Από τη συντριβή του ελικοπτέρου στη Σίφνο ανασύρθηκαν απανθρακωμένοι ο πιλότος και το νιόπαντρο ζευγάρι από τη Βρετανία.

Τα δευτερόλεπτα πριν από τη συντριβή του ελικοπτέρου στη Σίφνο με τους 3 νεκρούς το απόγευμα της Δευτέρας, φαίνεται σε νέο βίντεο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας.

Στο βίντεο φαίνεται το ελικόπτερο να προσεγγίζει το ελικοδρόμιο της Σίφνου ωστόσο ελάχιστα μέτρα πριν αρχίζει να στροβιλίζεται πριν συντριβεί στο έδαφος.

Από τη συντριβή του ελικοπτέρου ανασύρθηκαν απανθρακωμένοι ο πιλότος και το νιόπαντρο ζευγάρι από τη Βρετανία, που είχαν έρθει στην Ελλάδα για τον μήνα του μέλιτος. Ήδη η οικογένειές τους έχουν ενημερωθεί από την βρετανική πρεσβεία. Σύμφωνα με το BBC, νεκροί είναι ο Αλεξάντερ Κρόμι και η Μαρί Έμπερτ, 31 και 30 ετών. O Κρόμι εργαζόταν στην εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων Blackstone στο Λονδίνο.

{https://x.com/KVernikos/status/2089683024170373187}

Υπενθυμίζεται ότι το ιδιωτικό ελικόπτερο τύπου BELL206 της εταιρείας Bellavia, που συνετρίβη στην περιοχή Θόλος, είχε απογειωθεί από το Μαρκόπουλο με προορισμό τη Σίφνο.

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Ο χειριστής του ελικοπτέρου και το ζευγάρι των Βρετανών, σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο του νησιού, Εμανουήλ Φουτουλάκη, ο οποίος βρέθηκε στο σημείο μόλις λίγα λεπτά μετά τη συντριβή εντοπίστηκαν απανθρακωμένοι. Οι δύο σοροί εντοπίστηκαν μέσα στην άτρακτο του ελικοπτέρου που είχε μεταμορφωθεί σε άμορφη μάζα και η τρίτη σορός εντοπίστηκε επίσης απανθρακωμένη λίγα μέτρα πιο μακριά. Το ιδιωτικό ελικόπτερο φέρεται να αναχώρησε από την Αθήνα και λίγο μετά τις 18:00 κατέπεσε κοντά στο ελικοδρόμιο. Αυτόπτες μάρτυρες έκαναν λόγο, σύμφωνα με μαρτυρία του αντιδημάρχου, για παράξενο και πολύ δυνατό θόρυβο που ακούστηκε λίγο πριν συντριβεί το ιδιωτικό ελικόπτερο.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, περίπου ένα τέταρτο πριν από την τραγωδία, ο πιλότος είχε επικοινωνήσει με τον πύργο ελέγχου ενημερώνοντας ότι βρισκόταν σε τροχιά προσγείωσης στο ελικοδρόμιο στα Εξάμπελα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dks41n27s5p5?integrationId=40599y14juihe6ly}

Έλεγχος στα ελικόπτερα

Σημειώνεται ότι με επείγουσα επιστολή του Διοικητή της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, όλες οι εταιρείες που διαθέτουν ελικόπτερα Bell 206 πλέον υποχρεούνται να προχωρήσουν σε άμεσους ελέγχους πριν από τη διεξαγωγή οποιασδήποτε επόμενης πτήσης. Η απόφαση ελήφθη μετά την προκαταρκτική αξιολόγηση των στοιχείων από το δυστύχημα στη Σίφνο, όπου εντοπίστηκαν ενδείξεις πιθανής δυσλειτουργίας στην απόδοση του ουραίου στροφείου.

Στο πλαίσιο αυτό, οι εταιρείες καλούνται να πραγματοποιήσουν:

- Οπτικό έλεγχο στο σύστημα του ουραίου στροφείου.

- Λειτουργικό έλεγχο, όπως ακριβώς προβλέπεται από τα τεχνικά εγχειρίδια του κατασκευαστή.

Τα αποτελέσματα και τυχόν ευρήματα φθοράς ή βλάβης πρέπει να κοινοποιούνται αμέσως στην ΑΠΑ. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί το παραμικρό πρόβλημα, τα ελικόπτερα θα παραμένουν καθηλωμένα στο έδαφος μέχρι την πλήρη αποκατάσταση και την εκ νέου πιστοποίηση της καταλληλότητάς τους.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dks3kkq8m2ep?integrationId=40599y14juihe6ly}

Το βίντεο που εξετάζουν οι ειδικοί

Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται το βίντεο που έχει καταγράψει τα τελευταία δευτερόλεπτα της πτήσης. Στο οπτικό υλικό φαίνεται το ελικόπτερο, λίγο πριν από την πτώση, να πραγματοποιεί απότομη περιστροφή στον αέρα. Το συγκεκριμένο στοιχείο έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον των ειδικών, καθώς εξετάζεται το ενδεχόμενο να παρουσιάστηκε σοβαρό πρόβλημα στο ουραίο στροφείο ή σε άλλο μηχανικό σύστημα του ελικοπτέρου, με αποτέλεσμα να καταστεί εξαιρετικά δύσκολος ο έλεγχός του.

