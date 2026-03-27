Η Metlen Energy & Metals επιβεβαίωσε το guidance για EBITDA ύψους περίπου 750 εκατ. ευρώ για τη χρήση 2025, ενώ ανακοίνωσε και μικρή μετάθεση στην ημερομηνία δημοσίευσης των οικονομικών αποτελεσμάτων.

Όπως γνωστοποίησε η εταιρεία, η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων μετατίθεται κατά εννέα ημερολογιακές ημέρες, κατόπιν αιτήματος των εξωτερικών ελεγκτών. Συγκεκριμένα, οι PricewaterhouseCoopers LLP και PricewaterhouseCoopers S.A. ζήτησαν πρόσθετο χρόνο προκειμένου να ολοκληρώσουν τις συνήθεις ελεγκτικές διαδικασίες, καθώς πρόκειται για τις πρώτες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας μετά τη διπλή εισαγωγή της στο London Stock Exchange και στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Η εταιρεία διευκρίνισε ότι η μετάθεση της ανακοίνωσης δεν σχετίζεται με αλλαγές στις οικονομικές εκτιμήσεις, επιβεβαιώνοντας το guidance που είχε ήδη δώσει στις 6 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με το οποίο το EBITDA για το 2025 αναμένεται να διαμορφωθεί κοντά στα 750 εκατ. ευρώ.

Η Metlen θα δημοσιεύσει τελικά τα οικονομικά αποτελέσματα για τη χρήση 2025 στις 9 Απριλίου 2026.