Αύξηση κατά 6% κατέγραψε η εγχώρια κατανάλωση φυσικού αερίου στην Ελλάδα το 2025 σε σύγκριση με το 2024, φτάνοντας τις 70,16 TWh από 66,20 TWh, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΔΕΣΦΑ. Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει ότι η αγορά φυσικού αερίου στη χώρα συνέχισε και το προηγούμενο έτος την ανοδική της πορεία, ενισχύοντας τον ρόλο του καυσίμου ως βασικού πυλώνα του ελληνικού ενεργειακού συστήματος.

Την ίδια στιγμή, η συνολική ζήτηση φυσικού αερίου, συμπεριλαμβανομένων των εξαγωγών, διαμορφώθηκε στις 78,75 TWh, έναντι 69,10 TWh το 2024, σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 14%. Ιδιαίτερα εντυπωσιακή ήταν η εικόνα στις εξαγωγές, οι οποίες τριπλασιάστηκαν σε ετήσια βάση, καταγράφοντας άνοδο 196,21% και φτάνοντας τις 8,59 TWh από 2,90 TWh το προηγούμενο έτος, γεγονός που ενισχύει τον διαμετακομιστικό ρόλο της Ελλάδας στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Οι εισαγωγές φυσικού αερίου ανήλθαν το 2025 σε 78,88 TWh, αυξημένες κατά 13,71% σε σύγκριση με τις 69,37 TWh του 2024. Το μεγαλύτερο μέρος των ποσοτήτων εισήχθη μέσω του σημείου εισόδου του Σιδηροκάστρου, το οποίο κάλυψε το 44,6% των συνολικών εισαγωγών με 35,16 TWh. Ακολούθησε ο Τερματικός Σταθμός της Ρεβυθούσας, μέσω του οποίου εισήχθησαν 29,95 TWh, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 38% των συνολικών εισαγωγών, παρουσιάζοντας αύξηση 63,3% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, παρά το γεγονός ότι ο σταθμός παρέμεινε εκτός λειτουργίας λόγω προγραμματισμένης συντήρησης στο διάστημα από 22 Μαΐου έως 11 Ιουνίου 2025. Μέσω της Νέας Μεσημβρίας, από όπου παραδίδεται φυσικό αέριο μέσω του αγωγού TAP, εισήχθησαν 11,08 TWh, καλύπτοντας το 14,1% των εισαγωγών, ενώ από το σημείο εισόδου της Αμφιτρίτης, που συνδέεται με το FSRU Αλεξανδρούπολης, εισήχθησαν 2,69 TWh, ποσοστό 3,4% του συνόλου.

Σημαντική ήταν και η δραστηριότητα στον τομέα του LNG. Οι εκφορτώσεις υγροποιημένου φυσικού αερίου στον Τερματικό Σταθμό της Ρεβυθούσας ανήλθαν το 2025 σε 30,84 TWh, προερχόμενες από 49 δεξαμενόπλοια, έναντι 27 το 2024. Οι Ηνωμένες Πολιτείες παρέμειναν ο μεγαλύτερος προμηθευτής LNG της χώρας, με 26,56 TWh, ποσότητα αυξημένη κατά 98,36% σε σχέση με το προηγούμενο έτος και αντιστοιχούσα στο 86,12% των συνολικών εκφορτώσεων. Ακολούθησαν η Νιγηρία με 1,37 TWh, η Αίγυπτος με 1,00 TWh, η Αλγερία με 0,98 TWh και η Νορβηγία με 0,93 TWh.

Ιδιαίτερα δυναμική ήταν και η ανάπτυξη της υπηρεσίας LNG Truck Loading, επιβεβαιώνοντας την αυξανόμενη αξιοποίηση λύσεων LNG μικρής κλίμακας. Κατά τη διάρκεια του 2025 φορτώθηκαν 707 φορτηγά LNG, αριθμός αυξημένος κατά 171% σε σχέση με τα 261 φορτηγά του 2024, ενώ η συνολική ποσότητα που διακινήθηκε ανήλθε σε 31.867 κυβικά μέτρα LNG ή 212.227 MWh ισοδύναμης ενέργειας, σημειώνοντας αύξηση άνω του 174% σε ετήσια βάση. Η αυξημένη χρήση της υπηρεσίας αντανακλά τη ζήτηση για ευέλικτες λύσεις τροφοδοσίας LNG σε βιομηχανικούς καταναλωτές, απομακρυσμένες από το δίκτυο περιοχές και νέες αγορές.

Σε ό,τι αφορά τη διάρθρωση της εγχώριας κατανάλωσης, το μεγαλύτερο μερίδιο το 2025 κατείχαν οι μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίες απορρόφησαν το 70,28% της συνολικής ζήτησης, καταγράφοντας αύξηση 8,49% σε σχέση με το 2024. Η κατανάλωση μέσω των δικτύων διανομής ανήλθε σε 13,05 TWh, αυξημένη κατά 11,25%, ενώ μειωμένη κατά 13,53% εμφανίζεται η κατανάλωση από τη βιομηχανία και τους σταθμούς CNG.