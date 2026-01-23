Απρόβλεπτες είναι οι εξελίξεις στα επεισόδια της επόμενης εβδομάδας στον «Άγιο Έρωτα»!
Μια πολύ ευχάριστη είδηση περιμένει τη Χριστίνα στη φυλακή.
Ο Μαρκόπουλος αντικρίζει για πρώτη φορά την εγγονή του.
Ο Πέτρος και η Χλόη συγκρούονται και εκείνη στρέφεται, για μία ακόμη φορά, στον πατέρα Νικόλαο.
Ο Γεράσιμος επιστρέφει στο Μαύρο Λιθάρι και όλα θα αλλάξουν...
«Άγιος Έρωτας»: Όσα θα δούμε στα νέα επεισόδια
Δευτέρα 26/1 στις 22:00
Η Χριστίνα προτείνει στον Αντρέα να βοηθήσει τον Χάρη και την Αναστασία να υιοθετήσουν το μωρό της Ρίτας, που γεννήθηκε στις φυλακές.
Στο σπίτι των Μαρκόπουλων, ο μικρός Κυριάκος τσακώνεται με την Ελευθερία και η Χλόη, σε μια έκρηξη θυμού, τον μαλώνει. Ο Πέτρος παρεμβαίνει οργισμένος και απαιτεί να φύγει η μικρή από το σπίτι. Στο Δρομοκαΐτειο, η Κική πλησιάζει τη Σοφία, και η Σοφία μέσα σε μια σύγχυση την μπερδεύει με την Πετρούλα.
Ο Ηλίας γίνεται μάρτυρας αυτής της τρυφερής στιγμής των δύο γυναικών και προβληματίζεται. Την ίδια ώρα, ο Κυριάκος αρχίζει να υποψιάζεται πως η σχέση της Ελένης με την Άννα, δεν είναι απλώς φιλική, ενώ ο Στέφανος αποφασίζει να εξομολογηθεί στον πατέρα Νικόλαο τις παρανομίες που κάνει με τον αδελφό του, Πέτρο.
{https://www.youtube.com/watch?v=AiKMgQMgJ6w}
Τρίτη 27/1 στις 22:00
Ο πατήρ Νικόλαος ζητάει απεγνωσμένα από τη Χλόη να φύγει μακριά από τη Στέρνα με τα παιδιά της, όμως χωρίς να της αποκαλύψει ότι ο Πέτρος έχει μπλέξει.
Την ίδια ώρα, ο Παύλος γνωρίζει τη μικρή Ελευθερία και κερδίζει αμέσως την εμπιστοσύνη της, ενώ η Χλόη και η Θάλεια δεν μπορούν να το πιστέψουν. Από την πλευρά του, ο Αντρέας αποκαλύπτει στο Χάρη την πρόταση της Χριστίνας σχετικά την υιοθεσία του μωρού της Ρίτας, αλλά εκείνος δεν ξέρει πώς να το διαχειριστεί, καθώς η Αναστασία δεν γνωρίζει ότι πλέον δεν μπορεί να μείνει έγκυος.
Ο Νικηφόρος εντοπίζει, επιτέλους, τον Βαζούρα με τη βοήθεια της Μάρως. Εντωμεταξύ η Σοφία, κλεισμένη ακόμα στο ψυχιατρείο, ζητάει απεγνωσμένα να δει τον πατέρα της, ενώ η Δέσποινα δέχεται τη χρηματική βοήθεια του Παύλου για την αποκατάσταση των ζημιών του σχολείου, απαιτώντας, όμως, να μάθει τα πραγματικά του κίνητρα.
Πέμπτη 29/1 στις 21:00
Η Χλόη συγκρούεται με τον Αργύρη και τον Πέτρο, όταν ο πρώτος μαθαίνει ότι η μικρή Ελευθερία συναντήθηκε με τον Παύλο.
Η Άννα συνειδητοποιεί με τρόμο πως είναι έγκυος και εξομολογείται στον πατέρα Νικόλαο ότι δεν είναι ευτυχισμένη στον γάμο της. Η Σμαρώ λυγίζει από το πένθος για τον Κλεάνθη, ενώ ο Χάρης αποκαλύπτει άθελά του στην Αναστασία πως εκείνη δεν μπορεί να αποκτήσει παιδί.
Ο Νικηφόρος εκπλήσσεται όταν μαθαίνει ότι τρεις γυναίκες δραπέτισσες, κατάφεραν να φύγουν ανενόχλητες από τον οίκο ανοχής. Η Θάλεια ενημερώνεται πως επιτρέπονται επισκέψεις στη Σοφία, γεγονός που την αναγκάζει να συναντήσει ξανά τον Παύλο.
Η Χλόη στρέφεται για ακόμη μία φορά στον πατέρα Νικόλαο για στήριξη, την ίδια στιγμή που ο Πέτρος και ο Στέφανος δέχονται πιέσεις από τους Ιταλούς. Κι ενώ ο Κυριάκος προειδοποιεί τη Δέσποινα για τις προθέσεις του Μαρκόπουλου, ένα πρόσωπο από το παρελθόν επιστρέφει στο Μαύρο Λιθάρι, φέρνοντας νέες αναταραχές.
Παρασκευή 30/1 στις 21:00
Στο Μαύρο Λιθάρι, ο Γεράσιμος συγκρούεται με τον Θόδωρο και αποφασίζει να πάει στη Στέρνα και να φέρει πίσω τη Δώρα. Η Αναστασία θυμώνει με τον Χάρη που της κράτησε κρυφό το ότι μετά την πτώση της από το σπρώξιμο της Σοφίας δεν μπορεί να κάνει παιδί.
Ο Πέτρος και ο Στέφανος συστήνουν τον Ιταλό μπράβο στον Κυριάκο, ως τον προμηθευτή αρωμάτων την Ειρήνης, ενώ ο Πέτρος ξεπερνά κάθε όριο ζηλοτυπίας απέναντι στον πατέρα Νικόλαο, ο οποίος γνωρίζοντας για τις παρανομίες του, τον ξεμπροστιάζει ηθικά.
Ο Παύλος και η Δέσποινα δειπνούν μόνοι τους στο ξενοδοχείο, σε μια επικίνδυνη, «ευγενική» αναμέτρηση δύναμης. Την ίδια ώρα, η Χλόη πηγαίνει στο σπίτι του πατέρα Νικόλαου, εκείνος της ομολογεί ανοιχτά τον έρωτά του, κι οι δυο τους φιλιούνται παθιασμένα, ενώ όλα γύρω τους μοιάζουν έτοιμα να εκραγούν.