«Δεν γίνεται ο ελεγχόμενος να καθορίζει τις προϋποθέσεις ελέγχου του» τόνισε ο Δημήτρης Τζανακόπουλος.

Μαίνεται η αντιπαράθεση για το συνέδριο «Athens Alitheia Forum» για την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης, με τον Δημήτρη Τζανακόπουλο να εξαπολύει πυρά στην κυβέρνηση στο πλαίσιο επίκαιρης ερώτησης προς τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη.

Ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς, τόνισε πως «δεν γίνεται ο ελεγχόμενος να καθορίζει τις προϋποθέσεις ελέγχου του», αμφισβητώντας ευθέως τη θεσμική νομιμοποίηση της πρωτοβουλίας. «Διοργανώνετε ένα συνέδριο για τους όρους που θα σας ασκείται κριτική», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως «το ⅕ των ομιλητών ήταν κυβερνητικά στελέχη», την ώρα που –όπως είπε– «η κυβέρνηση πρωταγωνιστεί στον τοξικό λόγο και τη διασπορά ψευδών ειδήσεων».

Παράλληλα, έκανε λόγο για «στημένη διαδικασία», σημειώνοντας ότι «η προθεσμία υποβολής προσφορών για τις διοργανώτριες εταιρείες έληξε μία ημέρα πριν το συνέδριο». Επιπλέον, υποστήριξε πως εταιρείες που συμμετείχαν «είχαν αναλάβει την προεκλογική εκστρατεία της ΝΔ στις εκλογές του ’23», ενώ άφησε αιχμές και για «προσωπικές σχέσεις» κυβερνητικών στελεχών με συγκεκριμένη εταιρεία.

Απαντώντας, ο Παύλος Μαρινάκης απέρριψε τις κατηγορίες, επιμένοντας στη νομιμότητα και τη διαφάνεια της διαδικασίας. «Αποφασίσαμε να σταματήσουμε να μένουμε απαθείς στα ψέματα. Γιατί αυτή η λύσσα κατά του συνεδρίου;» διερωτήθηκε, προσθέτοντας πως «και μόνο αυτό που μας λέτε ότι “δεν έχετε δικαίωμα να το κάνετε”, δείχνει πόση σχέση έχει ο χώρος σας με τη Δημοκρατία».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απέρριψε και τα περί έλλειψης πολυφωνίας, τονίζοντας ότι στο συνέδριο συμμετείχαν «δημοσιογράφοι από όλα τα μίντια» και «σκληροί επικριτές» της κυβέρνησης, ενώ –όπως είπε– είχαν κληθεί όλα τα κόμματα, τα οποία «επέλεξαν να μην παρευρεθούν».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σε ό,τι αφορά τις καταγγελίες περί αδιαφάνειας, ο Παύλος Μαρινάκης υπογράμμισε πως «το συνέδριο είναι απολύτως διαφανές, θέλουμε να γίνει θεσμός», σημειώνοντας ότι «όλες οι δαπάνες και οι διαδικασίες που ακολουθήθηκαν υπήρξαν απολύτως νόμιμες». Όπως ανέφερε, «υπάρχουν όλα τα έγγραφα στη Διαύγεια, τα καταθέτω και στα πρακτικά», ενώ πρόσθεσε πως «ακολουθήθηκαν όλες οι διαδικασίες με τιμές κάτω από αντίστοιχα συνέδρια του ιδιωτικού τομέα».

Τέλος, αναφερόμενος στις αιχμές περί διασυνδέσεων, σημείωσε πως «ουδέποτε απέκρυψα τις σχέσεις μου», κάνοντας λόγο για «προσωπική στοχοποίηση ενός ανθρώπου» και επιμένοντας ότι «όλα έγιναν νόμιμα και καθαρά».