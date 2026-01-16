Μέχρι και περίπτερο πήρε «σβάρνα» η 24χρονη οδηγός Ι.Χ.

Η νεαρή οδηγός, η οποία βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ, έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου της και προσέκρουσε σε 15 οχήματα και 2 επιχειρήσεις τα ξημερώματα της 16ης Ιανουαρίου στην περιοχή της Τούμπας στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 24χρονη είχε βγει με τρεις φίλες της για να διασκεδάσει. Στην επιστροφή, όπως ισχυρίστηκε η νεαρή οδηγός, «κόλλησε» το γκάζι του αυτοκινήτου με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχό του. Στο αυτοκίνητο επέβαιναν άλλα 3 άτομα, χωρίς να σημειωθεί κάποιος τραυματισμός. Το περιστατικό έγινε στη συμβολή των οδών Μπότσαρη και Παπάφη στις 5 τα ξημερώματα.

Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης ζημιές υπέστη ένα περίπτερο και η τζαμαρία επιχείρησης.

Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης έκαναν αλκοτέστ στην 24χρονη και όπως αποδείχθηκε εντοπίστηκαν 0.49 γραμμάρια αλκόολ, με το όριο να είναι στα 0.25.

Η 24χρονη παραπέμφθηκε στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, με τον Εισαγγελέα να της ασκεί δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση σε βαθμό πλημμελήματος. Στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερη μέχρι να εκδικαστεί στο αυτόφωρο.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfq6026xbhkh?integrationId=40599y14juihe6ly}

Όσα δήλωσε η μητέρα της 24χρονης

Για το περιστατικό μίλησε στην εκπομπή Live News του MEGA η μητέρα της 24χρονης οδηγού.

«Η κόρη μου είχε βγει έξω μαζί με τρείς φίλες της, όπως όλα τα παιδιά, όλη η νεολαία. Δεν ήταν μεθυσμένη όπως λένε, είχε πιει ποσότητα ίση με δύο μπύρες. Ήταν η κακιά στιγμή. Η κόρη μου ισχυρίζεται ότι κόλλησε το γκάζι και δεν μπορούσε να το ελέγξει. Αυτό θα φανεί και από την πραγματογνωμοσύνη. Ευτυχώς δεν υπήρξαν θύματα. Η κόρη μου και οι φίλες της τρόμαξαν πολύ, όμως ευτυχώς όλες είναι εντάξει και δεν υπήρξαν θύματα», ανέφερε.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfq3st6t1dfd?integrationId=40599y14juihe6ly}