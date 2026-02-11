Δεν του έφτανε η σοβαρή εμπλοκή του με τον Επστάιν τώρα ψάχνει και τα πράγματά του ο πρώην πρίγκιπας Άντριου.

Δεν «τον πάει» καθόλου τον πρώην πρίγκιπα Άντριου, νυν Άντριου Μαουντμπάτεν - Γουίντσορ.

Γιατί δεν φτάνει που έχει εμπλοκή στηνυπόθεση Επστάιν, μάλλον ο πιο σοβαρά εμπλεκόμενος από τους διάσημους, δεν φτάνει που για τον λόγο αυτό ο βασιλιάς Κάρολος, ο αδελφός του τού αφαίρεσε όλους τους τίτλους που είχε, δεν φτάνει ακόμα που τον έδιωξε από τη βασιλική κατοικία, τώρα «έχασε» και τα υπάρχοντά του.

Σύμφωνα με τη Daily Mail, οι οδηγοί της μεταφορικής εταιρείας που είχε προσλάβει για τη μετακόμιση μπερδεύτηκαν και μετέφεραν τα υπάρχοντα του Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίντσορ σε λάθος σπίτι στο Νόρφολκ.

Ο ατιμασμένος πρώην πρίγκιπας ζει σε ένα μικρό εξοχικό σπίτι στο Γουντ Φαρμ στο κτήμα Σάντρινγκχαμ, αφού εκδιώχθηκε από τη Βασιλική Στοά στο Γουίντσορ τον περασμένο μήνα.

Ο Άντριου αναμένεται να παραμείνει στην τρέχουσα προσωρινή κατοικία του μέχρι τον Απρίλιο, όταν θα ολοκληρωθούν οι ανακαινίσεις στο μόνιμο νέο του σπίτι στο Μαρς Φαρμ στο Γούλφερτον. Ωστόσο, οι μεταφορείς μάλλον μπέρδεψαν τις δύο διευθύνσεις. Τελικά μετά από μισή ώρα, οι μεταφορείς εθεάθησαν να αδειάζουν κούτες μετακόμισης στο εξοχικό του.

Την ίδια ώρα ο Άντριου δεν έχει εμφανιστεί εδώ και μια εβδομάδα, με πηγές να αποκαλύπτουν ότι είναι «μόνος» στο σπίτι του. Ο 65χρονος και η πρώην σύζυγός του Σάρα Φέργκιουσον, επίσης εμπλεκόμενη στην υπόθεση Επστάιν, όταν πέθανε η μητέρα του, η βασίλισσα Ελισάβετ υιοθέτησαν τα σκυλιά της, Muick και Sandy. Αλλά μετά τις αποκαλύψεις για την εμπλοκή του με τον Επστάιν, σε μια αινιγματική δήλωση που κοινοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2025 πριν από την έξωση, το Παλάτι του Μπάκιγχαμ επιβεβαίωσε ότι τα σκυλιά της εκλιπούσας Βασίλισσας θα «έμεναν με την οικογένεια».

Πληροφορίες ανέφεραν αργότερα, ότι ο Βασιλιάς Κάρολος ήθελε να απομακρύνει τον Muick και την Sandy από τη φροντίδα του μικρότερου αδελφού του.

Η είδηση ​​ότι τα κόργκι έμεναν με τον Άντριου έγινε γνωστή λίγες μόνο ώρες πριν ο βασιλιάς Κάρολος μιλήσει για πρώτη φορά για τις καταγγελίες εναντίον του αδελφού του. Ο βασιλιάς Κάρολος εξέφρασε τη «βαθιά ανησυχία» του μετά τις αποκαλύψεις ότι ο Άντριου παρείχε στον Επσταιν εμπιστευτικές πληροφορίες για τη Βρετανία, την εποχή που είχε θέση στη βασιλική οικογένεια. Το παλάτι δεσμεύτηκε να συνεργαστεί με την αστυνομική έρευνα, σε ό,τι χρειαστεί.

Με πληροφορίες του Daily Mail