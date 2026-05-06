Τι ζητούν από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Καλπάκης, Ζαχαριάδης και άλλα στελέχη.

Κάλεσμα προς τον Σωκράτη Φάμελλο για να αναλάβει άμεσα πρωτοβουλία και να υπάρξει επικοινωνία με την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα, έτσι ώστε να ξεκαθαρίσει το τοπίο στον χώρο της ευρύτερης «κυβερνώσας Αριστεράς», απευθύνουν κορυφαία στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ.

Πρόσωπα της νεότερης γενιάς, όπως ο Κώστας Ζαχαριάδης και ο Στέργιος Καλπάκης, που βρίσκονται σε θέσεις ευθύνης της Κουμουνδούρου, θεωρούν ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να κάνει εκείνος το πρώτο βήμα και να μιλήσει με τον πρώην πρωθυπουργό, προκειμένου να μπει ένα τέλος στην αβεβαιότητα που βιώνει το σύνολο του κόμματος.

«Πάρε πρωτοβουλίες»

Δεν χωράει καμία αμφιβολία ότι η κατάσταση στον ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι η καλύτερη δυνατή. Ας μη γελιόμαστε, όλοι γνωρίζουν ότι με την επισημοποίηση της ίδρυσης του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, το κόμμα θα βρεθεί με την πλάτη στον τοίχο, αντιμετωπίζοντας τεράστιο δημοσκοπικό ζήτημα, στην αρχή.

Με δεδομένη την εκτίμηση που τρέφουν προς τον πρώην πρωθυπουργό, αλλά και την ανάγκη συσπείρωσης όλων των δυνάμεων του ευρύτερου χώρου, αρκετά στελέχη πρώτης γραμμής ζητούν από τον Σωκράτη Φάμελλο να βγει μπροστά σε αυτή την ιστορία και να «σηκώσει το τηλέφωνο» ώστε να μιλήσει με τον πρώην πρωθυπουργό.

Και με αυτό τον τρόπο να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Αν δηλαδή συντρέχουν οι προϋποθέσεις για να προχωρήσουν οι δυο πλευρές μαζί την επόμενη ημέρα και να συμβάλουν όλοι στην προσπάθεια ανασυγκρότησης του όλου χώρου.

«Νομίζω ότι είναι αναγκαίο να υπάρξει επικοινωνία όχι μόνο Φάμελλου-Τσίπρα, Τσίπρα- Φάμελλου, αλλά όλες οι πλευρές με όλες τις πλευρές που ενδιαφέρονται για την επόμενη μέρα. Είναι κρίσιμο και καθοριστικό να γίνει μία πανστρατιά, μία ευρύτατη συσπείρωση δυνάμεων στον ευρύτερο χώρο, ιδίως τώρα που το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί μια γραμμή περιχαράκωσης», σημείωσε ο Κώστας Ζαχαριάδης, σε πρόσφατη συνέντευξη του στο ραδιόφωνο των «Παραπολιτικών».

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι το μοναδικό στέλεχος που κινείται σε αυτή τη γραμμή. Δεν έχουν περάσει και πολλές ημέρες από τη στιγμή που ο Στέργιος Καλπάκης πέταξε τη «μπάλα» στην πλευρά του Σωκράτη Φάμελλου, ζητώντας του να αναλάβει πρωτοβουλίες.

«Θεωρώ ότι πλέον το μπαλάκι βρίσκεται στο γήπεδο του Σωκράτη Φάμελλου», είπε μιλώντας στο Mega, όταν ρωτήθηκε για το πως θα πρέπει να προχωρήσει η πιθανή συνεργασία του Αλέξη Τσίπρα με τον ΣΥΡΙΖΑ και συνολικά τους ανθρώπους που προέρχονται από την «κυβερνώσα Αριστερά».

Μάλιστα, ο γραμματέας του κόμματος συμπλήρωσε πως «δεν θα πρέπει στις επόμενες εκλογές να υπάρχει άλλο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ και άλλο ψηφοδέλτιο του κόμματος Τσίπρα. Θα πρέπει να είμαστε όλοι μαζί σε έναν χώρο. Από τη στιγμή που ο ΣΥΡΙΖΑ εδώ και πάνω από ένα χρόνο και ο Σωκράτης Φάμελλος συγκεκριμένα έχει πει ότι θέλουμε έναν χώρο μεγάλο, ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο, θεωρώ ότι πρέπει να πάρουμε τις κατάλληλες αποφάσεις προς αυτή την κατεύθυνση».

Μάλιστα, ακριβώς την ίδια σκέψη ξεδίπλωσε και ο Κώστας Ζαχαριάδης, υποστηρίζοντας πως «δεν μπορούν να υπάρχουν δύο σχήματα στις εκλογές, δηλαδή και ΣΥΡΙΖΑ και Τσίπρας. Πρέπει να ξεκινήσουν τώρα όλες οι διαδικασίες διαλόγου προκειμένου να καταλήξουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε μία εκλογική καταγραφή».