Το μήνυμα Χάρη Δούκα για την φρικιαστική μεταχείριση ακτιβιστών από το Ισραήλ.

Στις ανθρωπιστικές αποστολές και στον τρόπο με τον οποίο αντέδρασε το Ισραήλ αναφέρθηκε σε μήνυμά του ο Χάρης Δούκας.

Όπως σημειώνει «αυτό που συμβαίνει στο Ισραήλ κατά των ακτιβιστών του στολίσκου Global Sumud Flotilla δεν παραβιάζει απλώς το ανθρωπιστικό δίκαιο, κινείται στην σφαίρα της βαρβαρότητας και της φρίκης».

Ολόκληρο το μήνυμά του

Οι ανθρωπιστικές αποστολές, οι αποστολές αλληλεγγύης, και στις πιο σκληρές συγκρούσεις που έχει ζήσει η ανθρωπότητα είχαν τον σεβασμό των συγκρουόμενων πλευρών.

Αυτό που συμβαίνει στο Ισραήλ κατά των ακτιβιστών του στολίσκου “Global Sumud Flotilla” δεν παραβιάζει απλώς το ανθρωπιστικό δίκαιο, κινείται στην σφαίρα της βαρβαρότητας και της φρίκης.

Δεν μπορούμε να το επιτρέψουμε.

Δεν είναι αυτός ο κόσμος που θέλουμε.

