Σοκάρουν οι φωτογραφίες από την Άνω Γλυφάδα με το πρώτο φως της ημέρας. Ανυπολόγιστες καταστροφές.

Σοκαριστικές εικόνες άφησε πίσω της η έντονη κακοκαιρία στην Άνω Γλυφάδα, η οποία βρέθηκε στο έλεος της σφοδρής βροχόπτωσης. Μια 56χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της, όταν παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά και εγκλωβίστηκε σε όχημα που επίσης είχε παρασυρθεί, ενώ πολλοί δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια λάσπης και φερτών υλικών.

Με το πρώτο φως της ημέρας έγινε εμφανές το μέγεθος της καταστροφής, ενώ από νωρίς το πρωί συνεργεία του δήμου και της περιφέρειας ξεκίνησαν εργασίες καθαρισμού και αποκατάστασης στην περιοχή.

Για τα αίτια των πλημμυρικών φαινομένων μίλησε στον ΣΚΑΪ ο καθηγητής Γεωλογίας Ευθύμης Λέκκας, επισημαίνοντας πως η ανάπτυξη των περιοχών, ιδίως των πιο ακριβών, πραγματοποιήθηκε χωρίς τον απαραίτητο πολεοδομικό και χωροταξικό σχεδιασμό. Όπως εξήγησε, το νότιο τμήμα του Υμηττού αποτελείται από ασβεστόλιθους και σχιστόλιθους, με τους τελευταίους να διαβρώνονται εύκολα και να παράγουν μεγάλες ποσότητες φερτών υλικών.

Παράλληλα, τόνισε ότι πέρα από την εξαιρετικά μεγάλη ποσότητα βροχής —η οποία σε ορισμένες περιοχές της Αττικής έφτασε τα 140 χιλιοστά— καθοριστικό ρόλο έπαιξε και η λεγόμενη στερεοπαροχή. Τα στερεά υλικά που παρασύρονται αυξάνουν σημαντικά τον όγκο και τη δύναμη του νερού, το οποίο κινείται με μεγάλη ταχύτητα προς τα χαμηλότερα σημεία.

Απαντώντας στο γεγονός ότι τα προβλήματα εμφανίζονται επανειλημμένα στις ίδιες περιοχές, ο κ. Λέκκας έκανε λόγο για διαχρονικές παθογένειες και «κληρονομημένη τρωτότητα», σημειώνοντας πως στο παρελθόν η πολεοδόμηση προηγήθηκε της σωστής μελέτης των κινδύνων. Όπως υπογράμμισε, απαιτείται πρώτα η χαρτογράφηση των προβλημάτων και στη συνέχεια ο σχεδιασμός.

Υπενθυμίζεται ότι οι νεκροί από τη σφοδρή κακοκαιρία στη χώρα ανέρχονται σε δύο. Στο Άστρος Κυνουρίας, ένας 53χρονος λιμενικός έχασε τη ζωή του εν ώρα υπηρεσίας, όταν ισχυρό κύμα τον παρέσυρε κατά τη διάρκεια πρόσδεσης σκαφών, με αποτέλεσμα να πέσει και να χτυπήσει θανάσιμα στο κεφάλι.