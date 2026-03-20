Τα «ήρεμα νερά» ταράχθηκαν στα νερά του Κόλπου.

Ώρες μετά τον ενθουσιασμό που επικράτησε στην κυβέρνηση για το αξιόμαχο των ελληνικών Patriot που κατέρριψαν Ιρανικό βαλλιστικό πύραυλο στην Σ. Αραβία, άρχισε να επικρατεί προβληματισμός.

Οι έντονες αντιδράσεις της αντιπολίτευσης «περί εμπλοκής στον πόλεμο» μαζί με τις ενστάσεις ορισμένων κυβερνητικών παραγόντων για το αν έπρεπε να προβάλει η Ελλάδα την δραστηριότητα των ελληνικών Patriot, προκάλεσαν κυβερνητικό βραχυκύκλωμα.

Βλέπουν μπρος- πίσω στην γραμμή περί μη εμπλοκής στον πόλεμο

Η απάντηση του Π. Μαρινάκη στις επίμονες ερωτήσεις των πολιτικών συντακτών «ότι πρόκειται για αμυντική κίνηση και όχι για εμπλοκή στον πόλεμο» δεν έπεισαν εκείνα τα κυβερνητικά στελέχη που διέκριναν ένα μπρος – πίσω στην αρχική απόλυτη θέση της Ελλάδας για «μη εμπλοκή στον πόλεμο, άμεση ή έμμεση».

Με δεδομένο ότι ο έμπειρος υπουργός Άμυνας Ν. Δένδιας δεν θα μπορούσε να κάνει δήλωση για ένα τόσο κρίσιμο θέμα αν δεν είχε συνεννοηθεί προηγουμένως με τον πρωθυπουργό, όλοι αναρωτιούνται τι μπορεί να πήγε στραβά και μπλέχτηκαν οι γραμμές στα ενδότερα της κυβέρνησης.

Η εύθραυστη διπλωματική ισορροπία και οι κίνδυνοι

Διπλωματικές πηγές εξέφραζαν απορία για το γεγονός ότι μία χώρα – εν προκειμένω η Ελλάδα- γνωστοποίησε την εθνικότητα των patriot που αναχαίτισαν Ιρανικό πύραυλο επισημαίνοντας ότι «αυτό δεν συνηθίζεται».

Αιφνιδιασμός φαίνεται να υπήρξε και στο υπουργείο Εξωτερικών που προσπαθεί να κρατήσει όλο το τελευταίο διάστημα λεπτές ισορροπίες ανάμεσα στους επιτιθέμενους ΗΠΑ -Ισραήλ στις χώρες της Μ. Ανατολής και φυσικά με το Ιράν.

Έμπλεξαν οι ...γραμμές

Το αποτέλεσμα ήταν να μπλέξουν οι γραμμές στην κυβέρνηση χωρίς κανείς να μπορεί να αξιολογήσει με ακρίβεια αν η πρωτοβουλία της κυβέρνησης να δημοσιοποιήσει την κατάρριψη Ιρανικού πυραύλου από ελληνικούς Patriot έχει θετικό ή αρνητικό πρόσημο για την χώρα.

Προβολή ισχύος με ταυτόχρονη προστασία των πολιτών βλέπουν οι ..μεν

Με τους υποστηρικτές της πρωτοβουλίας να θεωρούν ότι η θέση της Ελλάδας αναβαθμίζεται γεωστρατηγικά με συστοιχίες Patriot να έχουν τοποθετηθεί από την Β. Ελλάδα μέχρι την Κάρπαθο έναντι της Τουρκίας που δεν διαθέτει αντιαεροπορικά συστήματα. Και ταυτόχρονα να τονίζουν ότι η κατάρριψη του Ιρανικού πυραύλου συνεισφέρει στην προστασία του ενεργειακού πλούτου και προστατεύει τους πολίτες σε μία περίοδο που τα αποθέματα σε πετρέλαιο είναι το νο 1 ζητούμενο.

Αφύπνιση της αντιπολίτευσης και κινδύνους διακρίνουν οι ..δε

Στον αντίποδα, όσοι βάζουν «αστερίσκο» στην προβολή ισχύος της Ελλάδας εκφράζουν ανησυχία τόσο για το αν η χώρα εκτίθεται χωρίς λόγο σε κινδύνους πυροδοτώντας ταυτόχρονα μία ενδεχόμενη εντονότερη αντίδραση της Τουρκίας που έχει -ούτως ή άλλως- ενοχληθεί από την στρατιωτική υπερκινητικότητα της Ελλάδας το τελευταίο διάστημα σε Κύπρο και Αιγαίο.

Στα επιχειρήματα όσων διαφωνούν περιλαμβάνεται και η «αφύπνιση» της αντιπολίτευσης που μέχρι τώρα δεν είχε σοβαρά ερείσματα για να κατηγορήσει την κυβέρνηση για «λάθος» διπλωματικούς χειρισμούς. Πόσο μάλλον που η ελληνική στρατιωτική παρουσία της Ελλάδας στην Κύπρο επιβραβεύτηκε από την ελληνική κοινή γνώμη δίνοντας στη Ν.Δ. σημαντικούς δημοσκοπικούς πόντους..