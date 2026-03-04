Επίθεση Τραμπ για τη στάση Βρετανίας και Ισπανίας – Ιρανικές προειδοποιήσεις για τις ευρωπαϊκές χώρες που εμπλέκονται στον πόλεμο – Αναδημοσίευση από τον «Ριζοσπάστη».

Καζάνι που βράζει είναι πλέον η περιοχή της Μέσης Ανατολής, αλλά και της Ανατολικής Μεσογείου, καθώς ο πόλεμος των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ με το Ιράν βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και αναμένεται να αναδιαμορφώσει τον χάρτη στην περιοχή, χωρίς να αποκλείεται η τροφοδότηση παγκόσμιων εξελίξεων.

Τα «Παιχνίδια Εξουσίας» αναδημοσιεύουν από τον «Ριζοσπάστη» ένα συγκεντρωτικό κείμενο για τις εξελίξεις:

«Θα ήταν αιτία πολέμου». Αυτή την «προειδοποίηση» εξαπέλυσε χτες το Ιράν προς τις ευρωπαϊκές χώρες για οποιαδήποτε εμπλοκή τους στην ιμπεριαλιστική επέμβαση από το Ισραήλ και τις ΗΠΑ, αφότου Γαλλία, Βρετανία και Γερμανία δήλωσαν ότι προετοιμάζονται για εξαπόλυση χτυπημάτων –τα βαφτίζουν... «αμυντικές ενέργειες»– για την καταστροφή των ιρανικών στρατιωτικών δυνατοτήτων.

«Οποιαδήποτε τέτοια πράξη εναντίον του Ιράν θα θεωρούνταν πράξη συνενοχής με τους επιτιθέμενους», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ιρανικού ΥΠΕΞ.

Η Γαλλία έσπευσε να υπερασπιστεί τα γεωπολιτικά της συμφέροντα και ερείσματα σε χώρες της Μέσης Ανατολής, λέγοντας πως θα ενισχύσει τις «αμυντικές» τους δυνατότητες και στέλνοντας σημαντικές στρατιωτικές ενισχύσεις στην περιοχή.

Η Βρετανία ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ μπορούν να χρησιμοποιούν βρετανικές βάσεις «για αμυντική δράση για την προστασία των συμμαχικών δυνάμεων και των εθνών στον Κόλπο και τη Μέση Ανατολή», ενώ το υπουργείο Αμυνας δήλωσε ότι βρετανικά αεροσκάφη F-35 κατέρριψαν εχθρικά drones πάνω από την Ιορδανία, το Ιράκ και το Κατάρ.

Η δε Γερμανία –που δεν διαθέτει στην περιοχή βάσεις από τις οποίες θα μπορούσαν να εκτοξευθούν πύραυλοι ή να εξουδετερωθούν ιρανικές επιθέσεις– υπερασπίζεται όλα τα προσχήματα των ΗΠΑ και του Ισραήλ για την ιμπεριαλιστική επέμβαση στο Ιράν και δηλώνει ότι «θα αμυνθεί μόνο σε περίπτωση που δεχτεί επίθεση».

Χτες, ο Γάλλος ΥΠΕΞ, Ζαν - Νοέλ Μπαρό, επέμεινε πως η Γαλλία «έχει το δικαίωμα» επέμβασης στη Μέση Ανατολή, για να προστατεύσει τους «συμμάχους» της, αν αυτοί της το ζητήσουν. Βρίσκονται σε εξέλιξη διπλωματικές διαβουλεύσεις για την ενίσχυση των στρατιωτικών ικανοτήτων σειράς χωρών.

Η Γαλλία έχει υπογράψει συμφωνίες Αμυντικής Συνεργασίας με χώρες της Μέσης Ανατολής, όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κατάρ, το Κουβέιτ και ο Λίβανος.

Πάντως, για τον Λίβανο, ο Μπαρό χαρακτήρισε «ουσιώδη» και «απαραίτητο» τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ.

Ο δε Γάλλος Πρόεδρος πρόσθεσε αργότερα ότι «είμαστε επίσης συνδεδεμένοι με την Ιορδανία και τους Κούρδους συμμάχους μας».

