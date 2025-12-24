Η φωτογραφία που ανέβασαν στα social media.

Η πολυαναμενόμενη επιστροφή της θρυλικής σειράς «Στο Πάρα Πέντε» αποτέλεσε ένα από τα μεγαλύτερα τηλεοπτικά γεγονότα της χρονιάς.

Το βράδυ της Τρίτης, το κοινό σε όλη τη χώρα συντονίστηκε στο MEGA για να παρακολουθήσει το ξεχωριστό reunion που ετοίμασε ο Γιώργος Καπουτζίδης μαζί με την αγαπημένη τηλεοπτική παρέα, με αφορμή τη συμπλήρωση 20 χρόνων από την πρώτη προβολή της σειράς.

Μέσα από αναρτήσεις στο Instagram αποκαλύφθηκε ότι η Σμαράγδα Καρύδη, ο Αργύρης Αγγέλου, η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, η Αγγελική Λάμπρη, ο Μιχάλης Μαρίνος και η Ζέτα Μακρυπούλια παρακολούθησαν όλοι μαζί το special επεισόδιο. Ο Γιώργος Καπουτζίδης, ο οποίος βρισκόταν στις Σέρρες, δεν θα μπορούσε να λείπει από αυτή τη συνάντηση και συμμετείχε μέσω βιντεοκλήσης, παραμένοντας έστω και από απόσταση μέλος της παρέας.

«Συντονισμένοι στο MEGA κάποιοι από την Αθήνα και κάποιοι από τις Σέρρες», ανέφερε χαρακτηριστικά η λεζάντα της φωτογραφίας που μοιράστηκαν οι πρωταγωνιστές, αποτυπώνοντας το κλίμα ενθουσιασμού και συγκίνησης.

Το reunion περιλάμβανε έντονες συναισθηματικές στιγμές, με αρκετές αναφορές που προκάλεσαν συγκίνηση τόσο στους ηθοποιούς όσο και στο κοινό. Ιδιαίτερα φορτισμένη ήταν η μνεία στην Ειρήνη Κουμαριανού, την αξέχαστη «γιαγιά Σοφία», η οποία δεν βρίσκεται πλέον στη ζωή.

Απευθυνόμενος στο κοινό, ο Γιώργος Καπουτζίδης δεν έκρυψε τη συγκίνησή του:

«Είμαστε χαρούμενοι και συγκινημένοι. Δεν φανταζόμασταν, όταν ξεκινούσαμε πριν από 20 χρόνια και πηγαίναμε στο πρώτο γύρισμα, ότι δύο δεκαετίες μετά θα βρισκόμασταν εδώ, με ανθρώπους που ήρθαν από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Με ανθρώπους που τότε δεν είχαν καν γεννηθεί. Κι όμως, μας ενώνει ακόμη αυτό το ιδιαίτερο σύμπαν. Το σύμπαν του Παρά Πέντε».

Την ίδια ώρα, τα social media –και ιδιαίτερα το Twitter– πλημμύρισαν από σχόλια αγάπης και αποθέωσης, επιβεβαιώνοντας πως το «Στο Πάρα Πέντε» παραμένει, ακόμη και μετά από 20 χρόνια, μια σειρά που συνεχίζει να ενώνει γενιές.

