Αναλυτικά οι περιοχές όπου απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις στη Θεσσαλονίκη το Σάβββατο.

Με απόφαση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Θεσσαλονίκης, απαγορεύεται το Σάββατο 17 Ιανουαρίου η πραγματοποίηση συγκεντρώσεων, πορειών και διαδηλώσεων.

Σημειώνεται ότι την ίδια ώρα το Σάββατο, ο Αλέξης Τσίπρας θα παρουσιάζει το βιβλίο του «Ιθάκη» στο Ολύμπιον.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, η απαγόρευση ισχύει για το Σάββατο «17 Ιανουαρίου από τις 11:30 και 12:00 στον άξονα της Αριστοτέλους, καθώς και κάθε δημόσια υπαίθρια συνάθροιση - πορεία από τις 8:00 π.μ έως τις 20:00 εντός της περιοχής που περικλείεται από τις οδούς Ελ. Βενιζέλου, Αγίου Δημητρίου, Αγίας Σοφίας και την Λεωφόρο Νίκης, συμπεριλαμβανομένου του πλακόστρωτου της παραλίας (από το ύψος της Ελ. Βενιζέλου έως την οδό Αγίας Σοφίας), στο κέντρο πόλης, καθώς, από την πραγματοποίηση των εν λόγω συναθροίσεων στο συγκεκριμένο τόπο και χρόνο, ή σχετικής ή κάθε άλλης συνάθροισης – πορείας εντός των παραπάνω τοπικών και χρονικών οριοθετήσεων.

Ο λόγος της απαγόρευσης σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας είναι ότι:

α) επαπειλείται σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια λόγω πιθανής διάπραξης σοβαρών εγκλημάτων, ιδίως κατά της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας, της ιδιοκτησίας και της πολιτειακής εξουσίας και

β) απειλείται σοβαρά η διατάραξη της κοινωνικοοικονομικής ζωής, της κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών και της λειτουργίας των υποδομών και κοινωφελών εγκαταστάσεων στις συγκεκριμένες περιοχές».

Η παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα θα γίνει το Σάββατο 17 Ιανουαρίου στον Κινηματογράφο Ολύμπιον (Πλατεία Αριστοτέλους 10) στις 12:00.