Υπό απειλή λουκέτου το ΕΝΕΕΓΥΛ Ιλίου, η πολυπόθητη λύση που έχει «σκοντάψει» στην γραφειοκρατία και ο κίνδυνος να μείνουν εκτός σχολείου μαθητές Ειδικής Αγωγής.

Η ειδική αγωγή στην Αττική βρίσκεται σε κρίσιμο σημείο. Η πρόσφατη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 25 Ιανουαρίου από την Ομοσπονδία Γονέων Αττικής, τον Ενιαίο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων ΑμεΑ Αττικής και Νήσων και τη Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα Αναπήρων (ΣΕ.Α.ΑΝ.) ανέδειξε με δραματικό τρόπο τα διαρκή προβλήματα και τις ελλείψεις που αντιμετωπίζουν οι μαθητές, οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί.

Οι εκπρόσωποι των γονέων τόνισαν την έλλειψη στρατηγικού σχεδιασμού από την Πολιτεία και τις αποσπασματικές πολιτικές που αδυνατούν να καλύψουν τις πραγματικές ανάγκες των παιδιών ΑμεΑ. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η κατάσταση στα ειδικά σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Το ΕΝΕΕΓΥΛ Ιλίου κινδυνεύει με λουκέτο αν δεν βρεθεί άμεσα νέος χώρος, το 1ο ΕΝΕΕΓΥΛ Πειραιά συστεγάζεται σε υπόγειο στο Ρέντη, το ΕΝΕΕΓΥΛ Βύρωνα και το ΕΝΕΕΓΥΛ Αμαρουσίου παραμένουν χρόνια ιδρυμένα μόνο στα χαρτιά, ενώ το ΕΕΕΕΚ Αθηνών λειτουργεί ελλιπώς για πάνω από επτά χρόνια. Οι υφιστάμενες υποδομές, όπως στο ΕΝΕΕΓΥΛ Ηλιούπολης και στο ΕΕΕΕΚ Κωφών Αθήνας, δεν επαρκούν για να καλύψουν τις εκπαιδευτικές και θεραπευτικές ανάγκες των παιδιών.

Οι γονείς τόνισαν την αγωνία τους για την κοινωνική ένταξη και την αυτόνομη διαβίωση των παιδιών μετά τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, μακριά από ιδρύματα ή δομές ψυχικών παθήσεων. Η καθημερινότητα επιβαρύνεται περαιτέρω από καθυστερήσεις στις πληρωμές επιδομάτων και θεραπειών, που αναγκάζουν τις οικογένειες να καλύπτουν από την τσέπη τους το κόστος της φροντίδας, χωρίς εγγυήσεις για άμεση επιστροφή των χρημάτων.

Όπως σημειώνουν οι γονείς «ακόμη πιο οδυνηρή είναι η παράδοξη εξαίρεση των παιδιών που φοιτούν σε ειδικά σχολεία από τις θεραπείες ειδικής διαπαιδαγώγησης. Η αντίληψη ότι το σχολικό πλαίσιο μπορεί να υποκαταστήσει την εξατομικευμένη θεραπευτική παρέμβαση που έχει ανάγκη κάθε παιδί είναι λανθασμένη και επιβαρυντική. Η εκπαίδευση και η θεραπεία λειτουργούν συμπληρωματικά, όχι ανταγωνιστικά. Το κενό αυτό, σε συνδυασμό με τις συστηματικές καθυστερήσεις στις αποπληρωμές, μετατρέπει τις οικογένειες σε αναγκαστικούς «δανειστές» ενός δυσκίνητου διοικητικού μηχανισμού. Προκαταβάλλονται από το υστέρημά τους ποσά που εκκαθαρίζονται με εξαιρετικά αργούς ρυθμούς. Όταν η κρατική συμμετοχή δεν ανταποκρίνεται στο πραγματικό κόστος και η αποζημίωση καθυστερεί για μήνες, η υγεία παύει να λειτουργεί ως καθολικό δικαίωμα και μετατρέπεται σε προνόμιο όσων διαθέτουν επαρκή ρευστότητα. Η ουσιαστική σύγκλιση το 2026 προϋποθέτει εκσυγχρονισμό των τιμολογίων, αποκατάσταση των θεραπειών για όλα τα παιδιά και άμεση καταβολή των δαπανών, ώστε η αξιοπρέπεια της οικογένειας να μην εξαντλείται στο ταμείο του θεραπευτηρίου.»

Οι φορείς ζητούν άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων με συγκεκριμένα μέτρα:

Εύρεση κατάλληλων χώρων για όλα τα ειδικά σχολεία και αποφυγή λουκέτων, όπως για το ΕΝΕΕΓΥΛ Ιλίου.

Εκσυγχρονισμό των τιμολογίων και πλήρη αποκατάσταση των θεραπειών για όλα τα παιδιά.

Άμεση καταβολή των δαπανών και των επιδομάτων, ώστε οι οικογένειες να μην επιβαρύνονται οικονομικά.

Διασφάλιση της συνεχούς φροντίδας μετά την ενηλικίωση, για κοινωνική ένταξη και αξιοπρεπή διαβίωση.

Η κατάσταση στην Αττική αποτελεί «ώρα μηδέν» για την ειδική αγωγή. Γονείς, εκπαιδευτικοί και φορείς αναμένουν από την Πολιτεία να αναγνωρίσει τη διαρκή φύση της αναπηρίας και να εγγυηθεί συνεχή και ολοκληρωμένη υποστήριξη, χωρίς αποκλεισμούς, κενά ή τεχνητά όρια ηλικίας. Η κρίση αυτή αποτελεί «καμπανάκι» για ολόκληρη τη χώρα, καθώς η ειδική αγωγή δεν μπορεί να περιμένει και η αξιοπρέπεια των παιδιών ΑμεΑ επ' ουδενί δεν μπορεί να θυσιαστεί στην αδιαφορία ή την καθυστέρηση της πολιτείας.

