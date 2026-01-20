Κρίθηκαν ένοχοι για τον θάνατο ενός 65χρονου και τον σοβαρό τραυματισμό ενός 82χρονου από αγέλη αδέσποτων σκύλων.

Δύο πρώην αντιδήμαρχοι καταδικάστηκαν από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, καθώς κρίθηκαν ένοχοι για ανθρωποκτονία και σωματική βλάβη από αμέλεια, διά παραλείψεως, σε υπόθεση επίθεσης αγέλης αδέσποτων σκύλων. Το περιστατικό σημειώθηκε τον Μάρτιο του 2020 στην περιοχή Ελαιόρεμα Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα τον θάνατο ενός 65χρονου άνδρα και τον τραυματισμό ενός 82χρονου.

Οι καταδικασθέντες ήταν τότε αντιδήμαρχοι Περιβάλλοντος των δήμων Θεσσαλονίκης και Πυλαίας – Χορτιάτη, με αρμοδιότητα τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων. Το δικαστήριο τους επέβαλε συνολική ποινή φυλάκισης τριών ετών και εννέα μηνών στον καθένα, αναγνωρίζοντας το ελαφρυντικό του πρότερου έντιμου βίου. Οι δύο πρώην αντιδήμαρχοι άσκησαν έφεση κατά της απόφασης και αφέθηκαν ελεύθεροι.

Το χρονικό της υπόθεσης

Τα δύο επίμαχα περιστατικά σημειώθηκαν τα ξημερώματα της 6ης Μαρτίου 2020, με διαφορά λίγων ωρών μεταξύ τους. Αρχικά καταγράφηκε η επίθεση σε βάρος του 65χρονου άνδρα και στη συνέχεια ακολούθησε η επίθεση κατά του 82χρονου. Ο πρώτος υπέκυψε στα τραύματά του μετά από πολυήμερη νοσηλεία, ενώ ο δεύτερος τραυματίστηκε σοβαρά και χρειάστηκε να νοσηλευτεί.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τέσσερις ημέρες νωρίτερα είχε προηγηθεί ακόμη μία επίθεση από αδέσποτα σκυλιά στην ίδια περιοχή, αυτή τη φορά με θύμα μία νεαρή γυναίκα, περιστατικό που είχε καταγγελθεί στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα.

Κατά την ακροαματική διαδικασία, η οικογένεια του 65χρονου κατέθεσε ότι το θύμα συνήθιζε να βγαίνει νωρίς το πρωί για τρέξιμο, καθώς στη συνέχεια πήγαινε στην εργασία του. Μία από τις κόρες του ανέφερε ότι, μέσω του smartwatch που φορούσε, εντοπίστηκε η διαδρομή που ακολούθησε, ενώ στην περιοχή βρέθηκαν τα ρούχα και τα παπούτσια του.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Την προσωπική του μαρτυρία κατέθεσε στο δικαστήριο και το δεύτερο θύμα, το οποίο είχε βγει για περίπατο. Όπως περιέγραψε, άκουσε ξαφνικά γαβγίσματα και δεν πρόλαβε να αντιδράσει, καθώς ένα σκυλί τον άρπαξε από το πόδι, με αποτέλεσμα να σκιστούν τα ρούχα του και να πέσει στο έδαφος. Στη συνέχεια αντιλήφθηκε την παρουσία ολόκληρης αγέλης, που ήταν κρυμμένη μέσα στα χόρτα. Όπως ανέφερε, τραυματίστηκε σχεδόν σε όλο του το σώμα και, βλέποντας αργότερα φωτογραφίες των τραυμάτων του, δήλωσε ότι απόρησε πώς κατάφερε να επιβιώσει. Ο τότε 82χρονος πρόσθεσε ότι νοσηλεύτηκε συνολικά για 22 ημέρες.

Στις απολογίες τους, οι δύο πρώην αντιδήμαρχοι αποποιήθηκαν τις ευθύνες τους και επέρριπταν τις ευθύνες ο ένας στον άλλον. «Έκανα ό,τι περνούσε από το χέρι μου, δεν γνώριζα ότι υπάρχει η συγκεκριμένη αγέλη. Προσπάθησε κάποιος να με μπλέξει χωρίς αιτία», ανέφερε ο κατηγορούμενος αντιδήμαρχος Θεσσαλονίκης. Από την πλευρά του, ο αντιδήμαρχος Πυλαίας - Χορτιάτη δήλωσε ότι οι επιθέσεις έγιναν στα όρια του δήμου Θεσσαλονίκης, κοντά στον δικό του δήμο, και ότι μετά την επίθεση εις βάρος της νεαρής γυναίκας έγιναν άμεσες προσπάθειες ώστε να εντοπιστούν τα σκυλιά. «Ήταν τόσο άγρια κι επικίνδυνα, που κάποια δεν έχουν βγει από τα ξενοδοχεία όπου φιλοξενούνται μετά την περισυλλογή τους. Μεγαλώνανε στο δάσος, είχαν άλλα ένστικτα. Λόγω συγκυρίας κατέβηκαν», ανέφερε ο ίδιος.

Η αρμόδια εισαγγελέας, στην αγόρευση της στάθηκε την αντιπαράθεση των δύο αντιδημάρχων τονίζοντας ότι είναι αδιανόητο να κατασπαράσσονται πολίτες από αδέσποτα ζώα μέσα στην πόλη.

Με την ίδια δικαστική απόφαση, το Τριμελές Πλημμελειοδικείο έκρινε αθώα τα μέλη της αρμόδιας δημοτικής επιτροπής που ήταν επιφορτισμένη με τη διαχείριση των αδέσποτων σκύλων.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι τόσο η οικογένεια του 65χρονου θύματος όσο και ο 82χρονος τραυματίας προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη και συγκεκριμένα στα αρμόδια Διοικητικά Δικαστήρια, όπου σε πρώτο βαθμό δικαιώθηκαν.