Ο Άγιος Παΐσιος είναι (ξανά) η ταινία που είδαν περισσότερο οι Έλληνες θεατές το τετραήμερο 5 έως 8 Φεβρουαρίου 2026.

Ο «Άγιος Παΐσιος» βρίσκεται για δεύτερη εβδομάδα στην πρώτη θέση του box office, ξεπερνώντας τα 82.000 συνολικά. Το «Άμνετ» συνεχίζει σταθερά στη δεύτερη θέση για τρίτη εβδομάδα, αγγίζοντας τα 100.000 εισιτήρια, ενώ ο «Καποδίστριας» του Γιάννη Σμαραγδή κλείνει την πρώτη τριάδα -και την έβδομη εβδομάδα κυκλοφορίας του- με κάτι παραπάνω από 13.300 εισιτήρια.

Βλέποντας τα 763.657 εισιτήρια που έκοψε το προηγούμενο τετραήμερο, μπορούμε πλέον να πούμε με σιγουριά ότι την επόμενη εβδομάδα, θα έχει ξεπεράσει τα 767.158 εισιτήρια του «Εl Greco» (επίσης του Σμαραγδή), και θα είναι -και επίσημα- η πιο επιτυχημένη εμπορικά ταινία του σκηνοθέτη.



Αυτό σημαίνει, ότι ο «Καποδίστριας» θα τερματίσει στην πέμπτη θέση της λίστας με τις πιο επιτυχημένες ελληνικές ταινίες όλων των εποχών, πίσω από το «Υπάρχω» για τη ζωή του Στέλιου Καζαντζίδη, το οποίο έκοψε 860.301 εισιτήρια.

Αυτά όλα βέβαια, μέχρι να έρθει ο... Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, καθώς όπως ακούστηκε από την εκπομπή «Πρωινό» του Ant1, ο Γιάννης Σμαραγδής θέλει να κάνει ταινία τη ζωή του σπουδαίου ήρωα του 1821 και σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το πρότζεκτ βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης, καθώς θα είναι η επόμενη ταινία του σκηνοθέτη (μετά την επιτυχία του Καποδίστρια).

Σε άλλα νέα, «Το Καταφύγιο» με πρωταγωνιστή τον Τζέισον Στέιθαμ ακολουθεί στην τέταρτη θέση του εβδομαδιαίου box office, ενώ την πεντάδα συμπληρώνει το θρίλερ «Επιστροφή στο Silent Hill» που στο ντεμπούτο του προσέλκυσε 8.732 θεατές.

Για την ιστορία, το τετραήμερο έκλεισε με 130.108 (από τα 148.678) γνωρίζοντας μια μικρή πτώση της τάξεως του 12,5%.