Σχετικά με τα μαχητικά αεροσκάφη Rafale για την αντιμετώπιση των drones, ο Μπαρό απάντησε ότι οι πιλότοι τους δραστηριοποιούνται για την προστασία του εναέριου χώρου πάνω από τις γαλλικές βάσεις στην περιοχή.

Η Γαλλία ανέπτυξε αεροσκάφη Rafale πάνω από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (HAE), για να προστατεύσει τις ναυτικές και αεροπορικές βάσεις της από ιρανικές επιθέσεις, είπε ο Μπαρό. Σε βάσεις στα ΗΑΕ σταθμεύουν εκατοντάδες μέλη του ναυτικού, της αεροπορίας και του στρατού της Γαλλίας.

Αργά χτες βράδυ, σε διάγγελμά του, ο Γάλλος Πρόεδρος, Εμ. Μακρόν, επιβεβαίωσε ότι έχει δώσει εντολή στο αεροπλανοφόρο «Σαρλ Ντε Γκολ» να ταξιδέψει στη Μεσόγειο Θάλασσα, επικαλούμενος τις συνέπειες στο διεθνές εμπόριο από το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ και τις «απειλές» στη Διώρυγα του Σουέζ και την Ερυθρά Θάλασσα.

Πρόσθεσε, μάλιστα, ότι «αναλαμβάνουμε την πρωτοβουλία να οικοδομήσουμε έναν συνασπισμό, προκειμένου να συγκεντρώσουμε τα μέσα, συμπεριλαμβανομένων των στρατιωτικών, για την επανέναρξη και την ασφάλεια της κυκλοφορίας σε αυτές τις θαλάσσιες οδούς, οι οποίες είναι απαραίτητες για την παγκόσμια οικονομία».

Επισήμανε, εξάλλου, ότι δύο γαλλικές στρατιωτικές βάσεις στη Μέση Ανατολή δέχθηκαν «περιορισμένα πλήγματα», όπως είπε, και πρόσθεσε ότι «καταρρίψαμε μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε αυτοάμυνα».

Τραμπ: Οι σχέσεις με τη Βρετανία «δεν είναι όπως ήταν»

Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντ. Τραμπ, εξέφρασε εκ νέου δυσαρέσκεια απέναντι στο Λονδίνο για την περιορισμένη διάθεση των βρετανικών βάσεων στις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις.

Μάλιστα, ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, υπερασπίστηκε την απόφασή του να μη συμμετάσχει ενεργά στις επιθέσεις κατά του Ιράν, λέγοντας ότι το Λονδίνο δεν πιστεύει στην «αλλαγή καθεστώτος από τον ουρανό».

Ο Τραμπ δήλωσε στην εφημερίδα «Sun» ότι οι ΗΠΑ δεν επιθυμούν να εμπλακεί η Βρετανία σε πόλεμο στη Μέση Ανατολή. «Δεν έχει σημασία, αλλά (ο Στάρμερ) θα έπρεπε να έχει βοηθήσει... θα έπρεπε. Ναι, η Γαλλία ήταν καταπληκτική. Όλοι τους ήταν. Το Ηνωμένο Βασίλειο φέρθηκε πολύ διαφορετικά από τους άλλους», σχολίασε.

«Ποτέ δεν πίστευα ότι θα το έβλεπα αυτό από το Ηνωμένο Βασίλειο», τόνισε ο Τραμπ και συνέχισε: «Είναι ένας διαφορετικός κόσμος, στην πραγματικότητα. Είναι απλώς ένα πολύ διαφορετικό είδος σχέσης από αυτό που είχαμε με τη χώρα σας στο παρελθόν».

Χτες, στις δηλώσεις του με τον Γερμανό καγκελάριο, Φρ. Μερτς, στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ επιτέθηκε εκ νέου στη Βρετανία, επειδή εμπόδισε τη χρήση της κοινής βάσης Ντιέγκο Γκαρσία στα νησιά Τσάγκος στον Μαυρίκιο για επιθέσεις στο Ιράν.

«Αυτό το νησί για το οποίο διαβάζετε, για κάποιον λόγο τους το πήραν (...) Και χρειαστήκαμε εμείς τρεις και τέσσερις μέρες για να καταλάβουμε πού μπορούμε να προσγειωθούμε. Θα ήταν πολύ πιο βολικό να προσγειωθούμε εκεί σε αντίθεση με το να πετάμε πολλές επιπλέον ώρες», τόνισε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ.

