Σε εξέλιξη οι έρευνες για τα αίτια της συντριβής. Ξεκινούσαν το μήνα του μέλιτος το ζευγάρι.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διερεύνηση της αεροπορικής τραγωδίας στη Σίφνο, όπου τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά τη συντριβή ελικοπτέρου τύπου Bell 206, κοντά στο ελικοδρόμιο του νησιού, στην περιοχή των Εξαμπέλων.

Νεκροί είναι ο 53χρονος χειριστής του ελικοπτέρου Γιώργος Ράικος, καθώς και το νιόπαντρο ζευγάρι από τη Βρετανία, Alexander Cromie, 31 ετών, και Marie Ebert, 30 ετών. Το ζευγάρι είχε ταξιδέψει στη Σίφνο για το γαμήλιο ταξίδι του.

Το βίντεο που εξετάζουν οι ειδικοί

Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται το βίντεο που έχει καταγράψει τα τελευταία δευτερόλεπτα της πτήσης. Στο οπτικό υλικό φαίνεται το ελικόπτερο, λίγο πριν από την πτώση, να πραγματοποιεί απότομη περιστροφή στον αέρα.

Το συγκεκριμένο στοιχείο έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον των ειδικών, καθώς εξετάζεται το ενδεχόμενο να παρουσιάστηκε σοβαρό πρόβλημα στο ουραίο στροφείο ή σε άλλο μηχανικό σύστημα του ελικοπτέρου, με αποτέλεσμα να καταστεί εξαιρετικά δύσκολος ο έλεγχός του.

Παράλληλα, οι αρμόδιες αρχές αξιοποιούν μαρτυρίες ανθρώπων που βρίσκονταν στην περιοχή, αλλά και όλα τα διαθέσιμα στοιχεία από την πτήση, προκειμένου να ανασυνθέσουν με ακρίβεια όσα συνέβησαν στα κρίσιμα δευτερόλεπτα πριν από τη συντριβή.

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Τη διερεύνηση του δυστυχήματος αναμένεται να αναλάβει ο Εθνικός Οργανισμός Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών (ΕΟΔΑΣΑΑΜ).

Το σενάριο της μηχανικής βλάβης

Μιλώντας στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega», ο αεροναυπηγός και ερευνητής αεροπορικών ατυχημάτων Φαίδων Καραϊωσηφίδης σημείωσε ότι, με βάση τα μέχρι στιγμής δεδομένα, όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά.

Ωστόσο, όπως εξήγησε, ένα από τα βασικά σενάρια που εξετάζονται είναι μια σοβαρή μηχανική βλάβη ή καταστροφική αστοχία, η οποία ενδέχεται να επηρέασε την ικανότητα του χειριστή να διατηρήσει τον έλεγχο του ελικοπτέρου.

Ο ίδιος εξήγησε ότι το κύριο στροφείο είναι αυτό που δημιουργεί την απαραίτητη άντωση για την πτήση, ενώ το μικρότερο στροφείο στο πίσω μέρος συμβάλλει στην αντιστάθμιση και στον έλεγχο της κατεύθυνσης. Σε περίπτωση σοβαρής δυσλειτουργίας στο συγκεκριμένο σύστημα, το ελικόπτερο μπορεί να αρχίσει να περιστρέφεται γύρω από τον άξονά του.

Όπως ανέφερε, από την εικόνα που υπάρχει μέχρι στιγμής φαίνεται ότι είχε προηγηθεί κάποιο πρόβλημα πριν αρχίσει η έντονη περιστροφή του ελικοπτέρου. Παρά τις προσπάθειες του πιλότου να αντιμετωπίσει την κατάσταση, δεν κατέστη δυνατό να πραγματοποιηθεί αναγκαστική προσγείωση.

Ο κ. Καραϊωσηφίδης εκτίμησε ότι η μηχανική βλάβη και η απώλεια ελέγχου αποτελούν αυτή τη στιγμή ένα από τα κυρίαρχα σενάρια, χωρίς ωστόσο να μπορεί να αποκλειστεί ο ανθρώπινος παράγοντας ή οποιαδήποτε άλλη αιτία.

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Στο μικροσκόπιο και η κατάσταση της υγείας του πιλότου

Την ίδια ώρα, ο πραγματογνώμονας αεροπορικών ατυχημάτων και πρώην πιλότος της Αεροπορίας Στρατού Παντελής Φραγκούλης ανέφερε στην ΕΡΤ ότι μεταξύ των πιθανών αιτιών εξετάζονται τόσο μια μηχανική βλάβη στο ουραίο τμήμα του ελικοπτέρου όσο και το ενδεχόμενο ο χειριστής να αντιμετώπισε αιφνίδιο πρόβλημα υγείας.

Ο ίδιος στάθηκε στην απότομη περιστροφή του ελικοπτέρου προς τα δεξιά κατά την προσέγγισή του στο ελικοδρόμιο, σημειώνοντας ότι το στοιχείο αυτό θα μπορούσε να συνδέεται με δυσλειτουργία στο ουραίο σύστημα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dkrt00npaeup?integrationId=40599y14juihe6ly}

Ιδιαίτερη βαρύτητα αναμένεται να δοθεί και στο ιστορικό συντήρησης του ελικοπτέρου. Οι ερευνητές θα εξετάσουν εάν τις προηγούμενες ημέρες είχε αναφερθεί κάποια βλάβη, εάν είχε γίνει σχετική παρατήρηση από προηγούμενο χειριστή ή εάν είχαν πραγματοποιηθεί εργασίες συντήρησης στο συγκεκριμένο τμήμα.

«Εξαιρετικά έμπειρος ο χειριστής»

Ο κ. Φραγκούλης αναφέρθηκε και στην εμπειρία του 53χρονου πιλότου, ο οποίος είχε υπηρετήσει στην Αεροπορία Στρατού και διέθετε σημαντική εμπειρία στον χειρισμό ελικοπτέρων.

Όπως επισήμανε, ένας ιδιαίτερα έμπειρος χειριστής είναι σε θέση να διαχειριστεί ένα ευρύ φάσμα προβλημάτων κατά τη διάρκεια μιας πτήσης. Ωστόσο, μια αιφνίδια και σοβαρή μηχανική αστοχία μπορεί να περιορίσει δραματικά τις δυνατότητες αντίδρασης, ακόμη και ενός έμπειρου πιλότου.

Τα ακριβή αίτια της τραγωδίας αναμένεται να προκύψουν από την τεχνική εξέταση του ελικοπτέρου, την ανάλυση του βίντεο και των μαρτυριών, καθώς και από το σύνολο των στοιχείων που θα συγκεντρώσουν οι αρμόδιες αρχές. Μέχρι την ολοκλήρωση της επίσημης έρευνας, κανένα από τα εξεταζόμενα σενάρια δεν μπορεί να θεωρηθεί οριστικό.