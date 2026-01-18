Το απόγευμα της Κυριακής (18/01), μέσα από την εκπομπή της ΕΡΤ1 «EurovisionGR», προβλήθηκαν ολοκληρωμένα τα 14 τραγούδια του Β’ ημιτελικού για την ελληνική εκπροσώπηση της Eurovision 2026.
Όπως έχει γίνει γνωστό, ο πρώτος ημιτελικός για την ελληνική εκπροσώπηση θα γίνει την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου, ο δεύτερος την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου.
«AGAPI», RIKKI
{https://www.youtube.com/watch?v=xSfYFcX3Nso}
«Back in the game», GARVIN
{https://www.youtube.com/watch?v=G-VPDv5UVu8}
«Labyrinth», Mikay
{https://www.youtube.com/watch?v=_Dqnw0UQPWg}
«Daughters of the Sun (A, E, I, O, U)», Μαρίκα
{https://www.youtube.com/watch?v=QSXaGVhG_gw}
«Mad about it», D3lta
{https://www.youtube.com/watch?v=lngPgbZmKSw}
«Αστείο», ZAF
{https://www.youtube.com/watch?v=F-plWJO3ZA4}
«No More Drama», ΚΙΑΝΝΑ
{https://www.youtube.com/watch?v=mQSy4zoAKzs}
«You Are The Fire», Stella Kay
{https://www.youtube.com/watch?v=p13xzPnKUTo}
«Anatello», TIANORA
{https://www.youtube.com/watch?v=VasV6fYQQYM}
«Whatcha Doin To Me», Victoria Anastasia
{https://www.youtube.com/watch?v=OtLMUs0BK8w}
«Set Everything On Fire», BASILICA
{https://www.youtube.com/watch?v=_AU-oiiaSIo}
«Dark Side of the Moon», good job Nicky
{https://www.youtube.com/watch?v=3cVe0K-5Eic}
«Bulletproof», KOZA MOSTRA
{https://www.youtube.com/watch?v=VkhYV6UUjL4}
«SABOTAGE!», leroybroughtflowers
{https://www.youtube.com/watch?v=92wfGvJ0xic}
Στον εθνικό τελικό, το νικητήριο τραγούδι θα αναδειχθεί από την ψήφο του κοινού και των δύο κριτικών επιτροπών (μία διεθνή και μία ελληνική).