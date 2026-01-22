Ανυπολόγιστες είναι οι καταστροφές που άφησε πίσω της η κακοκαιρία που χτύπησε χτες την Αττική.

Οι εικόνες που έρχονται από την Άνω Γλυφάδα από το πρωί είναι αποκαρδιωτικές. Άνθρωποι απεγνωσμένοι μετά το πέρασμα της κακοκαιρίας προσπαθούν να σώσουν ό,τι σώζεται. Σκηνικό χάους σε πολλές γειτονιές της Γλυφάδας με φερτά υλικά, μεγάλους βράχους και αυτοκίνητα που έχουν παρασυρθεί από τους ορμητικούς χειμάρρους.

Υπενθυμίζεται πως χθες, Τετάρτη (21/01), κατά το ξέσπασμα της κακοκαιρίας, μια 56χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της στην Άνω Γλυφάδα όταν έπεσε πάνω της όχημα που παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά και εγκλωβίστηκε. Το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Κυρίλλου Μεθοδίου 14. Η σορός της εντοπίστηκε κάτω από αυτοκίνητο, απεγκλωβίστηκε από δυνάμεις της Πυροσβεστικής και μεταφέρθηκε στο Ασκληπιείο Βούλας.