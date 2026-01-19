Οι απεργιακές κινητοποιήσεις των αυτοκινιτιστών ταξί μεταφέρονται και στη Θεσσαλονίκη.

Χωρίς ταξί θα μείνει η Θεσσαλονίκη την Τετάρτη, 21 Ιανουαρίου, καθώς το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου Ταξί Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε 24ωρη απεργία, από τις 05:00 το πρωί της Τετάρτης έως τις 05:00 τα ξημερώματα της Πέμπτης.

Σύμφωνα με ανάρτηση του Σωματείου στα social media, τα βασικά αιτήματα περιλαμβάνουν: προώθηση της ηλεκτροκίνησης, μείωση των υπερβολικών χρεώσεων στο parking 5 του αεροδρομίου, αλλαγές στο ποινικό μητρώο των οδηγών, μόνιμη πρόσβαση των ταξί στις λεωφορειογραμμές, κατάργηση της τεμαρκτής φορολόγησης και περιορισμό των φαινομένων παράνομης εκτέλεσης μεταφορικού έργου.

Η συγκέντρωση των οδηγών θα ξεκινήσει στις 10:30 το πρωί της Τετάρτης στην οδό Αντώνη Τρίτση, μπροστά από το Κλειστό Γυμναστήριο Πυλαίας (Παλατάκι). Θα ακολουθήσει πορεία προς το Αεροδρόμιο «Μακεδονία» και στη συνέχεια στο Υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης.

Αυτή η κινητοποίηση αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά τις μετακινήσεις στην πόλη, ενώ οι οδηγοί επισημαίνουν την ανάγκη υποστήριξης των αιτημάτων τους από τις αρχές.

Δείτε την ανακοίνωση του Σωματείου Ταξί Θεσσαλονίκης

{https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02zr6BgiCSkEQYK2T5VzNvT9iqN4bYVyMKjxxeYm9U3vJLbpt1pBoThaQfwYitS7nXl&id=100057238368461}