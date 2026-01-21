Γενετήσιες πράξεις σε βάρος της κατ’ επανάληψη κατήγγειλε η 20χρονη από τη Θεσσαλονίκη.

Μια 20χρονη στη Θεσσαλονίκη κατήγγειλε ότι την κακοποιούσε σεξουαλικά ο σύντροφος της μητέρας της, τα τελευταία έξι χρόνια.

Η νεαρή γυναίκα έκανε την καταγγελία στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορδελιού - Ευόσμου και η αρμόδια εισαγγελική Αρχή ενημερώθηκε σχετικά.

Η 20χρονη φέρεται να κατέθεσε ότι ο 71χρονος σήμερα σύντροφος της μητέρας της προέβαινε κατ’ επανάληψη σε γενετήσιες πράξεις σε βάρος της, από τα 14 χρόνια της.

Οι καταγγελλόμενες πράξεις συνέβαιναν όταν η μητέρα της δεν ήταν στο σπίτι, ενώ ο άνδρας την απειλούσε με μαχαίρι, ώστε να μην αποκαλύψει τίποτα, ανέφερε ακόμα η 20χρονη στους αστυνομικούς, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.