Ο OPEC+ εξετάζει το ενδεχόμενο αύξησης της παραγωγής κατά 500.000 βαρέλια ημερησίως από τον Νοέμβριο, ποσότητα τριπλάσια σε σχέση με τον Οκτώβριο.

Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν στα χαμηλότερα επίπεδα τεσσάρων μηνών, καθώς η ανησυχία για υπερπροσφορά ενισχύεται λίγα μόλις εικοσιτετράωρα πριν από τη συνεδρίαση του OPEC+ το Σαββατοκύριακο. Το Brent διαμορφώνεται στα 64,11 δολάρια το βαρέλι, το χαμηλότερο επίπεδο από τον Ιούνιο, ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate βρίσκεται στα 61 δολάρια, το χαμηλότερο από τις 30 Μαΐου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο OPEC+ εξετάζει το ενδεχόμενο αύξησης της παραγωγής κατά 500.000 βαρέλια ημερησίως από τον Νοέμβριο, ποσότητα τριπλάσια σε σχέση με τον Οκτώβριο. Η Σαουδική Αραβία, μάλιστα, εμφανίζεται αποφασισμένη να ενισχύσει την παρουσία της στην αγορά, επιδιώκοντας την ανάκτηση μεριδίου.

Την ανησυχία για πιθανή υπερπροσφορά τροφοδότησαν και οι αναλύσεις που δείχνουν ότι τα αποθέματα στις ΗΠΑ και διεθνώς θα συνεχίσουν να αυξάνονται έως το τέλος του έτους. Η Υπηρεσία Ενεργειακών Πληροφοριών ανακοίνωσε πως την περασμένη εβδομάδα τα αποθέματα αργού, βενζίνης και αποσταγμάτων στις ΗΠΑ κατέγραψαν άνοδο, καθώς τόσο η ζήτηση όσο και η διυλιστική δραστηριότητα μειώθηκαν. Παράλληλα, οι προβλέψεις για την παγκόσμια ζήτηση πετρελαίου έχουν αναθεωρηθεί προς τα κάτω κατά περίπου 150.000 βαρέλια ημερησίως, για το διάστημα από τον Ιανουάριο έως τον Σεπτέμβριο.

Σε γεωπολιτικό επίπεδο, οι υπουργοί Οικονομικών της G7 δεσμεύθηκαν να εντείνουν την πίεση στη Ρωσία, στοχεύοντας αγοραστές που συνεχίζουν να αυξάνουν τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδιάζουν, παράλληλα, να παράσχουν στην Ουκρανία πληροφορίες για στοχευμένες επιθέσεις σε ρωσικές ενεργειακές υποδομές, με στόχο τον περιορισμό των εσόδων του Κρεμλίνου. Ωστόσο, οι αγορές παραμένουν επιφυλακτικές, καθώς δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής σαφή σημάδια για ενδεχόμενη διακοπή των ρωσικών εξαγωγών.