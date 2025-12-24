Στιγμές συγκίνησης στο «Παρά Πέντε» για τους ηθοποιούς που έφυγαν από τη ζωή.

Η επιστροφή του «Παρά Πέντε» δεν προσέφερε μόνο γέλιο και χαρά στους τηλεθεατές αλλά είχε και στιγμές συγκίνησης.

Μία συγκινητική στιγμή έζησαν όταν η Έφη Παπαθεοδώρου, η τηλεοπτική Θεοπούλα, μίλησε για την απώλεια της Ειρήνης Κουμαριανού - τηλεοπτική Σόφη-.

«Νιώθω ευγνωμοσύνη στον Γιώργο που έγραψε αυτό το υπέροχο έργο κι αυτόν τον μοναδικό ρόλο, αλλά υπάρχει και μια θλίψη μέσα μου γιατί έχω χάσει την Σόφη. Χάρη στη Σόφη ήρθα στο Παρά Πέντε και γνώρισα τον Γιώργο. Ήταν πάντα δίπλα μου στα δύσκολα και στα εύκολα και πολύ μου λείπει. Αυτό που συνέβη με το Παρά Πέντε είναι μοναδικό».

Στο κοινό βρισκόταν και η εγγονή της Ειρήνης Κουμαριανού, η οποία με πολύ μεγάλη συγκίνηση παρακολουθούσε όσα ειπώθηκαν για τη γιαγιά της.

{https://www.instagram.com/reel/DSn1csUjRVr/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=NTc4MTIwNjQ2YQ==}