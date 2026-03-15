Ανοίγει αύριο, Δευτέρα 16 Μαρτίου, η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή των φετινών φορολογικών δηλώσεων, σηματοδοτώντας για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά την έναρξη της διαδικασίας στα μέσα Μαρτίου. Περίπου 9 εκατομμύρια φορολογούμενοι καλούνται να υποβάλουν περισσότερες από 6,75 εκατομμύρια δηλώσεις έως την καταληκτική ημερομηνία της 15ης Ιουλίου 2026.

Τα έντυπα της εφορίας είναι ήδη διαθέσιμα, με περιορισμένες αλλαγές στο βασικό έντυπο Ε1 που υποβάλλουν όλοι οι φορολογούμενοι. Οι τροποποιήσεις αφορούν κυρίως ελεύθερους επαγγελματίες και οικογένειες με ενήλικα εξαρτώμενα παιδιά που αποκτούν δικό τους εισόδημα. Παράλληλα, αλλαγές έχουν γίνει και στο έντυπο Ε3, το οποίο αφορά την κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα.

Στο φετινό έντυπο Ε1 έχουν προστεθεί νέοι κωδικοί που σχετίζονται με συγκεκριμένες κατηγορίες φορολογουμένων. Οι κωδικοί 045-046 ενεργοποιούνται για νέες μητέρες που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα και απαλλάσσονται από τα τεκμήρια διαβίωσης για το έτος γέννησης του παιδιού τους και για τα δύο επόμενα χρόνια. Παράλληλα, εισάγεται ο κωδικός 079, μέσω του οποίου καταργείται η ελάχιστη αντικειμενική δαπάνη για ενήλικα εξαρτώμενα άγαμα τέκνα έως 25 ετών που σπουδάζουν, είναι εγγεγραμμένα ως άνεργα ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία και παράλληλα αποκτούν δικό τους εισόδημα.

Επιπλέον, τροποποιήσεις υπάρχουν και στους κωδικούς 419-420 που αφορούν τα ενοίκια ακινήτων, καθώς ζητούνται πλέον περισσότερα στοιχεία για τη μίσθωση, όπως ο ΑΦΜ του ιδιοκτήτη, η επιφάνεια του ακινήτου και ο αριθμός της δήλωσης μίσθωσης.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι φέτος για πρώτη φορά θα εμφανιστούν προσυμπληρωμένες φορολογικές δηλώσεις όχι μόνο για μισθωτούς και συνταξιούχους, αλλά και για περίπου 700.000 ιδιοκτήτες ακινήτων που εισπράττουν εισοδήματα από ενοίκια. Συνολικά εκτιμάται ότι περίπου 2 εκατομμύρια δηλώσεις θα είναι προσυμπληρωμένες, αριθμός που αντιστοιχεί σχεδόν στο ένα τρίτο των δηλώσεων που υποβάλλονται κάθε χρόνο.

Εάν οι φορολογούμενοι δεν προχωρήσουν σε αλλαγές, οι συγκεκριμένες δηλώσεις θα υποβληθούν αυτόματα στις 15 Απριλίου. Μετά την ημερομηνία αυτή, τυχόν διορθώσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν χωρίς πρόστιμο μέσω τροποποιητικών δηλώσεων έως τις 15 Ιουλίου 2026. Για όσους συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα με απλογραφικά βιβλία, η προθεσμία παρατείνεται έως τις 31 Ιουλίου.

Παράλληλα, όσοι φορολογούμενοι επιβαρύνονται κάθε χρόνο με τεκμήρια διαβίωσης θα διαπιστώσουν ότι τα τεκμαρτά εισοδήματα που προκύπτουν από περιουσιακά στοιχεία, όπως ακίνητα, αυτοκίνητα ή σκάφη, εμφανίζονται μειωμένα κατά μέσο όρο κατά 30%, βάσει της τελευταίας φορολογικής μεταρρύθμισης που εφαρμόζεται για τα εισοδήματα του 2025.

Σε περίπτωση χρεωστικού εκκαθαριστικού, η εξόφληση του φόρου εισοδήματος μπορεί να γίνει σε οκτώ άτοκες μηνιαίες δόσεις, με την πρώτη να λήγει στις 31 Ιουλίου 2026 και την τελευταία στις 26 Φεβρουαρίου 2027. Όσοι επιλέξουν εφάπαξ πληρωμή δικαιούνται έκπτωση φόρου 4% για δηλώσεις που θα υποβληθούν έως τις 30 Απριλίου, 3% έως τις 15 Ιουνίου και 2% έως τις 15 Ιουλίου.

Από το σύνολο των περίπου 6,75 εκατομμυρίων δηλώσεων που αναμένεται να υποβληθούν φέτος, περίπου 2,4 εκατομμύρια εκτιμάται ότι θα είναι χρεωστικές, με τον επιπλέον φόρο να υπολογίζεται στα 5,1 δισ. ευρώ. Πέρυσι περισσότεροι από 1,4 εκατομμύρια φορολογούμενοι επέλεξαν την εφάπαξ εξόφληση, καταβάλλοντας συνολικά 2,18 δισ. ευρώ και εξασφαλίζοντας έκπτωση έως 4%.

Με την εκκαθάριση των φετινών δηλώσεων θα αποτυπωθούν και οι μειώσεις στα τεκμήρια διαβίωσης, οι οποίες εκτιμάται ότι θα ωφελήσουν περίπου 1,3 εκατομμύρια φορολογούμενους που φορολογούνται κάθε χρόνο με βάση τεκμαρτά εισοδήματα.