Παράλληλα, οι αρμόδιες αρχές αξιοποιούν μαρτυρίες ανθρώπων που βρίσκονταν στην περιοχή, αλλά και όλα τα διαθέσιμα στοιχεία από την πτήση, προκειμένου να ανασυνθέσουν με ακρίβεια όσα συνέβησαν στα κρίσιμα δευτερόλεπτα πριν από τη συντριβή. Τη διερεύνηση του δυστυχήματος έχει αναλάβει ο ΕΟΔΑΣΑΑΜ.

Το σενάριο της μηχανικής βλάβης

Μιλώντας στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega», ο αεροναυπηγός και ερευνητής αεροπορικών ατυχημάτων Φαίδων Καραϊωσηφίδης σημείωσε ότι, με βάση τα μέχρι στιγμής δεδομένα, όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά.

Ωστόσο, όπως εξήγησε, ένα από τα βασικά σενάρια που εξετάζονται είναι μια σοβαρή μηχανική βλάβη ή καταστροφική αστοχία, η οποία ενδέχεται να επηρέασε την ικανότητα του χειριστή να διατηρήσει τον έλεγχο του ελικοπτέρου.

Ο ίδιος εξήγησε ότι το κύριο στροφείο είναι αυτό που δημιουργεί την απαραίτητη άντωση για την πτήση, ενώ το μικρότερο στροφείο στο πίσω μέρος συμβάλλει στην αντιστάθμιση και στον έλεγχο της κατεύθυνσης. Σε περίπτωση σοβαρής δυσλειτουργίας στο συγκεκριμένο σύστημα, το ελικόπτερο μπορεί να αρχίσει να περιστρέφεται γύρω από τον άξονά του.

Όπως ανέφερε, από την εικόνα που υπάρχει μέχρι στιγμής φαίνεται ότι είχε προηγηθεί κάποιο πρόβλημα πριν αρχίσει η έντονη περιστροφή του ελικοπτέρου. Παρά τις προσπάθειες του πιλότου να αντιμετωπίσει την κατάσταση, δεν κατέστη δυνατό να πραγματοποιηθεί αναγκαστική προσγείωση.

Ο κ. Καραϊωσηφίδης εκτίμησε ότι η μηχανική βλάβη και η απώλεια ελέγχου αποτελούν αυτή τη στιγμή ένα από τα κυρίαρχα σενάρια, χωρίς ωστόσο να μπορεί να αποκλειστεί ο ανθρώπινος παράγοντας ή οποιαδήποτε άλλη αιτία.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dkrsqfuw5gwh?integrationId=40599y14juihe6ly}

Στο μικροσκόπιο και η κατάσταση της υγείας του πιλότου

Την ίδια ώρα, ο πραγματογνώμονας αεροπορικών ατυχημάτων και πρώην πιλότος της Αεροπορίας Στρατού Παντελής Φραγκούλης ανέφερε στην ΕΡΤ ότι μεταξύ των πιθανών αιτιών εξετάζονται τόσο μια μηχανική βλάβη στο ουραίο τμήμα του ελικοπτέρου όσο και το ενδεχόμενο ο χειριστής να αντιμετώπισε αιφνίδιο πρόβλημα υγείας.

Ο ίδιος στάθηκε στην απότομη περιστροφή του ελικοπτέρου προς τα δεξιά κατά την προσέγγισή του στο ελικοδρόμιο, σημειώνοντας ότι το στοιχείο αυτό θα μπορούσε να συνδέεται με δυσλειτουργία στο ουραίο σύστημα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dkrt00npaeup?integrationId=40599y14juihe6ly}

Ιδιαίτερη βαρύτητα αναμένεται να δοθεί και στο ιστορικό συντήρησης του ελικοπτέρου. Οι ερευνητές θα εξετάσουν εάν τις προηγούμενες ημέρες είχε αναφερθεί κάποια βλάβη, εάν είχε γίνει σχετική παρατήρηση από προηγούμενο χειριστή ή εάν είχαν πραγματοποιηθεί εργασίες συντήρησης στο συγκεκριμένο τμήμα.

«Εξαιρετικά έμπειρος ο χειριστής»

Ο κ. Φραγκούλης αναφέρθηκε και στην εμπειρία του 53χρονου πιλότου, ο οποίος είχε υπηρετήσει στην Αεροπορία Στρατού και διέθετε σημαντική εμπειρία στον χειρισμό ελικοπτέρων.

Όπως επισήμανε, ένας ιδιαίτερα έμπειρος χειριστής είναι σε θέση να διαχειριστεί ένα ευρύ φάσμα προβλημάτων κατά τη διάρκεια μιας πτήσης. Ωστόσο, μια αιφνίδια και σοβαρή μηχανική αστοχία μπορεί να περιορίσει δραματικά τις δυνατότητες αντίδρασης, ακόμη και ενός έμπειρου πιλότου.

Τα ακριβή αίτια της τραγωδίας αναμένεται να προκύψουν από την τεχνική εξέταση του ελικοπτέρου, την ανάλυση του βίντεο και των μαρτυριών, καθώς και από το σύνολο των στοιχείων που θα συγκεντρώσουν οι αρμόδιες αρχές. Μέχρι την ολοκλήρωση της επίσημης έρευνας, κανένα από τα εξεταζόμενα σενάρια δεν μπορεί να θεωρηθεί οριστικό.