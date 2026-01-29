Ποινική δίωξη για απάτη σε βαθμό κακουργήματος στην υπόθεση της Μάρμαρα Παυλίδης, σε ποιους πούλησε οικόπεδα στο Ψυχικό η Κέκροψ, η ΕΛΛΑΚΤΩΡ, η σύσταση της Landmark Holdings και η Monterock International Limited

Κακουργηματική δίωξη για τα Μάρμαρα Παυλίδης

Νέα τροπή λαμβάνει η υπόθεση της Μάρμαρα Παυλίδης, καθώς η Εισαγγελέας Πρωτοδικών Δράμας που ανέλαβε την υπόθεση στις 5 Νοεμβρίου άσκησε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για απάτη κατ’ εξακολούθηση, με ζημία που υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ. Η δίωξη αφορά και τη συνέργεια στην απάτη, στοιχείο που προσδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στην εξέλιξη της υπόθεσης. Μετά από αυτή την εξέλιξη η οικογενειακή διένεξη γύρω από την οποία εξελίσσεται η υπόθεση παραπέμπει πλέον σε ένα σκηνικό «Κράμερ εναντίον Κράμερ».

Σύμφωνα με πληροφορίες, αν και η ανακρίτρια Δράμας έχει ήδη παραλάβει την εισαγγελική παραγγελία, ωστόσο η έναρξη της τακτικής ανάκρισης τοποθετείται χρονικά στα μέσα της άνοιξης. Το γεγονός ότι η ποινική δίωξη περιλαμβάνει και το αδίκημα της συνέργειας εκτιμάται ότι υποδηλώνει την ύπαρξη αποχρωσών ενδείξεων και για την εμπλοκή και άλλων προσώπων, ο ρόλος των οποίων αναμένεται να διερευνηθεί διεξοδικά στο πλαίσιο της ανακριτικής διαδικασίας.

Υπενθυμίζεται ότι η ποινική δικογραφία σχηματίσθηκε κατόπιν της εγκλήσεως της Χριστίνας και του Κυριάκου Παυλίδη, καθώς και των συγγενών τους Αχιλλέα Χατζόπουλου και Μακρίνας Αθανασιάδου, σε βάρος του Χριστόφορου Παυλίδη και των νόμιμων εκπροσώπων των εταιρειών Παυλίδης Μονοπρόσωπη ΑΕ Μάρμαρα, Dolit AE, καθώς και της σλοβενικής εταιρείας ECM Partners INC. Η δικαστική αυτή διαμάχη μαίνεται εδώ και περισσότερο από δύο χρόνια και έχει οδηγήσει τα συγκεκριμένα πρόσωπα να ζητήσουν την παρέμβαση της Δικαιοσύνης, καταγγέλλοντας μεθοδεύσεις που, κατά τους ίδιους, είχαν ως αποτέλεσμα τη ζημία τους.

Σύμφωνα με τους καταγγέλλοντες, ο Χριστόφορος Παυλίδης φέρεται να μεθόδευσε την πώληση της εταιρείας στο fund ECM Partners το 2023 έναντι τιμήματος 266 εκατ. ευρώ, με σκοπό, όπως υποστηρίζουν, να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις ώστε λίγους μήνες αργότερα να επανακτήσει τον πλήρη έλεγχο του ομίλου. Στο πλαίσιο αυτό, υποστηρίζεται ότι υποβαθμίστηκε συστηματικά η εικόνα των λατομείων, και ιδίως των φημισμένων κοιτασμάτων λευκών δολομιτικών μαρμάρων Ariston και Sivec, μέσω της παρουσίασης ανακριβών στοιχείων για τα αποθέματα και της καλλιέργειας της εντύπωσης ότι η εταιρεία βρισκόταν σε πτωτική πορεία. Το κλίμα αυτό, όπως αναφέρουν, οδήγησε τους πρώην μετόχους και μηνυτές να αποδεχθούν σε εκείνο το χρόνο ως ρεαλιστική την αποτίμηση των 266 εκατ. ευρώ και να πωλήσουν στο fund.

Λίγο μετά την ολοκλήρωση της πώλησης ο κ. Παυλίδης επαναγόρασε την εταιρεία από το fund ECM Partners με βάση την ίδια αποτίμηση, γεγονός που, κατά την άποψη των αντιδίκων του, προκάλεσε σοβαρά ερωτήματα τόσο για τις πραγματικές αξίες των κοιτασμάτων όσο και για τις προθέσεις που υποκρύπτονταν πίσω από τις τότε εκτιμήσεις. Τα λατομεία της Μάρμαρα Παυλίδης, και ειδικότερα τα Ariston και Sivec, θεωρούνται επί δεκαετίες κορυφαίας ποιότητας, με πλούσια και μακράς διάρκειας κοιτάσματα και έντονη εξαγωγική δραστηριότητα σε περισσότερες από 40 χώρες. Κατά τους καταγγέλλοντες, τα δεδομένα αυτά είτε αγνοήθηκαν είτε υποεκτιμήθηκαν πλήρως, οδηγώντας σε τεχνητή συρρίκνωση της αξίας της εταιρείας.

