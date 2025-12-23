Για πολλούς Αμερικανούς, η συνταξιοδότηση ξεκινά στα 65 έτη, ένα όριο που έχει περάσει από γενιά σε γενιά. Ωστόσο, αυτό αλλάζει.

Η αύξηση στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης στις ΗΠΑ έχει αρχίσει να προβληματίζει. Στην Ελλάδα το όριο είναι στα 67 έτη. Το καθεστώς των μεταβατικών ορίων ηλικίας θα ολοκληρωθεί σταδιακά έως το 2030, οπότε και θα εφαρμόζονται πλέον τα γενικά όρια συνταξιοδότησης, δηλαδή

- 67 έτη για πλήρη σύνταξη και

- 62 έτη για μειωμένη.

Παράλληλα, τονίζεται ότι οι ασφαλισμένοι που έχουν ήδη θεμελιώσει ή κατοχυρώσει δικαίωμα μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2022 διασφαλίζονται και δεν θίγονται από οποιεσδήποτε αλλαγές στο μέλλον.

Σύμφωνα με το developgalvestoncounty, στις ΗΠΑ, η μετάβαση προς τα 67 δεν γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη· πρόκειται για μια αλλαγή που οφείλεται στο αυξημένο προσδόκιμο ζωής.

Όσοι γεννήθηκαν το 1959 θα φτάσουν στην πλήρη συνταξιοδότηση το 2025, στα 67 έτη και 10 μήνες. Αυτές οι προσαρμογές μπορεί να φαίνονται μικρές, όμως επηρεάζουν άμεσα τις αποφάσεις που σχετίζονται με τη συνταξιοδότηση.

Οι αλλαγές, που συνδέονται με την πλήρη συνταξιοδότηση στα 67, έχουν ουσιαστικές οικονομικές συνέπειες. Αν ένας Αμερικανός διεκδικήσει παροχές νωρίτερα, θα δει μείωση στα μηνιαία του ποσά. Έτσι, ο προσεκτικός σχεδιασμός της συνταξιοδότησης είναι πιο σημαντικός από ποτέ.

Το έτος γέννησης είναι ο βασικός παράγοντας που καθορίζει αν κάποιος δικαιούται πλήρη συνταξιοδοτικά οφέλη. Ακολουθεί το χρονοδιάγραμμα που βοηθά τα άτομα να γνωρίζουν πότε μπορούν να διεκδικήσουν τις παροχές τους χωρίς μειώσεις:

Έτος γέννησης — Συνταξιοδότηση

1954 ή νωρίτερα — 66

1955 — 66 έτη και 2 μήνες

1956 — 66 έτη και 4 μήνες

1957 — 66 έτη και 6 μήνες

1959 — 66 έτη και 10 μήνες

1960 και μετά — 67

Πρόγραμμα δημόσιας ασφάλισης υγείας και συνταξιοδοτικά οφέλη

Η πρόσβαση στα συνταξιοδοτικά οφέλη έχει αλλάξει, αλλά η επιλεξιμότητα για υγειονομική περίθαλψη παραμένει στο ίδιο ηλικιακό όριο:

Η επιλεξιμότητα για εγγραφή στο πρόγραμμα δημόσιας ασφάλισης υγείας ξεκινά στα 65 έτη.

Η διεκδίκηση κοινωνικών παροχών δεν αποτελεί προϋπόθεση για την εγγραφή στο πρόγραμμα δημόσιας ασφάλισης υγείας.

Η πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη μπορεί να ξεκινήσει πριν από την πλήρη λήψη εισοδήματος.

Οι συνταξιούχοι πρέπει να σχεδιάζουν ξεχωριστά την υγειονομική κάλυψη και τον χρόνο λήψης της σύνταξης.

Η αποχώρηση από την εργασία στα 67 απαιτεί την κατάλληλη οικονομική υποστήριξη:

Σταδιακή μείωση ωρών εργασίας αντί για απότομη αποχώρηση.

Συμβάσεις ή μερική απασχόληση για κάλυψη εξόδων χωρίς χρήση συνταξιοδοτικών λογαριασμών.

Πρόσθετο εισόδημα από ενοικίαση αχρησιμοποίητων χώρων ή θέσεων στάθμευσης.

Εργασία περιορισμένων ωρών σε εργοδότες που προσφέρουν πρόσβαση σε παροχές υγείας.

Σχεδιασμός για μελλοντικές στη συνταξιοδότηση

Οι μελλοντικοί συνταξιούχοι πρέπει να προετοιμαστούν για πιθανή αύξηση του ορίου συνταξιοδότησης λόγω χρηματοδοτικών ανησυχιών:

Οι τρέχουσες συζητήσεις δείχνουν ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής εξετάζουν την αύξηση του ορίου συνταξιοδότησης πέρα από τα 67.

Οι προβλέψεις των ταμείων δείχνουν πιθανές ελλείψεις έως το 2034.

Χωρίς σχεδιασμό, οι παροχές ενδέχεται να μειωθούν αυτόματα στο 81%.

Ευέλικτα επενδυτικά σενάρια μπορούν να ενισχύσουν τη χρηματοοικονομική σταθερότητα.

Τα συμπληρωματικά εισοδήματα και οι πρόσθετες πηγές εσόδων είναι ιδιαίτερα σημαντικές.

Λόγοι αύξησης της ηλικίας συνταξιοδότησης

Η αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης εφαρμόζεται ώστε να διασφαλιστεί η οικονομική βιωσιμότητα του κοινωνικού συστήματος για τις μελλοντικές γενιές. Το μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής σημαίνει ότι οι πληρωμές του προγράμματος διαρκούν περισσότερο από ό,τι είχε αρχικά προβλεφθεί.

Με την αύξηση της ηλικίας πλήρων παροχών, το σύστημα διατηρεί την ισορροπία του, ενώ εξακολουθεί να προσφέρει επιλογές πρόωρης συνταξιοδότησης χωρίς να υποχρεώνει όλους να εργάζονται περισσότερα χρόνια.