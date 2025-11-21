Το κλίμα στην αγορά παραμένει επιφυλακτικό, με τους επενδυτές να μειώνουν την όρεξη για ρίσκο.

Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν κατά 1,5% την Παρασκευή, παρατείνοντας την πτωτική πορεία για τρίτη συνεχόμενη συνεδρίαση, καθώς οι ΗΠΑ πιέζουν για επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας που θα μπορούσε να ενισχύσει την παγκόσμια προσφορά.

Το κλίμα στην αγορά παραμένει επιφυλακτικό, με τους επενδυτές να μειώνουν την όρεξη για ρίσκο εν μέσω αβεβαιότητας σχετικά με τις προσεχείς αποφάσεις της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ.

Το Μπρεντ διολισθαίνει κατά 93 σεντς στα 62,45 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό χάνει 1,7% και διαμορφώνεται στα 58,02 δολάρια. Και οι δύο δείκτες οδεύουν προς εβδομαδιαίες απώλειες άνω του 2,5%, εξανεμίζοντας σχεδόν τα κέρδη της προηγούμενης εβδομάδας, καθώς οι ανησυχίες για υπερπροσφορά εντείνονται.

Η αμερικανική πρωτοβουλία για προώθηση σχεδίου ειρήνης, στο οποίο σύμφωνα με αναλυτές ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι συμφωνεί να εργαστεί, επιβαρύνει περαιτέρω τις τιμές. Μια πιθανή αποκλιμάκωση του πολέμου αφαιρεί μέρος του γεωπολιτικού κινδύνου που ενσωματώνεται στο πετρέλαιο, ενώ οι νέες κυρώσεις που τίθενται σε ισχύ εις βάρος των Rosneft και Lukoil αυξάνουν τη νευρικότητα. Η Lukoil έχει προθεσμία έως τις 13 Δεκεμβρίου για να πουλήσει το μεγάλο διεθνές χαρτοφυλάκιό της.

Παρά ταύτα, αρκετοί αναλυτές σημειώνουν ότι μια συμφωνία παραμένει μακριά, τονίζοντας ότι το Κίεβο εξακολουθεί να απορρίπτει τις ρωσικές απαιτήσεις, γεγονός που εμποδίζει την επίτευξη προόδου στις διαπραγματεύσεις.

Στην πίεση των τιμών συμβάλλει και η ενίσχυση του δολαρίου, το οποίο κατευθύνεται προς την καλύτερη εβδομαδιαία επίδοσή του εδώ και περισσότερο από έναν μήνα. Οι αγορές εκτιμούν ότι η Fed είναι απίθανο να προχωρήσει σε νέα μείωση επιτοκίων τον Δεκέμβριο, με το ισχυρό δολάριο να καθιστά το πετρέλαιο ακριβότερο για κατόχους άλλων νομισμάτων και να επιβαρύνει περαιτέρω τις τιμές.