ΕΝΕΕΓΥΛ Ιλίου: «Η μετεγκατάσταση στο πρώην ΚΕΚ Αγίων Αναργύρων είναι μονόδρομος - Στο χέρι του δημάρχου η σωτηρία του σχολείου»

Σε δηλώσεις της στο Dnews η πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του ΕΝΕΕΓΥΛ Ιλίου, Μελπομένη Παπουτσή τόνισε ότι «αγωνιζόμαστε για το σχολείο μας. Εδώ και τρία χρόνια προσπαθούμε να βελτιώσουμε τις συνθήκες φοίτησης των μαθητών. Τα παιδιά μας παρακολουθούν καθημερινά μαθήματα κυριολεκτικά σε δύο αποθήκες, γιατί σχολείο αυτό το κτίριο που στεγάζεται το ΕΝΕΕΓΥΛ δεν μπορεί να χαρακτηριστεί. Μέχρι πρότινος το διάλειμμα των μαθητών γινόταν στο δρόμο. Είμαστε το μοναδικό σχολείο πανελλαδικά που είμαστε σε χώρο νοσοκομείου δημιουργώντας αντίστοιχα στους μαθητές ένα αίσθημα ιδρυματοποίησης και περιθωριοποίησης. Φέτος η δήμαρχος προχώρησε σε μια υποτυπώδη ανακαίνιση κάποιων τάξεων και έβαλε κάγκελα ώστε να περιφραχθεί το προαύλιο. Όμως αυτές οι παρεμβάσεις δεν έχουν λύσει κανένα από τα υπάρχοντα προβλήματα καθώς οι ανάγκες είναι πιεστικές. Έχουμε τεράστιο πρόβλημα χωρητικότητας. Το σχολείο μας δεν μπορεί να δεχθεί άλλους μαθητές γιατί οι τάξεις δεν επαρκούν.

Με την κατάργηση της Παράλληλης Στήριξης πολλά παιδιά από τους τρεις όμορους Δήμους θα αναγκαστούν να φοιτήσουν σε σχολεία Ειδικής Αγωγής κοντινών περιοχών που ήδη είναι επιβαρυμένα με μαθητικό πληθυσμό και είναι στα όρια της δυναμικότητας τους. Με μαθηματική ακρίβεια αν δεν γίνει η μετεγκατάσταση του σχολείου τώρα το ΕΝΕΕΓΥΛ Ιλίου θα κλείσει, δεν θα μπορέσει να λειτουργήσει καθώς δεν θα μπορεί να εξυπηρετήσει τους μαθητές που θέλουν να φοιτήσουν σε αυτό.

Υπάρχει χώρος και κτίριο διαθέσιμο να καλύψει τις ανάγκες του ΕΝΕΕΓΥΛ Ιλίου και αυτός είναι το πρώην ΚΕΚ Αγίων Αναργύρων που ήταν ήδη χαρακτηρισμένο και προορισμένο για σχολικό κτίριο. Ο Δήμος Αγίων Αναργύρων το παραχώρησε στο ΥΠΑΙΘΑ για να γίνει Κέντρο Καινοτομίας, το σχέδιο ίδρυσης δεν προχώρησε και το κτίριο έμεινε ως έχει με τον αρμόδιο Δήμαρχο να έχει πει προφορικά ότι παραχωρεί τον συγκεκριμένο χώρο για τις ανάγκες του ΕΝΕΕΓΥΛ Ιλίου. Όμως από πλευράς ΥΠΑΙΘΑ έχει ζητηθεί και γραπτή δέσμευση του Δημάρχου Αγίου Αναργύρων και το ζήτημα έχει «κολλήσει» σε αυτό το στάδιο καθώς δεν έχει σταλεί η δέσμευση παραχώρησης. Αυτό το χαρτί είναι το «κλειδί» για να ξεκινήσουν όλες οι διαδικασίες μεταφοράς του ΕΝΕΕΓΥΛ Ιλίου και για να μην χαθεί ένα σχολείο Ειδικής Αγωγής από την Αττική. Είναι ξεκάθαρο ότι πρέπει να τονιστεί από τον δήμαρχο Αγίων Αναργύρων ότι αφενός ο χώρος θα παραχωρηθεί και αφετέρου ότι θα προορίζεται αποκλειστικά για το ΕΝΕΕΓΥΛ Ιλίου ειδάλλως κινδυνεύουμε να χάσουμε αυτό το κτίριο με ολέθρια αποτελέσματα.»

Η άμεση επίλυση αυτού του γραφειοκρατικού εμποδίου είναι κρίσιμη για να ξεκινήσουν οι διαδικασίες μεταφοράς και να διασφαλιστεί η συνέχεια της ειδικής εκπαίδευσης στην Αττική. Γονείς και οι φορείς της ειδικής αγωγής προειδοποιούν μέσω του Dnews ότι αν δεν υπάρξει άμεση λύση, το ΕΝΕΕΓΥΛ Ιλίου θα αναγκαστεί να κλείσει, στερώντας από τα παιδιά τους τις απαραίτητες εκπαιδευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες. Η μετεγκατάσταση στο πρώην ΚΕΚ Αγίων Αναργύρων δεν είναι απλώς επιθυμητή, είναι μονόδρομος για τη διασφάλιση ενός αξιοπρεπούς και λειτουργικού περιβάλλοντος για τους μαθητές ειδικής αγωγής.