«Είμαστε λοιπόν πολύ έκπληκτοι. Αλλά δεν έχουμε να κάνουμε με τον Ουίνστον Τσόρτσιλ», είπε ειρωνικά ο Τραμπ για τον πρωθυπουργό της Βρετανίας.

Επιπλέον, τόνισε ότι με τη Βρετανία οι ΗΠΑ έχουν διαφορές σε «θέματα Ενέργειας και μετανάστευσης». Συγκεκριμένα, κατηγόρησε το Λονδίνο ότι «αγοράζει Ενέργεια από τη Νορβηγία, που κάνει αντλήσεις πετρελαίου στη Βόρεια Θάλασσα», ενώ παράλληλα «αρνήθηκαν στις ΗΠΑ να "ανοίξουν" τη Βόρεια Θάλασσα».

Μερτς: Συνομιλίες με τις ΗΠΑ για την «επόμενη μέρα» στο Ιράν

Διαπραγματεύσεις για την «επόμενη μέρα» στο Ιράν επιδίωξε χτες στην Ουάσιγκτον με τον Αμερικανό Πρόεδρο ο Γερμανός καγκελάριος, Φρ. Μερτς.

Εξέφρασε ξανά τη στήριξή του στην επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, επισημαίνοντας ωστόσο ότι «πλήττει τις οικονομίες μας. Ισχύει για τις τιμές του πετρελαίου και ισχύει και για τις τιμές του φυσικού αερίου. Γι' αυτόν τον λόγο, όλοι ελπίζουμε ότι αυτός ο πόλεμος θα τελειώσει το συντομότερο δυνατό».

Οι ΗΠΑ μπορούν να διακόψουν κάθε εμπορική σχέση με την Ισπανία

Ο Ντ. Τραμπ επιτέθηκε επίσης στην Ισπανία, μετά την άρνησή της να επιτρέψει στον αμερικανικό στρατό να χρησιμοποιήσει τις βάσεις της για αποστολές που σχετίζονται με επιθέσεις κατά του Ιράν.

«Και τώρα η Ισπανία είπε ότι δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις βάσεις τους – και αυτό είναι εντάξει. Θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε τις βάσεις τους. Αν θέλαμε, θα μπορούσαμε απλώς να πετάξουμε και να τις χρησιμοποιήσουμε. Κανείς δεν πρόκειται να μας πει να μην τις χρησιμοποιήσουμε. Αλλά δεν είμαστε υποχρεωμένοι. Αλλά ήταν εχθρικοί», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Η Ισπανία έχει συμπεριφερθεί απαράδεκτα», ανέφερε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι είχε δώσει εντολή στον υπουργό Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, να «διακόψει κάθε συναλλαγή» με την Ισπανία.

Είπε ότι θα μπορούσε να σταματήσει άμεσα κάθε επιχειρηματική συναλλαγή με την Ισπανία, «να εφαρμόσω ένα εμπάργκο, να κάνω ό,τι θέλω», συνέχισε.

«Η Ισπανία δεν έχει απολύτως τίποτα που να χρειαζόμαστε, εκτός από σπουδαίους ανθρώπους», ανέφερε.

Ουκρανία: Ζητά ανταλλάγματα για χειριστές και συστήματα κατά ιρανικών drones

Σε μια ακόμη απόδειξη της άμεσης διασύνδεσης των ιμπεριαλιστικών πολέμων στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή, ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, τόνισε ότι Ουκρανοί εμπειρογνώμονες θα παράσχουν καθοδήγηση για την αναχαίτιση ιρανικών drones που εκτοξεύονται εναντίον «συμμάχων» του Κόλπου.

Drones ιρανικού σχεδιασμού εκτοξεύει και η Ρωσία στην Ουκρανία, ενώ «δυτικά» ΜΜΕ αναφέρουν ότι τα εν λόγω drones έχουν αντιγραφεί και από τις ΗΠΑ.

«Θα φέρουμε επίσης εμπειρογνώμονες από την Ουκρανία, μαζί με τους δικούς μας εμπειρογνώμονες, για να βοηθήσουν τους εταίρους του Κόλπου να καταρρίψουν ιρανικά drones που τους επιτίθενται», είχε πει ο Στάρμερ την Κυριακή.

