη. Όταν ρωτήθηκε δε αν θα μιλήσουν άλλοι βουλευτές και ποιοι είναι αυτοί, ο ίδιος σχολίασε σκωπτικά πως «μιλάνε κάτι μανουάλια».

Στο ίδιο μήκος κύματος άλλος βουλευτής, σημείωσε πως θα μιλήσουν τα «λιβανιστήρια», ενώ απάντησε αρνητικά στο αν θα υπάρξει παρέμβαση από άλλους αντιρρησίες, λέγοντας πως αυτοί «έχουν επιλέξει τη σιωπηρή αποχή» από την σημερινή συνεδρίαση.

«Να κοιτάτε αυτούς που δεν μίλησαν σήμερα», ανέφερε δηκτικά άλλος βουλευτής βγαίνοντας από την συνεδρίαση, ενώ σχολιάζοντας το πως εξελίσσεται η διαδικασία είπε χαρακτηριστικά: «ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώσατε».