Το νέο Geely Safety Centre καταρρίπτει πέντε Παγκόσμια Ρεκόρ Guinness σε μέγεθος, εύρος και τεχνολογικές δυνατότητες.

Η Geely Auto Group παρουσίασε το Geely Safety Centre, το οποίο αποτελεί πλέον τη μεγαλύτερη και πιο προηγμένη εγκατάσταση δοκιμών αυτοκινητικής ασφάλειας παγκοσμίως. Το Κέντρο εκτείνεται σε συνολική επιφάνεια 45.000 τ.μ., με αρχική επένδυση άνω των 2 δισ. RMB, επιτρέποντας στη Geely να επιταχύνει την καινοτομία στις τεχνολογίες ασφάλειας και να ανεβάσει τα παγκόσμια πρότυπα. Το Geely Safety Centre καλύπτει όλο το φάσμα των διεθνών δοκιμών ασφάλειας: από δοκιμές σύγκρουσης υψηλής ταχύτητας και προστασίας πεζών, έως προσομοιώσεις ενεργητικής ασφάλειας, δοκιμές ασφάλειας μπαταριών και συστημάτων νέας ενέργειας, κυβερνοασφάλεια και αξιολογήσεις που σχετίζονται με την υγεία. Πέρα από τις καθιερωμένες δοκιμές ασφάλειας οχημάτων και επιβατών, το νέο Κέντρο έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίζει τη φιλοσοφία της Geely περί «ολοκληρωμένης ασφάλειας» στην εποχή των ευφυών οχημάτων.

Οι νέες δυνατότητες περιλαμβάνουν δοκιμές κυβερνοασφάλειας πιστοποιημένες κατά CNAS, με πολλαπλά σενάρια επιθέσεων και αξιολόγηση για μικροτσίπ, firmware, μετάδοση και κρυπτογράφηση δεδομένων, ενημερώσεις OTA, αισθητήρες και ελεγκτές οχημάτων. Για τη Geely, η ασφάλεια δεν περιορίζεται μόνο στα προϊόντα και τα οχήματα· η ανθρώπινη και περιβαλλοντική υγεία αποτελεί εξίσου κρίσιμη παράμετρο. Η ομάδα «Golden Nose» του Κέντρου εστιάζει στον έλεγχο πτητικών υλικών και οσμών, στην ανίχνευση επιβλαβών ουσιών και στη διασφάλιση ότι τα προϊόντα πληρούν το πρότυπο «μηδενικών επιβλαβών αερίων/οσμών».

Το νέο Geely Safety Centre κατέγραψε επίσης πέντε παγκόσμια ρεκόρ, μεταξύ των οποίων:

το μεγαλύτερο εργαστήριο αυτοκινητικής ασφάλειας (81.930,745 τ.μ.),

η μεγαλύτερη εσωτερική πίστα δοκιμών σύγκρουσης (293,39 μ.),

η μεγαλύτερη αεροσήραγγα μεταβλητών υψομετρικών και κλιματικών συνθηκών (28.536,224 τ.μ.) με προσομοιώσεις χιονιού/βροχής/ηλιακής ακτινοβολίας και μέγιστη ταχύτητα ανέμου 250 km/h,

η μεγαλύτερη ζώνη δοκιμών σύγκρουσης με μεταβλητή γωνία (0–180°) (12.709,293 τ.μ.),

και ο μεγαλύτερος αριθμός διαθέσιμων δοκιμών (27 τύποι) σε εργαστήριο ασφάλειας αυτοκινητοβιομηχανίας.

Το Κέντρο ενσωματώνει βέλτιστες διεθνείς πρακτικές στην ανάπτυξη αυτοκινητικής ασφάλειας, συνδυάζοντας τη γνώση κορυφαίων παγκόσμιων οργανισμών με τις ταχέως εξελισσόμενες δυνατότητες Έρευνας & Ανάπτυξης της Geely, με στόχο την υπέρβαση των κανονιστικών απαιτήσεων. Παράλληλα, ενισχύει τη συνεργασία της Geely με φορείς όπως το China Automotive Technology and Research Center (CATARC) και το Πανεπιστήμιο Tsinghua, συμπεριλαμβανομένης της κοινής έκδοσης της Λευκής Βίβλου για την Ανάπτυξη της Ασφάλειας Ευφυών Οχημάτων. Οι πρωτοβουλίες αυτές επιβεβαιώνουν τη δέσμευση της Geely να ηγηθεί της επόμενης γενιάς καινοτομίας στην ασφάλεια και να ανεβάσει τον πήχη της βιομηχανίας στην εποχή της ευφυούς κινητικότητας.

Την τελευταία δεκαετία, η Geely έχει επενδύσει πάνω από 250 δισ. RMB στην Έρευνα & Ανάπτυξη, με την ασφάλεια να αποτελεί βασική προτεραιότητα. Η έναρξη λειτουργίας του Geely Safety Centre σηματοδοτεί το επόμενο βήμα αυτής της δέσμευσης, επιτρέποντας στην εταιρεία να προσφέρει ασφαλέστερες, εξυπνότερες και πιο βιώσιμες λύσεις κινητικότητας παγκοσμίως.

Ο Jerry Gan, Διευθύνων Σύμβουλος της Geely Auto Group, δήλωσε:

«Η ασφάλεια αποτελεί την ύψιστη προτεραιότητα της Geely Auto Group τα τελευταία 30 χρόνια. Πάντα επιδιώκαμε να υπερβαίνουμε τα εθνικά και περιφερειακά πρότυπα, θέτοντας νέα σημεία αναφοράς που ωφελούν ολόκληρη τη βιομηχανία και τους καταναλωτές παγκοσμίως. Με τα εγκαίνια του νέου Geely Safety Centre, ανοίγουμε ένα νέο κεφάλαιο στην ασφάλεια στην εποχή των ευφυών οχημάτων.».

Ο Li Chuanhai, Αντιπρόεδρος της Geely Auto Group και Επικεφαλής του Geely Research Institute, πρόσθεσε:

«Ο παγκόσμιος ηλεκτρικός και ευφυής μετασχηματισμός της αυτοκινητοβιομηχανίας απαιτεί νέα και υψηλότερα πρότυπα ασφάλειας, τόσο στον φυσικό όσο και στον ψηφιακό τομέα. Το νέο Geely Safety Centre υποστηρίζει και επιταχύνει την καινοτομία στην ασφάλεια, μέσα από συνεργασίες με τους κορυφαίους παγκόσμιους ηγέτες τεχνολογίας ασφάλειας.».