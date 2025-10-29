Στον απόηχο των 130 χρόνων ιστορίας της, η Skoda παρουσιάζει το Fabia 130 years, το ταχύτερο Fabia ever, μια επετειακή, περιορισμένης παραγωγής έκδοση που αποτυπώνει τη σύγχρονη ταυτότητα της μάρκας.

Με τον βελτιωμένο 1.5 TSI EVO2 των 177 ίππων και 250 Nm ροπής, το επετειακό Fabia επιταχύνει στα 100 km/h σε μόλις 7,4’’, φτάνοντας σε τελική ταχύτητα 228 km/h – επιδόσεις που σπάνια συναντώνται στην κατηγορία. Η σπορ ανάρτηση, χαμηλωμένη κατά 15 mm, και οι ζάντες 18’’ Libra υπογραμμίζουν τον οδηγικό του χαρακτήρα, ενώ οι μηχανικοί της Skoda Auto έχουν αναβαθμίσει καθοριστικά στοιχεία όπως η πολλαπλή εισαγωγής και ο αποσβεστήρας κραδασμών, ώστε να ανταποκρίνονται στη μεγαλύτερη ισχύ και στις υψηλότερες στροφές λειτουργίας.

Το αυτόματο κιβώτιο DSG 7 σχέσεων έχει δεχθεί ειδική ρύθμιση για ταχύτερες εναλλαγές και νέα λογική φρεναρίσματος στο Sport Mode, εξασφαλίζοντας άμεση επαναεπιτάχυνση. Τα νούμερα μιλούν από μόνα τους: 60–100 km/h σε 3,8’’ και 80–120 km/h σε 4,8’’, αποδεικνύοντας ότι το μικρό της Skoda διαθέτει την ψυχή ενός καθαρόαιμου GTI.

Η ανάρτηση με ρύθμιση ακριβείας, σε συνδυασμό με το επαναπρογραμματισμένο σύστημα διεύθυνσης, προσφέρει κορυφαία σταθερότητα και πληροφόρηση, ενώ μέσω του μενού ο οδηγός μπορεί να επιλέξει μεταξύ ASR Off για ελεγχόμενη ολίσθηση και ASR Sport + ESC Sport, όπου η παρέμβαση των ηλεκτρονικών καθυστερεί για πιο αυθεντική οδηγική εμπειρία.

Η σχεδίαση αντλεί έμπνευση από τα αγωνιστικά Fabia Rally2, με γυαλιστερές μαύρες λεπτομέρειες σε σπόιλερ, αεροτομή και διαχύτη, διπλές απολήξεις εξάτμισης και ειδικά σήματα “130” στα φτερά και την πίσω πόρτα. Η μαύρη οροφή και οι Bi-LED προβολείς με σκούρα πλαίσια ενισχύουν τη σπορ εικόνα, ενώ οι τέσσερις διαθέσιμοι χρωματισμοί –λευκό, κόκκινο, μπλε και μαύρο– προσφέρουν διακριτική εξατομίκευση με τη χαρακτηριστική αντίθεση της διχρωμίας.

Στο εσωτερικό, το Fabia 130 years ακολουθεί τη λογική της οδηγικής εστίασης. Τα ηλεκτρικά σπορ καθίσματα με ενισχυμένη πλευρική στήριξη, το τιμόνι τριών ακτίνων, τα μεταλλικά πεντάλ και οι λεπτομέρειες από μαύρο αλουμίνιο αποπνέουν καθαρόαιμη σπορ διάθεση, ενώ ο εξοπλισμός παραπέμπει σε ανώτερη κατηγορία: ψηφιακό πίνακα οργάνων 10’’ (Virtual Cockpit) και οθόνη infotainment 9’’ με πλήρη συνδεσιμότητα και δυνατότητα παραμετροποίησης οδηγικών ρυθμίσεων.

Από το 1999 μέχρι σήμερα, το Fabia έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα μοντέλα της Skoda, με περισσότερες από 5 εκατομμύρια μονάδες παραγωγής παγκοσμίως. Οι επιτυχημένες εκδόσεις RS, R5 και Rally2 καθιέρωσαν το όνομα Fabia στους αγώνες, με σχεδόν 700 Fabia Rally2 να έχουν ήδη παραδοθεί σε ιδιώτες οδηγούς και ομάδες ανά τον κόσμο.

Το Fabia 130 years δεν είναι απλώς μια επετειακή έκδοση, αλλά το πιο ολοκληρωμένο Fabia που δημιουργήθηκε ποτέ – ένα αυτοκίνητο που συνδέει την αγωνιστική κληρονομιά των 130 ετών με την τεχνολογία του σήμερα. Ένα compact hatchback που συνεχίζει να αποδεικνύει πως η πρόοδος, στη Skoda, δεν είναι ποτέ αδιάφορη.

Ήδη διαθέσιμο για προπαραγγελία σε αρκετές ευρωπαϊκές αγορές, το Fabia 130 years αναμένεται να φτάσει στην Ελλάδα το πρώτο τρίμηνο του 2026, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο για το εμβληματικό μικρό της Skoda.