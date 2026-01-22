Μία 56χρονη έχασε τη ζωή της από τις καταρρακτώδεις βροχές στη Γλυφάδα, όταν παρασύρθηκε από το ποτάμι βροχής που είχε δημιουργηθεί.

Συγκλονίζει η περιγραφή κατοίκου της Γλυφάδας για την νεκρή 56χρονη, η οποία παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά της βροχής και κατέληξε κάτω από αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα να βρει τραγικό θάνατο.

Η 56χρονη, σύμφωνα με τα όσα είπε στο Mega η κάτοικος της περιοχής, ήταν ζωντανή όταν βρέθηκε κάτω από το αυτοκίνητο, καθώς κουνούσε τα πόδια της.

Οι γείτονες προσπάθησαν να την απεγκλωβίσουν, δοκιμάζοντας να σηκώσουν το αυτοκίνητο, αλλά τελικά δεν τα κατάφεραν.

Όταν έφθασε στην περιοχή η πυροσβεστική, η γυναίκα είχε ήδη καταλήξει.

Η μαρτυρία από κάτοικο της περιοχής

«Είχε σφηνώσει στο αυτοκίνητο του γιου μου. Από τη μέση και κάτω ήταν έξω από το αυτοκίνητο. Το κεφάλι της ήταν κάτω από το αυτοκίνητο. Απο ότι μου είπε ο άντρας μου, εκείνη τη στιγμή ζούσε, γιατί έκανε κάποιες κινήσεις με το αριστερό της πόδι. Προσπάθησε να την απεγκλωβίσει. Δοκίμασαν όλοι οι γείτονες να σηκώσουν το αυτοκίνητο, αλλά δεν τα κατάφεραν, ήταν πολύ ορμητικά τα νερά. Είχε πιαστεί η μπλούζα της. Η γυναίκα δεν μπορούσε να μιλήσει καθόλου, πέφτανε πάνω της πέτρες και χώματα. Απο ότι είπε και ο γείτονας, προσπαθούσε να περάσει από το πεζοδρόμιο για να πάει απέναντι στο σπίτι της. Την ρώτησε αν χρειάζεται βοήθεια και εκείνη δεν του απάντησε. Προφανώς προσπάθησε να περάσει απέναντι και γι'αυτό την χτύπησε το νερό και την έριξε κάτω. Μετά κάλεσα την πυροσβεστική.Μέχρι να έρθει η πυροσβεστική, είχε τελειώσει η γυναίκα».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfuzccpkl14x?integrationId=40599y14juihe6ly}