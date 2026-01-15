Ο Κυρανάκης «ξεπέρασε κάθε όριο πολιτικής χυδαιότητας», τονίζει η Νέα Αριστερά.

Η επίθεση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στην Πέτη Πέρκα ήταν «ξεκάθαρη σεξιστική προσβολή», τονίζει η Νέα Αριστερά, που σχολιάζει ότι αυτό βρίσκεται στην πολιτική κουλτούρα της ΝΔ.

«Αν παίρναμε ένα ευρώ για κάθε φορά που στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας επιδίδεται σε σεξιστική επίθεση, σήμερα θα ήμασταν πλούσιοι», σχολιάζει η Νέα Αριστερά σε ανακοίνωση, αντιδρώντας έντονα στη φράση του αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών προς την Πέτη Πέρκα «Μην τσιρίζετε. Εδώ είναι η Βουλή, δεν είναι η κουζίνα σας».

Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης «ξεπέρασε κάθε όριο πολιτικής χυδαιότητας», υπογραμμίζει η Νέα Αριστερά. «Δεν πρόκειται για λεκτικό ατόπημα. Πρόκειται για μια συμπεριφορά απολύτως οικεία στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας», συμπληρώνει.

«Ο σεξισμός, ο τραμπουκισμός και ο αυταρχισμός δεν είναι “ατυχή” περιστατικά. Είναι η πολιτική κουλτούρα της Νέας Δημοκρατίας και εμείς πάντα θα στεκόμαστε απέναντι», επισημαίνει ακόμα, ενώ τονίζει: «Καμία βουλεύτρια δεν πρόκειται να δεχτεί μαθήματα “συμπεριφοράς” από υπουργούς που αδυνατούν να τηρήσουν ακόμη και τους στοιχειώδεις θεσμικούς κανόνες».

Η ανακοίνωση της Νέας Αριστεράς για την επίθεση Κυρανάκη σε Πέρκα

Αν παίρναμε ένα ευρώ για κάθε φορά που στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας επιδίδεται σε σεξιστική επίθεση, σήμερα θα ήμασταν πλούσιοι.

Αυτή τη φορά, ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης ξεπέρασε κάθε όριο πολιτικής χυδαιότητας.

Απευθυνόμενος στη βουλεύτρια Φλώρινας της Νέας Αριστεράς Πέτη Πέρκα, δήλωσε το αδιανόητο: «Μην τσιρίζετε. Εδώ είναι η Βουλή, δεν είναι η κουζίνα σας».

Η μεταγενέστερη «συγγνώμη» προφανώς και δεν αναιρεί τίποτα.

Δεν πρόκειται για λεκτικό ατόπημα. Πρόκειται για μια συμπεριφορά απολύτως οικεία στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Ήταν μία ξεκάθαρη σεξιστική προσβολή από τον συνεχώς προκλητικό κ. Κυρανάκη και ταυτόχρονα αντανάκλαση μιας εξουσίας που έχει συνηθίσει να μιλά χωρίς να σκέφτεται ειδικά όταν απευθύνεται σε γυναίκες, όπως η κ. Πέρκα, που την ξεμπροστιάζουν με στοιχεία και πολιτικά επιχειρήματα.

Η κυβέρνηση έχει αποδείξει πολλές φορές βέβαια ότι όταν δεν μπορεί να απαντήσει πολιτικά, καταφεύγει σε επιθέσεις και συκοφαντίες. Καμία βουλεύτρια δεν πρόκειται να δεχτεί μαθήματα «συμπεριφοράς» από υπουργούς που αδυνατούν να τηρήσουν ακόμη και τους στοιχειώδεις θεσμικούς κανόνες.

Ο σεξισμός, ο τραμπουκισμός και ο αυταρχισμός δεν είναι «ατυχή» περιστατικά.

Είναι η πολιτική κουλτούρα της Νέας Δημοκρατίας και εμείς πάντα θα στεκόμαστε απέναντι.