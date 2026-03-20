Αύξηση της λειτουργικής της κερδοφορίας κατέγραψε το 2025 η Μοτοδυναμική, με τα EBITDA του Ομίλου να ενισχύονται κατά 6,4% και να διαμορφώνονται στα 31 εκατ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας τη διατήρηση της αναπτυξιακής του πορείας σε ένα απαιτητικό οικονομικό περιβάλλον.

Την ίδια στιγμή, τα λειτουργικά κέρδη παρουσίασαν οριακή υποχώρηση κατά 2,2%, στα 16 εκατ. ευρώ, εξέλιξη που αποδίδεται κυρίως στην απορρόφηση των επενδύσεων σε νέες δραστηριότητες, όπως η Toyota Autodirect και η NIO.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, οι συνολικές πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 9,5%, ενώ η οργανική ανάπτυξη – εξαιρουμένων των νέων δραστηριοτήτων και των πωλήσεων στόλου – διαμορφώθηκε στο 5,8%. Το μεικτό κέρδος ενισχύθηκε στα 43,7 εκατ. ευρώ, αντανακλώντας τη βελτίωση της εμπορικής επίδοσης του Ομίλου.

Ιδιαίτερα θετική ήταν η εικόνα στον κλάδο του αυτοκινήτου, όπου οι πωλήσεις ανήλθαν σε 66,2 εκατ. ευρώ, με ώθηση από τη συνεργασία με την Toyota μέσω της Autodirect. Το premium segment, με αιχμή την Porsche, κατέγραψε οργανική ανάπτυξη 8,8%. Στον τομέα των δικύκλων και των προϊόντων θαλάσσης, με βασικό συνεργάτη τη Yamaha, οι πωλήσεις διαμορφώθηκαν στα 87,2 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 1,8%. Παράλληλα, ο κλάδος μισθώσεων αυτοκινήτων (Sixt) κατέγραψε έσοδα 61,3 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 2,2%.

Οι επενδύσεις στον στόλο της Sixt και η μεγαλύτερη διακράτηση οχημάτων ενίσχυσαν το μακροπρόθεσμο ενεργητικό, το οποίο έφτασε τα 97,5 εκατ. ευρώ. Η χρηματοδότηση των επενδύσεων πραγματοποιήθηκε μέσω ισχυρών ταμειακών ροών και τραπεζικού δανεισμού, με τον καθαρό δανεισμό να ανέρχεται στα 51,9 εκατ. ευρώ και τον δείκτη Net Debt/EBITDA να διαμορφώνεται στο 1,67, επίπεδο που χαρακτηρίζεται διαχειρίσιμο. Το χρηματοοικονομικό κόστος παρέμεινε σταθερό, επηρεασμένο από το περιβάλλον χαμηλότερων επιτοκίων.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου, Πάρης Κυριακόπουλος, έκανε λόγο για μια ακόμη χρονιά ρεκόρ σε επίπεδο πωλήσεων, υπογραμμίζοντας ότι, παρά τις πληθωριστικές πιέσεις και τον έντονο ανταγωνισμό, διατηρήθηκαν τα περιθώρια κερδοφορίας.

Ειδική αναφορά έκανε στην ισχυρή επίδοση της Porsche, με το ηλεκτρικό Macan να πρωταγωνιστεί στην κατηγορία των premium SUV, καθώς και στη συνεχή ενίσχυση της Yamaha στην αγορά δικύκλου.

Στον τομέα των ενοικιάσεων, σημείωσε ότι η προσωρινή κάμψη στη Σαντορίνη αντισταθμίστηκε από διψήφια ανάπτυξη σε μεγάλες πόλεις, οδηγώντας σε συνολική αύξηση 8,9% στη βραχυχρόνια μίσθωση.

Αναφερόμενος στις νέες δραστηριότητες, τόνισε ότι η Toyota Autodirect παρουσιάζει θετικά πρώτα δείγματα και αναμένεται να καταστεί κερδοφόρα εντός του πρώτου εξαμήνου του 2026, ενώ η NIO προχωρά στην ανάπτυξη φυσικής παρουσίας στην ελληνική αγορά με τη δημιουργία του πρώτου NIO House στην Αττική.

Για το 2026, η διοίκηση εμφανίζεται αισιόδοξη ως προς τη συνέχιση της ανάπτυξης, δίνοντας παράλληλα έμφαση στην ενίσχυση της κερδοφορίας, ενώ επισημαίνει ότι οι γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή απαιτούν αυξημένη εγρήγορση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτίθεται να προτείνει στη Γενική Συνέλευση τη διανομή μερίσματος ύψους 0,14 ευρώ ανά μετοχή, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή μερισματική πολιτική του Ομίλου.

