Καθώς ο πόλεμος πλησιάζει στο τέλος της τρίτης του εβδομάδας, ανώτεροι Αμερικανοί αξιωματούχοι συνεχίζουν να κάνουν λόγο για ευρεία επιτυχία της εκστρατείας κατά του Ιράν

Ένα αμερικανικό μαχητικό F-35 πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση σε βάση στη Μέση Ανατολή, αφού επλήγη από πυρά που εκτιμάται ότι προέρχονται από το Ιράν, σύμφωνα με δύο πηγές που γνωρίζουν το ζήτημα.

Ο λοχαγός Τιμ Χόκινς, εκπρόσωπος της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ, δήλωσε ότι το μαχητικό πέμπτης γενιάς stealth «εκτελούσε πολεμική αποστολή πάνω από το Ιράν» όταν αναγκάστηκε να προχωρήσει σε αναγκαστική προσγείωση.

«Το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια και ο πιλότος είναι ασφαλής», πρόσθεσε. «Το περιστατικό διερευνάται».

Όπως σημειώνει το CNN, εφόσον επιβεβαιωθεί, αυτή είναι η πρώτη φορά που το Ιράν πλήττει αμερικανικό αεροσκάφος στον πόλεμο που ξεκίνησε στα τέλη Φεβρουαρίου. Τόσο οι ΗΠΑ όσο και το Ισραήλ χρησιμοποιούν F-35 στη σύγκρουση, ενώ το κόστος του αεροσκάφους ξεπερνά τα 100 εκατομμύρια δολάρια.

Οι ΗΠΑ έχουν χάσει και άλλα αεροσκάφη στον πόλεμο, αν και κανένα δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι επλήγη από εχθρικά πυρά.

Τρία αμερικανικά μαχητικά F-15 καταρρίφθηκαν κατά λάθος από την αεράμυνα του Κουβέιτ, ενώ την περασμένη εβδομάδα, ένα αεροσκάφος ανεφοδιασμού KC-135 Stratotanker συνετρίβη στο δυτικό Ιράκ. Ο αμερικανικός στρατός ανέφερε ότι το περιστατικό «δεν οφείλεται σε εχθρικά πυρά ή φίλια πυρά», παρότι η ηρανική πλευρά υποστήριξε ότι καταρρίφθηκε από από αντιαεροπορικό πύραυλο που εκτοξεύθηκε από οργανώσεις της «αντίστασης»