Να σημειωθεί πως σε υπόμνημα που κατέθεσε προς την Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Δράμας στις 29 Οκτωβρίου 2025 ο Χριστόφορος Παυλίδης είχε αμφισβητήσει ότι μια αποτίμηση μπορεί να θεωρηθεί «γεγονός» ικανό να στοιχειοθετήσει το αδίκημα της απάτης, υποστηρίζοντας ότι βασίζεται σε υποκειμενικές παραδοχές και προβλέψεις. Ωστόσο, η Εισαγγελέας Δράμας δεν υιοθέτησε αυτόν τον ισχυρισμό και άσκησε δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για απάτη, με την υπόθεση πλέον να παραγράφεται σε βάθος 15ετίας.

Η Landmark Holdings

Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ προχώρησε χθες στη σύσταση μιας νέας εταιρείας με την επωνυμία Landmark Holdings. Η νέα εταιρεία ιδρύθηκε με μετοχικό κεφάλαιο 46 εκατ. ευρώ, ήτοι 460.000 ονομαστικές κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας 100 ευρώ η καθεμία, οι οποίες καταβλήθηκαν εξ ολοκλήρου σε μετρητά. Βασικός σκοπός της Landmark Holdings είναι η εκμίσθωση και η διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων, δραστηριότητα που αποτελεί και την κύρια κατεύθυνση του επιχειρηματικού της αντικειμένου. Παράλληλα, στο καταστατικό της προβλέπεται η δυνατότητα αγοραπωλησίας ακινήτων, η παροχή υπηρεσιών επιχειρηματικών και διοικητικών συμβούλων, η παροχή τεχνικών και μηχανικών υπηρεσιών, καθώς και η ανάπτυξη οικοδομικών και κατασκευαστικών σχεδίων, διευρύνοντας έτσι το πεδίο δραστηριοποίησής της.

Η διοίκηση της Landmark Holdings θα ασκείται από τριμελές Διοικητικό Συμβούλιο. Πρόεδρος έχει οριστεί ο Κωνσταντίνος Τούμπουρος, Διευθύνων Σύμβουλος ο Ευθύμιος Μπουλούτας και μέλος ο Δημοσθένης Ρεβέλας.

Η Κέκροψ πουλά οικόπεδα στο Ψυχικό

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Κέκροψ ΑΕ ενέκρινε τη χορήγηση ειδικής άδειας για τη σύναψη οριστικών συμβολαίων αγοραπωλησίας δύο οικοπέδων ιδιοκτησίας της εταιρείας, με αγοραστές που χαρακτηρίζονται ως συνδεδεμένα μέρη. Η ειδική άδεια αφορά τη μεταβίβαση κατά πλήρη κυριότητα δύο όμορων οικοπέδων εντός σχεδίου πόλεως Ψυχικό, στον Δήμος Φιλοθέης – Ψυχικού. Το πρώτο οικόπεδο, επιφάνειας 1.001,22 τετραγωνικών μέτρων, βρίσκεται στο οικοδομικό τετράγωνο 133 και έχει πρόσοψη επί της οδού Περσέως. Η μεταβίβασή του εγκρίθηκε έναντι τιμήματος 1,8 εκατ. ευρώ, κοινά, αδιαίρετα και κατ’ ισομοιρίαν, προς τους Παναγιώτη Παναγιωτόπουλο και Χρήστο Παναγιωτόπουλο. Παράλληλα, εγκρίθηκε και η μεταβίβαση δεύτερου όμορου οικοπέδου, επιφάνειας 1.001,14 τετραγωνικών μέτρων, επίσης εντός του ίδιου οικοδομικού τετραγώνου και με πρόσοψη επί της οδού Περσέως. Το ακίνητο αυτό πρόκειται να πωληθεί έναντι τιμήματος 1,8 εκατ. ευρώ στον Μιχάλη Γουρζή. Η απόφαση του ΔΣ της Κέκροψ ΑΕ ελήφθη κατόπιν εξέτασης ειδικής έκθεσης αξιολόγησης ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή λογιστή της ελεγκτικής εταιρείας HLB Ελλάς ΑΕ, η οποία κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι συναλλαγές είναι δίκαιες και εύλογες για την εταιρεία και τους μετόχους που δεν αποτελούν συνδεδεμένα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των μετόχων μειοψηφίας.