Το Κίεβο απάντησε πως θα μπορούσε να στείλει ειδικούς στη Μέση Ανατολή και να συμβάλει με την εμπειρία και τα μέσα του στην κατάρριψη ιρανικών drones εάν οι NATOικοί «εταίροι» μεσολαβήσουν για κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο με τη Ρωσία.

Ο Ουκρανός ΥΠΕΞ, Αντρ. Σιμπίχα, ανέφερε ότι η αποτελεσματικότητα των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων στην αναχαίτιση των drones τύπου Shahed έχει φτάσει σε ποσοστό 90%, εν μέρει χάρη στη χρήση drones αναχαίτισης τα οποία κατασκευάζονται στην Ουκρανία.

«Δεν θα μπορέσουμε να στείλουμε όλους τους χειριστές μας, αλλά σίγουρα μπορούμε να στείλουμε μερικούς από αυτούς εάν είναι εγγυημένη η απουσία ρωσικών επιθέσεων εναντίον της χώρας μας», δήλωσε ο Σιμπίχα.

Η Ουκρανία είναι έτοιμη να παραχωρήσει τα εγχώρια συστήματά της για την αναχαίτιση drones σε χώρες της Μέσης Ανατολής σε αντάλλαγμα για αμερικανικής κατασκευής πυραύλους αεράμυνας, που χρειάζεται απεγνωσμένα, είπε από την πλευρά του ο Ουκρανός Πρόεδρος, Β. Ζελένσκι, σύμφωνα με το Euronews.

Η Ουκρανία χρειάζεται τους αμερικανικούς πυραύλους PAC-3 (Patriot), για να αποκρούσει τις πυραυλικές επιθέσεις της Ρωσίας. Τέτοιους πυραύλους χρησιμοποιούν και τα κράτη του Κόλπου.

«Αν μας δώσουν (πυραύλους αεράμυνας), θα τους δώσουμε τα αντιαεροπορικά μας συστήματα. Πρόκειται για μια ισοδύναμη ανταλλαγή», επισήμανε ο Ζελένσκι, που είχε νωρίτερα χτες επικοινωνία με τον ηγέτη των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Μοχάμεντ μπιν Ζαέντ Αλ Ναχάν, για να συζητήσουν την ενδεχόμενη συνδρομή του Κιέβου.

Θα μειωθεί η ροή όπλων στο Κίεβο;

Στο μεταξύ, ο Β. Ζελένσκι επανέλαβε τις «ανησυχίες» του ότι ο πόλεμος των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν θα μπορούσε να διαταράξει τη ροή όπλων που χρειάζεται το Κίεβο στην ιμπεριαλιστική σύγκρουση με τη Ρωσία.

Η προηγούμενη σύγκρουση ΗΠΑ - Ισραήλ και Ιράν πέρυσι στις αρχές του καλοκαιριού «επιβράδυνε» τις παραδόσεις στην Ουκρανία, είπε.

Αυτήν τη φορά, «δεν έχει συμβεί ακόμα, αλλά φοβάμαι ότι θα μπορούσε», δήλωσε σε ιταλική εφημερίδα.

Ο Ζελένσκι είπε επίσης ότι ο πόλεμος αφήνει τον Ρώσο Πρόεδρο, Βλ. Πούτιν, «ασθενέστερο», δείχνοντας ότι είναι «ένας αδύναμος σύμμαχος» –εν προκειμένω του Ιράν– που «μιλάει, αλλά δεν ενεργεί».

Στο μεταξύ, ο Ντ. Τραμπ εμφανίστηκε να μην είναι ικανοποιημένος με το επίπεδο εφοδιασμού των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ με όπλα αιχμής, επικρίνοντας ως προς αυτό τις «δωρεές» που έκανε ο Δημοκρατικός προκάτοχός του, Τζο Μπάιντεν, στην Ουκρανία.

Όσον αφορά τα όπλα αιχμής, «δεν είμαστε εκεί όπου θα θέλαμε να είμαστε», ανέφερε ο Τραμπ, κατηγορώντας τον Μπάιντεν ότι «χάριζε δωρεάν» όπλα και πυρομαχικά «υψηλού επιπέδου», χωρίς να γίνει πιο συγκεκριμένος, ούτε να αναφερθεί στον πόλεμο των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή.