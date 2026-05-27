Για τις ανταλλαγές πληροφοριών που θα πραγματοποιηθούν εντός του 2025 και αφορούν κυρίως στοιχεία του φορολογικού έτους 2024, προστίθενται στον κατάλογο των Δηλωτέων Δικαιοδοσιών η Αρμενία, το Μπελίζ, η Ουγκάντα, καθώς και η Μολδαβία και η Ουκρανία.

Η ΑΑΔΕ προχώρησε στην έκδοση της απόφασης Α.1107/2026 (ΦΕΚ Β’ 2941/26.05.2026), με την οποία επικαιροποιείται ο κατάλογος των χωρών που συμμετέχουν στην αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών με την Ελλάδα, στο πλαίσιο εφαρμογής του Κοινού Προτύπου Αναφοράς (CRS) του ΟΟΣΑ.

Η απόφαση τροποποιεί την παλαιότερη ΠΟΛ.1137/2017 και αφορά τόσο τις «Δηλωτέες Δικαιοδοσίες», δηλαδή τις χώρες για τις οποίες οι ελληνικές χρηματοπιστωτικές οντότητες υποχρεούνται να συλλέγουν και να διαβιβάζουν στοιχεία, όσο και τις «Συμμετέχουσες Δικαιοδοσίες», δηλαδή τις χώρες που εφαρμόζουν το σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών και χρησιμοποιούνται στους κανόνες ελέγχου και δέουσας επιμέλειας.

Ειδικότερα, για τις ανταλλαγές πληροφοριών που θα πραγματοποιηθούν εντός του 2025 και αφορούν κυρίως στοιχεία του φορολογικού έτους 2024, προστίθενται στον κατάλογο των Δηλωτέων Δικαιοδοσιών η Αρμενία, το Μπελίζ, η Ουγκάντα, καθώς και η Μολδαβία και η Ουκρανία, οι οποίες θα καλύπτουν στοιχεία τόσο του 2023 όσο και του 2024. Παράλληλα, το Κουρασάο αφαιρείται από τον κατάλογο.

Για τις ανταλλαγές πληροφοριών που θα γίνουν το 2026 και θα αφορούν στοιχεία του έτους 2025, προστίθενται δύο νέες χώρες, η Ρουάντα και η Σενεγάλη, οι οποίες θα θεωρούνται Δηλωτέες Δικαιοδοσίες για πληροφορίες των ετών 2024 και 2025.

Η απόφαση επεκτείνει επίσης τον κατάλογο των Συμμετεχουσών Δικαιοδοσιών για το 2025. Συγκεκριμένα, εντάσσονται η Ουγκάντα, η Ρουάντα, η Σενεγάλη και το Τρίνινταντ και Τομπέιγκο. Ωστόσο, για το Τρίνινταντ και Τομπέιγκο προβλέπεται ότι η ένταξη θα ισχύσει μόνο εφόσον τεθεί σε εφαρμογή η σχετική Πολυμερής Συμφωνία με την Ελλάδα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Από την 1η Ιανουαρίου 2026 θα ισχύει ο επικαιροποιημένος κατάλογος Συμμετεχουσών Δικαιοδοσιών, ο οποίος θα περιλαμβάνει όλες τις χώρες που έχουν ενταχθεί έως και το 2025.

Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, οι αλλαγές κρίθηκαν αναγκαίες ώστε να συνεχιστεί ομαλά η εφαρμογή του συστήματος αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών, λαμβάνοντας υπόψη τις νέες διεθνείς δεσμεύσεις και τις επικαιροποιήσεις των καταλόγων του ΟΟΣΑ.