Η Monterock International Limited

Οριστική άδεια εγκατάστασης γραφείου στην Ελλάδα έλαβε η επενδυτική εταιρεία Monterock International Limited, με έδρα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Η Monterock International Limited, που ιδρύθηκε το 2018 στη ζώνη ελεύθερου εμπορίου Jebel Ali στο Ντουμπάι, δραστηριοποιείται στους τομείς της φιλοξενίας, των τροφίμων, των ακινήτων και της βιώσιμης τεχνολογίας. Ιδρυτής της είναι ο επιχειρηματίας Πέτρος Στάθης, ενώ στο επενδυτικό σχήμα συμμετέχουν αραβικά κεφάλαια καθώς και η Investment Corporation of Dubai (ICD). Το γραφείο που εγκαθίσταται στην Ελλάδα θα παρέχει αποκλειστικά υπηρεσίες υποστήριξης προς την μητρική εταιρεία και τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις της, όπως συμβουλευτικές υπηρεσίες, λογιστική και διοικητική υποστήριξη, διαχείριση και εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού, υπηρεσίες μάρκετινγκ και διαφήμισης, εκπόνηση μελετών και διαχείριση προμηθευτών και εφοδιαστικής αλυσίδας. Μεταξύ των εταιρειών που θα υποστηρίζονται περιλαμβάνονται επιχειρήσεις στον χώρο των ακινήτων, της εστίασης και της φιλοξενίας σε Κυκλάδες και Σαντορίνη. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται και το φορολογικό πλαίσιο λειτουργίας του γραφείου, με το ποσοστό κέρδους να ορίζεται στο 12,98% επί των συνολικών δαπανών και αποσβέσεων (μέθοδος cost plus). Το ποσοστό αυτό θα επανεξετάζεται ανά πενταετία ή νωρίτερα, εφόσον μεταβληθούν ουσιωδώς οι συνθήκες της αγοράς ή η δραστηριότητα της εταιρείας. Παράλληλα, τίθενται συγκεκριμένες υποχρεώσεις για τη λειτουργία του γραφείου στην Ελλάδα, μεταξύ των οποίων η απασχόληση τουλάχιστον τεσσάρων εργαζομένων εντός δωδεκαμήνου και η πραγματοποίηση ετήσιων λειτουργικών δαπανών ύψους τουλάχιστον 100.000 ευρώ. Προβλέπεται επίσης αυστηρό πλαίσιο ελέγχου και υποχρεώσεων ενημέρωσης των αρμόδιων αρχών, καθώς και κυρώσεις σε περίπτωση παραβάσεων. Η οριστική έγκριση της εγκατάστασης έρχεται σε συνέχεια της προσωρινής άδειας που είχε χορηγηθεί το 2025.

Η Y/KNOT Yachting

Στη σύσταση νέας θυγατρικής προχώρησε χθες η εισηγμένη Y/KNOT Invest, πρώην Κυριακούλης Μεσογειακαί Κρουαζιέραι Ναυτιλιακή ΑΕ, την οποία τρέχει ως CEO ο Γιώργος Κουτσός, γνωστός από τη θητεία του στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και την Deloitte. Η νέα εταιρεία φέρει την επωνυμία Y/KNOT Yachting Μονοπρόσωπη ΑΕ και εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής διεύρυνσης των δραστηριοτήτων του ομίλου στον ευρύτερο χώρο του θαλάσσιου τουρισμού και των λιμενικών υπηρεσιών. Σύμφωνα με το καταστατικό της, η Y/KNOT Yachting θα δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών τουριστικών λιμανιών και μαρινών, καθώς και στην εμπορική αντιπροσώπευση και μεσολάβηση για την πώληση σκαφών αναψυχής και αθλητισμού, καθώς και των επιμέρους εξαρτημάτων τους. Παράλληλα, στο αντικείμενό της περιλαμβάνονται θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές επιβατών, κατασκευαστικές εργασίες που αφορούν παράκτιες και λιμενικές υποδομές, αλλά και η παροχή υπηρεσιών ενοικίασης τουριστικών σκαφών χωρίς πλήρωμα. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της Y/KNOT Yachting συγκροτείται από τρία μέλη, με πρόεδρο τον Γιώργο Κουτσό, αναπληρωτή πρόεδρο τον Γιάννη Μουζάκη και μέλος τον Κωνσταντίνο Μουτζούβη.

Η βιομηχανία αλουμινίου Alumil

Η βιομηχανία αλουμινίου Alumil προχώρησε στην παροχή εταιρικής εγγύησης υπέρ θυγατρικής της εταιρείας στην Αίγυπτο, στο πλαίσιο χρηματοδότησης που συνδέεται με την υλοποίηση νέου επενδυτικού σχεδίου. Ειδικότερα, η εγγύηση παρασχέθηκε υπέρ της αιγυπτιακής θυγατρικής Alumil Misr For Trade and Industry προς την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD), στο πλαίσιο δανειακής διευκόλυνσης συνολικού ύψους έως 13,75 εκατ. ευρώ, πλέον τόκων και εξόδων. Η εν λόγω χρηματοδότηση προορίζεται για την ανέγερση νέας μονάδας διέλασης αλουμινίου στην Αίγυπτο, με στόχο την ενίσχυση της παραγωγικής δυναμικότητας και την περαιτέρω ενδυνάμωση της παρουσίας του Ομίλου στις αγορές της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής. Η απόφαση ελήφθη από το Διοικητικό Συμβούλιο της Alumil κατόπιν έκθεσης αξιολόγησης ανεξάρτητης ελεγκτικής εταιρείας, η οποία κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ακόμη και στο ενδεχόμενο πλήρους ενεργοποίησης της εγγύησης δεν αναμένεται να προκύψει ουσιώδης αρνητική επίπτωση στη ρευστότητα ή στη χρηματοοικονομική σταθερότητα της εταιρείας.